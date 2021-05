La Xunta de Galicia aumenta a 10 el número de personas que podrán reunirse en exteriores y a 6 bajo techo

Diez personas podrán reunirse en Galicia al aire libre a partir de este sábado. En interiores serán seis. Esta medida, que afecta a hostelería y domicilios, es la principal conclusión de la reunión del comité clínico que asesora a la Xunta y que este miércoles comunicó Feijóo al término de la reunión semanal de su gobierno. Además, aumentan los aforos en comercio, reuniones profesionales y actos culturales o académicos. “La situación epidemiológica del coronavirus está controlada, con ligera tendencia a la baja”, afirmó el presidente gallego.

La nueva regulación de aforos -pasan del 50 al 75%- deberá adaptarse al metro y medio de distancia de seguridad. Es decir, si este no se puede mantener debido al tamaño del local, prevalece la distancia. Y no se aplicará en los ayuntamientos en nivel alto -Ribeira, Ordes, Moraña, Ponte Caldelas y Viveiro- o máximo -Mos, Lobios y A Pobra do Caramiñal. En aquellos municipios en nivel medio o medio bajo, los usuarios de residencias podrán salir todos los días de la semana un máximo de cuatro horas.

Sobre lo que todavía no ha discutido el comité clínico es sobre la reapertura de las barras de los bares, que permanecen clausuradas en toda la comunidad. “Aún falta tiempo para hablar de eso”, advirtió Feijóo, “a pesar de la pandemia no se ha incrementado, el virus todavía existe y nos preocupa”. En Galicia hay 2.498 casos activos de COVID, de los que 31 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 107 hospitalizados en planta. Han fallecido debido a la enfermedad 2.413 personas.

El presidente del Gobierno gallego aseguró que el 48,8% de la población ha recibido la primera dosis de la vacuna y el 26% las dos. Para estos últimos, dijo, “la seguridad es máxima”.