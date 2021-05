La Xunta lanza el Xacobeo con la promesa de que contraer el COVID en Galicia es más improbable que en otros territorios

Primero va la seguridad y, después, las playas, la gastronomía, los hoteles y el Camino de Santiago. La Xunta ha desplegado la oferta turística de la comunidad autónoma de cara al año y medio de celebración xacobea que queda por delante y la receta principal a la que se encomiendan los publicistas de Alberto Núñez Feijóo consiste en repetir que contraer el COVID en Galicia es más improbable que en otros territorios. "Somos uno de los lugares más seguros del mundo", ha asegurado el presidente de la Xunta durante la inauguración en Fitur del pabellón con el que la comunidad pretende reactivar un sector que ha estado hibernado por la pandemia.

El seguro gratuito de la Xunta para turistas que se contagien de COVID: 1,4 millones de fondos públicos y coberturas de hasta 15.000 euros

Saber más

Según Feijóo, "empieza una nueva temporada turística" y lo hace "en el mejor momento": "Galicia es un destino seguro y le tiene que decir a todo el mundo que venga a visitarnos que pueden estar tranquilos". Según el presidente gallego su administración lo ha hecho mejor que el resto y eso es, a día de hoy, una ventaja competitiva a la hora de vender habitaciones de hotel y mesas en restaurantes: "Se va a acreditar los lugares que lo hacen mejor y su capacidad para recibir a las gentes", ha repetido en varias ocasiones durante su discurso en Fitur.

Tras un año de vacío para el sector, la Xunta piensa ya en volver a romper las estadísticas de visitantes y se fija el objetivo de superar en 2022 la cifra de 20 millones de visitantes, siempre y cuando lo que queda de 2021 empiece "como está previsto". Apoyado en las palabras del escritor leonés Andrés Trapiello, Feijóo le ha otorgado al Camino de Santiago un nuevo sentido espiritual y lo califica como "el lugar donde dejar atrás la pandemia".

La Xunta lleva meses publicitando la contratación de un seguro que cubrirá a los turistas que se puedan sentir enfermos durante su visita. Se trata de una iniciativa para la que se destinan 1,4 millones de euros de fondos públicos y que ofrece cobertura médica de hasta 15.000 euros para todo aquel que disponga de una reserva hotelera.

La referencias generalistas a la condición de "destino seguro" han monopolizado la presentación de la oferta de la Xunta para el Xacobeo 21-22 en Fitur. En ella, Feijóo no ha hecho ni una sola referencia a la programación cultural que acompañará el evento mientras desgranaba un puñado de frases de postal para aquilatar la propuesta que la Xunta dirige "a la humanidad": "Galicia es el mejor lugar del mundo y quienes no lo saben es porque no han venido", " la piedra renovada de la catedral es la metáfora de esa esencia que persigue el viajero", "si le pregunta a un gallego cómo se encuentra, la respuesta será contundente : 'Non hai queixa'",