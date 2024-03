Nuevo festival de cine fantástico para Madrid: Sombra llega con proyecciones gratuitas y estrenos todo el fin de semana

La sede del Festival de Cine Fantástico Europeo Sombra se traslada a la capital este año. Después de su paso por Murcia, llega a las salas de la capital con su XIII edición hasta el domingo 17 de marzo.

La Sala Berlanga, los Cines Paz, la Universidad Complutense y el Teatro San Pol acogerán la proyección de más de una decena de películas y cortometrajes, que contarán con la presencia de varios invitados de lujo nacionales e internacionales. Además, algunas de las sesiones son de acceso gratuito, como las que acoge la UCM este viernes.

Entre los eventos más destacados, se encuentra el concierto de Claudio Simonetti en el Teatro San Pol. El compositor de la banda sonora de Rojo Oscuro, interpretará las canciones de la película durante la proyección de la misma este viernes a las 21.30. Las entradas pueden conseguirse a través de este enlace.

Como ya es habitual en la Sala Berlanga, habrá sesiones de cine por tan solo 3,50 euros de películas como Color Out of Space, El Retorno del Hombre Lobo o No profanar el sueño de los muertos. Estas proyecciones irán acompañadas de intervenciones especiales de cineastas, organizadores del festival y familiares de los creadores de estas joyas cinematográficas.

En los Cines Paz se dan cita algunas de las películas más potentes del festival. Frontiére(s), Animalia u Os Reviento, se podrán disfrutar en los Cines Paz durante el sábado y el domingo con entradas a 8,50 euros. Puedes acceder a la venta pinchando en este enlace.

Este es el programa completo de Sombra para este fin de semana:

Viernes, 15 de marzo

11.00 - Días sin Luz y Alicia (Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense)

12.00 - Encuentro con Claudio Simonetti (Generación X Tirso de Molina)

17.30 - Días sin Luz y Los Sin Nombre (Sala Berlanga)

20.30 - Colour Out of Space (Sala Berlanga)

21.30 - Concierto de Claudio Simonetti (Teatro San Pol)

Sábado, 16 de marzo

11.00 - UFO Sweden (Cines Paz)

13.00 - La Sombra del Tiburón (Cines Paz)

18.30 - Encuentro con fans y firmas con Peter Milligan (Generación X Tirso de Molina)

18.00 - El Retorno del Hombre Lobo (Sala Berlanga)

21.00 - No profanar el sueño de los muertos (Sala Berlanga)

22.00 - Frontiére(s) (Cines Paz)

Domingo, 17 de marzo