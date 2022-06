Ocho escape rooms originales de Madrid con las que huir del aburrimiento

Las escape rooms son uno de los negocios que más ha proliferado en Madrid los últimos años, junto a los restaurantes de empanadas argentinas o las casas de las carcasas. Sin embargo, cuando las más longevas rebasan ya la década y tantas han sobrevivido a una pandemia, el fenómeno parece haber sobrevivido a la etiqueta de “moda” y se ha establecido como una alternativa de ocio más.

Aunque explicar el concepto parece innecesario a estas alturas -incluso hay una película con su temática- lo hacemos para quienes no estén muy puestos en las más recientes formas de ocio. Según la web de Cubick, una de las empresas de referencia en la ciudad, se trata de “una actividad que se desarrolla en un local con una o varias salas, las cuales están llenas de enigmas a resolver y objetos extraños”.

En algunos casos los empleados nos recibirán amables, como en cualquier otro negocio, mientras que en ocasiones la experiencia se inicia con solo traspasar la puerta de entrada, aunque no hayamos accedido aún a nuestra sala ni el tiempo corra todavía. Hay escape rooms terroríficas, temáticas, históricas y hasta cómicas. Lo que casi todas comparten son la figura del director de juego o master (un guía que muchas veces es también el mayor enemigo de los participantes), la resolución de acertijos a través de lo material (más vale que algún jugador sea hábil con los candados) y el objetivo final de abandonar la estancia en la que el grupo ha sido recluido. No obstante, como veremos, no hay ninguna norma o característica tallad en piedra.

A continuación, dando los detalles justos para no caer en spoilers que chafen sorpresas e intrigas, recopilamos varias de las escape rooms más curiosas y curradas de Madrid con las que pasarlo bien pasándolo un poco mal.

Plan de Huida

Las prisiones y celdas son todo un clásico del escape room. Por ello, convencer e impresionar a partir de esta temática tiene un mérito extra. Esta de BrainBreak lo logra con creces. La premisa es simple: el preso más peligroso de la Prisión de Isla Negra está planeando su fuga. Después de conseguir los planos de la cárcel, ha elaborado un meticuloso plan de huida. Por suerte, los responsables de la cárcel han conseguido sacarlo de su celda, con la excusa falsa de hacerle un interrogatorio sorpresa. La función de los jugadores es entrar en su celda y localizar los planos mientras el prisionero está retenido. Una sala sencilla y efectiva, el equivalente a un buen plato de bravas en cualquier bar.

Duración: 60 min

60 min Nº Jugadores: Entre dos y seis

Entre dos y seis Dificultad: Media

Media Cuándo: Lunes a domingo de 11.30 h a 21.30 h (horarios de inicio de la sala)

Lunes a domingo de 11.30 h a 21.30 h (horarios de inicio de la sala) Dónde: Calle Encomienda, 12. Metro: La Latina / Tirso de Molina

Calle Encomienda, 12. Metro: La Latina / Tirso de Molina Cuánto: Entre 15€ y 27€ por persona. En esta y la mayoría de escape rooms, la tarifa grupal aumenta progresivamente según crezca el número de participantes, siendo sin embargo cada vez más económica por persona

Entre 15€ y 27€ por persona. En esta y la mayoría de escape rooms, la tarifa grupal aumenta progresivamente según crezca el número de participantes, siendo sin embargo cada vez más económica por persona Más información y reservas en la web de BrainBreak

La Santa

En Shock están especializados en eso: terapias de choque. Sus salas apuestan por el misterio y la atmósfera digamos que “intranquila”. Su principal reclamo es sin duda La Santa, donde los participantes deben huir de la única cosa más terrorífica que una monja: una monja demoníaca. Con clara inspiración en el personaje de las películas Expediente Warren y La monja, esta escape room ambientada en un tétrico lugar llamado la Abadía de Santa Clara destaca por su capacidad para aunar relato, canguelo y puzles. Un auténtico recital del terror al que sus creadores dedicaron más de dos años de preparación entre narrativa, ambientación y elaboración de los rompecabezas, según la web Ocio Terror.

Duración: 90 min

90 min Nº Jugadores: Entre tres y ocho

Entre tres y ocho Dificultad: Media

Media Cuándo: Lunes a jueves de 10.45 h a 22.00 h. Viernes a domingo de 10.00 a 23.30 h

Lunes a jueves de 10.45 h a 22.00 h. Viernes a domingo de 10.00 a 23.30 h Dónde: Calle Juana Francés, 2, Nave 18, Rivas-Vaciamadrid. Metro: Rivas Futura

Calle Juana Francés, 2, Nave 18, Rivas-Vaciamadrid. Metro: Rivas Futura Cuánto: Entre 29€ y 47€ por persona

Entre 29€ y 47€ por persona Más información y reservas en la web de Shock

La Entrevista

Buscar trabajo es uno de los procesos más traumáticos y extenuantes que existen. Lo mejor de esta escape room es que después de sobrevivir a ella cualquier entrevista de trabajo te parecerá un juego de niños, adiós a esos nervios que pueden jugar una mala pasada en un momento tan decisivo. En esta sala de Cubick una empresa de renombre tiene la necesidad de cubrir unas vacantes en su plantilla. Se precisa una elevada cualificación y ganas de trabajar duro para obtener jugosas recompensas. No tardaremos mucho en descubrir que no se trata de una compañía al uso y detrás de la selección se esconde algo oscuro, algo todavía más siniestro que una entrevista en la cual no te dicen tu sueldo ni tus condiciones laborales.

Duración: 80 min

80 min Nº Jugadores: Entre dos y siete

Entre dos y siete Dificultad: Media

Media Cuándo: Lunes a domingo de 9.00 h a 23.00 h

Lunes a domingo de 9.00 h a 23.00 h Dónde: Calle Tellez, 3. Metro: Menéndez Pelayo

Calle Tellez, 3. Metro: Menéndez Pelayo Cuánto: Entre 20€ y 36€ por persona

Entre 20€ y 36€ por persona Más información y reservas en la web de Cubick

Edison vs. Tesla

Esta escape room de Escape College “basada en hechos reales” nos traslada a la Revolución Industrial. La compañía eléctrica de Thomas Edison no tenía rival, hasta que en Europa comienza a resonar el nombre de un empleado de la compañía, Nikola Tesla. Después de ser despreciado por Edison, crea su propia compañía a partir de una nueva y revolucionaria invención: la corriente alterna. Comienza así la Guerra de las Corrientes, donde Edison se obsesiona con demostrar lo peligrosa que es la corriente alterna utilizándola para quemar vivos diferentes tipos de animales frente a grandes audiencias. Tesla decide dar un paso más con la creación de la silla eléctrica. En esta sala, un miembro del equipo será secuestrado para sufrir sus experimentos. La misión será rescatarle y conseguir escapar del sistema eléctrico que ha diseñado Edison. Una aventura en la que saltan chispas.

Duración: 60 min

60 min Nº Jugadores: Entre dos y seis

Entre dos y seis Dificultad: Media-alta

Media-alta Cuándo: Lunes a jueves de 17.15 h a 21.45 h, viernes de 17.15 h a 23.15 h, sábados de 11.15 h a 23.15 h y domingos de 11.15 h a 23.15 h

Lunes a jueves de 17.15 h a 21.45 h, viernes de 17.15 h a 23.15 h, sábados de 11.15 h a 23.15 h y domingos de 11.15 h a 23.15 h Dónde: Calle San Bernardo, 5. Metro: Santo Domingo / Callao

Calle San Bernardo, 5. Metro: Santo Domingo / Callao Cuánto: Entre 15€ y 25€ por persona

Entre 15€ y 25€ por persona Más información y reservas en la web de Escape College

Atrapado en el museo

Cómo ya nos enseñó Noche en el museo, una película mítica en la infancia de toda una generación, estos espacios en apariencia estáticos esconden en realidad todo tipo de secretos y misterios. Esta sala de EXIT, toda una institución en esto de las escape rooms con una trayectoria que se acerca a la década, aprovecha una premisa similar. En este caso es el vigilante quien se marcha, dejándonos encerrados en una exposición. Como curiosidad, el juego está basado en el pasado de lo que hoy en día es el Centro de Cultura Contemporánea Duque.

Duración: 60 min

60 min Nº Jugadores: Entre dos y seis

Entre dos y seis Dificultad: Media

Media Cuándo: Lunes a domingo de 10.00 h a 23.45 h

Lunes a domingo de 10.00 h a 23.45 h Dónde: Calle Jesús del Valle, 32. Metro: Tribunal / Noviciado

Calle Jesús del Valle, 32. Metro: Tribunal / Noviciado Cuánto: Entre 12,50€ y 25€ por persona

Entre 12,50€ y 25€ por persona Más información y reservas en la web de EXIT

Regreso a La Tierra

Madrid, tenemos un problema: después de un alunizaje de emergencia, el transbordador Altair ha sufrido graves daños estructurales. Los jugadores deberán repararlos para lograr regresar a La Tierra, antes de quedarse sin oxígeno… En BrainBreak también se animan con temáticas menos sobadas en el campo de las escape rooms, caso de los viajes espaciales. Una estancia tecnológica sin llaves ni candados (torpes: este es vnuestro sitio), pero repleta de enigmas. Su nivel de dificultad perfectamente medido y su cuidada atmósfera más allá de la atmósfera hacen de esta sala un inquietante paseo para el hombre y un gran paso para las escape rooms.

Duración: 60 min

60 min Nº Jugadores: Entre tres y seis

Entre tres y seis Dificultad: Media

Media Cuándo: Lunes a domingo de 11.15 h a 21.15 h

Lunes a domingo de 11.15 h a 21.15 h Dónde: Calle Encomienda, 12. Metro: La Latina / Tirso de Molina

Calle Encomienda, 12. Metro: La Latina / Tirso de Molina Cuánto: Entre 15€ y 22€ por persona

Entre 15€ y 22€ por persona Más información y reservas en la web de BrainBreak

The White Room

Una sala de Escape College donde la originalidad está en la vuelta a los orígenes: no hay historia alguna, tan solo resolución de enigmas (lo que los entendidos conocen como “estilo Budapest”). Los jugadores acceden a una habitación blanca cual pueblo de la Sierra de Cádiz. En ella hay muy pocos elementos sin aparente relación lógica. El equipo deberá resolver el gran rompecabezas con apenas tres pistas, echando menos de su agilidad mental. La clave está en pensar despacio para actuar deprisa. Sin información previa sobre lo que aguarda dentro de la sala, salvo unas breves indicaciones respecto a cómo seguir el juego, el principal misterio es averiguar cuál es el misterio.

Duración: 60 min

60 min Nº Jugadores: Entre dos y seis

Entre dos y seis Dificultad: Alta

Alta Cuándo: Lunes a jueves de 17.00 h a 21.30 h, viernes de 17.00 a 23.00, sábados de 11.00 h a 23.00 h y domingos de 11.00 a 21.30 h

Lunes a jueves de 17.00 h a 21.30 h, viernes de 17.00 a 23.00, sábados de 11.00 h a 23.00 h y domingos de 11.00 a 21.30 h Dónde: Calle San Bernardo, 5. Metro: Santo Domingo / Callao

Calle San Bernardo, 5. Metro: Santo Domingo / Callao Cuánto: Entre 15€ y 25€ por persona

Entre 15€ y 25€ por persona Más información y reservas en la web de Escape College

Goya. La ruta del sordo

¿Una escape room al aire libre? Existen (aunque rooms lo que se dice rooms no son), se llaman street escape y la pandemia las hizo cada vez más demandadas. La más característica de Madrid, en gran medida porque es una oportunidad inmejorable para conocer la propia ciudad, es sin duda esta de Enigma Exprés. Tal es su éxito que actualmente se divide en dos partes con distintas rutas. Ambas nos trasladan a mayo de 1808, cuando el pueblo madrileño se unió para expulsar a la ocupación napoleónica. Nuestro objetivo en este viaje a los tiempos de Francisco de Goya y Lucientes es evitar que cambie el curso de la historia. Pasar un buen rato adrenalítico al aire libre y a la vez volver a derrotar a franceses, ¿qué mas se puede pedir?

Duración: 120-180 min

120-180 min Nº Jugadores: Entre dos y seis

Entre dos y seis Dificultad: Media-alta

Media-alta Cuándo: Cuando los jugadores deseen. Una vez adquieres la entrada y descargas la app (AGV Express), recibirás un código al mail con el que pueden formarse los equipos y comenzar a jugar

Cuando los jugadores deseen. Una vez adquieres la entrada y descargas la app (AGV Express), recibirás un código al mail con el que pueden formarse los equipos y comenzar a jugar Dónde: No especificado (zona centro de Madrid)

No especificado (zona centro de Madrid) Cuánto: Entre 13,50€ y 18,50€ por persona

Entre 13,50€ y 18,50€ por persona Más información y compra de estas particulares entradas en la web de Enigma Exprés

Bonus: frikismo sin escapatoria

Las escape rooms temáticas, inspiradas en obras de la cultura popular como libros, series o películas, son para darles de comer aparte. Aunque no suelen sobresalir por los rompecabezas más elaborados o las ambientaciones más sugestivas, son todo un goce para los amantes de la obra referenciada: por una vez, se sienten protagonistas de sus propias pasiones, como si fuesen ese personaje al que tanto admiran. Entre las más destacadas están La última esperanza, ambientada en el universo Star Wars, o The Magic (Andén 9 3/4), como no podía ser de otra forma un viaje a Hogwarts y al mundo de Harry Potter. En nuestra reciente guía friki te damos más detalles sobre estas y otras salas para fans sin miedo, que por un día pueden tomar el testigo de sus héroes y heroínas.