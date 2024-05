Ábalos assegura que no va oferir a Balears el contracte de les mascaretes: “D'aquest tema m'he assabentat ara”

L'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha negat aquest divendres, al Parlament balear, haver ofert al Govern el contracte de compra de mascaretes amb l'empresa vinculada al seu exassessor Koldo García, Soluciones de Gestión: “Encara més, de tot aquest tema m'he assabentat ara, arran de tot aquest escàndol”, ha emfatitzat.

L'exministre compareix aquest divendres davant la comissió no permanent d'investigació al Parlament balear sobre la compra de material sanitari a la pandèmia. A banda d'Ábalos estava també citat qui fos el seu assessor, Koldo García, que tot i això no ha aparegut per declarar aquest matí, segons ell perquè no va ser notificat de la mateixa formalment. Així ho ha explicat en conversacions amb Europa Press, mitjà al qual ha dit que “per descomptat” que acudirà en cas que arribi la citació.

José Luis Ábalos ja ha advertit a l'inici de la seva intervenció que compareix perquè està obligat, però creu que no pot aportar gaire a fi de la comissió. “Sincerament, em costa dir-los què tinc a veure amb la contractació de les Balears des d'una altra administració”, ha recalcat.

L'exministre entén que és “molt contradictori” que el jutge el situï com a “intermediari” per evitar que Balears recuperés 2,6 milions de la trama. En un punt de la seva compareixença, Ábalos ha apuntat el Partit Popular. “Si vostè llegeix la frase sencera [del sumari] situa un senyor que no vull citar perquè no el vull molestar [...], parla d'un militant del PP [en referència a l'empresari Jacobo Pombo] que és qui en teoria hauria de parlar amb el senyor. Com és? Alberto o Tellado”, ha dit Ábalos al Parlament, en al·lusió a Miguel Tellado, portaveu parlamentari del PP, amb qui Koldo García va presumir d'haver concertat una cita, a més de amb un tal “Alberto”.

“Com diuen que esperaven una trucada meva s'infereix que jo podia ser el mediador. En què quedem? És el primer o sóc jo? Amb qui intervindré jo del PP? Amb qui? A qui? A qui? conec jo? Quina autoritat tinc?”, ha prosseguit l'exministre.

Després d'haver revelat l'exdirector de Pressupostos de l'IbSalut, Manuel Palomino, que una persona del Ministeri –a qui no va identificar– els va posar en contacte amb l'empresa, Ábalos ha apuntat que no sap qui va ser aquesta persona: “Si el que rep la trucada no ho sap, imagini's jo”, ha respost l'exministre.

En aquesta línia, Ábalos ha insistit que desconeix si el mateix Koldo “va trucar o no va trucar” a Balears. Sí que ha deixat clar que, si fos així, no va ser ell qui el va posar en contacte: “Per descomptat, en nom meu o en el del Ministeri, no. Perquè a més no procediria”.

L'exministre ha puntualitzat que sí que va encarregar “a tots” al Ministeri, inclòs García, que busquessin proveïdors de material sanitari, però mai que fes de mediador. “Ni era la seva obligació ni tenia capacitat per a això”, ha indicat, aclarint que sí que va encomanar a Koldo fer “seguiment de la recepció de material”. “El seu paper era estar pendent que arribés la mercaderia, que amb l'equip de xarxes el poguéssim difondre a la premsa, però en l'àmbit més aviat de l'explotació pública o política. Però ell no té competència [de contractació]”, ha detallat José Luis Ábalos.

Armengol “no em va trucar per res”

En aquest context, l'exministre de Transports ha subratllat que desconeixia els vincles i les activitats de Koldo García amb l'empresa investigada, i que se n'ha assabentat de tot arran de la detenció. Respecte a l'increment de patrimoni del seu exassessor, ha precisat que tenia entès que “quan havia adquirit ho havia fet amb préstecs hipotecaris”.

Ábalos també ha descartat que ell mateix parlés personalment del tema amb la llavors presidenta del Govern, Francina Armengol, amb qui la relació era “correcta” en la seva “doble condició” –pels càrrecs institucionals i orgànics al PSOE– però no “especial”: “No ens hem anat de menjar o de festa”. En qualsevol cas, ha postil·lat Ábalos, si Armengol li hagués trucat demanant ajuda per aconseguir material sanitari, “ho hauria fet”. “Però és que no em va trucar per a res, no es va produir”.

“És clar que hi havia comissions, aquestes coses funcionen així”

Ábalos ha assegurat, per altra banda, que “quan es va produir” la compra de mascaretes va quedar “molt satisfet”, tenint en compte que havien aconseguit el material “en un mercat on no s'aconseguia”. “És clar que hi havia comissions, aquestes coses funcionen així”, ha dit. “Qualsevol servei, qualsevol contractació, ve amb un marge de benefici, però el preu reduïa aquestes possibilitats”, ha reconegut. “Tota la resta que ha sobrevingut, ja ho veurem”, ha conclòs l'exministre.

Ábalos ja va passar per la comissió d'investigació del Senat, on va assegurar que no sabia “res” del contracte amb Balears, i que “no tenia ni idea molt menys encara que hi hagués una partida defectuosa” o “que hi hagués per mig una reclamació” del Govern balear. L'exministre va qualificar d'“absurd” creure, com sosté la Guàrdia Civil, que ell va poder actuar com a intermediari en la reclamació del Govern del PP. Les punxades de la UCO van constatar una trobada el 10 de gener a la marisqueria madrilenya La Chalana; i relacionen aquesta reunió, al voltant d'una hora, precisament amb la reclamació. Cal puntualitzar que aquell dia García va mantenir diverses reunions amb diferents persones a La Chalana.

Patricia Gómez defensa la gestió

Per part seva, durant la seva compareixença, l'exconsellera de Salut, Patricia Gómez, ha assegurat que “mai” li van trucar ni Koldo ni Ábalos per adquirir mascaretes de Soluciones de Gestión. Gómez ha començat la seva intervenció dient que “fins al febrer del 2024 no recordava ni coneixia l'empresa Soluciones de Gestión”. “Mai em va trucar ningú”, ha comentat, posant èmfasi que “mai” va rebre “pressions” ni les va exercir per a l'adquisició de mascaretes.

L'exconsellera afirma que hi ha la possibilitat que “s'hagin comès errors”, però que “mai cap dels que llavors formaven part de l'IBSalut es van apartar del compliment de la llei”. D'aquesta manera, Gómez ha volgut aclarir que encara que “a grans trets” sí que li donaven informació de les compres que es feien, els tècnics “no entraven en el detall ni del contracte ni del material perquè és pràcticament impossible”. Sobre això, l'exconsellera ha insistit que “al Consell de Govern no es parlava ni de noms d'empreses, ni del detall dels contractes”.

“El primer que vaig saber del contracte amb Soluciones de Gestión ho vaig saber pel llavors director general de l'IBSalut, el senyor Juli Fuster, i és que algú, des del Ministeri de Foment, es va posar en contacte amb l'IBSalut i, des d'aquest, es va decidir comprar material per a ús no sanitari.

Gómez ha recordat en aquest sentit que “l'encàrrec de l'IBSalut era comprar material” perquè Balears, igual que les Illes Canàries, “són territoris fràgils, on és més difícil que aquest arribi”. Pel que fa a quin material es va adquirir, ha insistit que això era una cosa que “van decidir els tècnics” en funció de la protecció que es requeria durant la pandèmia. “Recordo la compra d'1,4 milions de mascaretes, cosa que no sóc capaç de rememorar és més detall. La resta d'informacions, el detall d'aquest contracte ho he sabut per informacions conegudes a partir del febrer del 2024”, ha subratllat.

Preguntada llavors per l'expedient de reclamació, Gómez ha explicat que aquest es va iniciar perquè “hi ha alguna cosa que fa sospesar que es pot iniciar”, i això és que “hi ha una possible diferència i es vol dilucidar si hi pot haver un perjudici”. A més, ha comentat que en va tenir coneixement pels seus despatxos habituals amb el, en aquell moment, director general de l'IBSalut, Manuel Palomino.

D'aquesta manera, i encara que ha evitat entrar en consideracions tècniques, Gómez ha insistit que “es tenien quatre anys per reclamar i es va fer al tercer”, a més “el material estava contemplat a l'estoc com a material de protecció per a la desescalada”. Per tant, ha lamentat, “l'única cosa que ha caducat és un expedient, que s'ha deixat caducar” per part de l'actual Govern del PP.

Negueruela: “Són bulos”

Així mateix, l'exconseller i portaveu del Govern de Francina Armengol, i actualment portaveu del PSIB-PSOE al Parlament, Iago Negueruela, ha defensat la gestió de l'anterior Executiu durant la compareixença en la comissió d'investigació pel cas mascaretes de la Cambra balear, que segons ha dit “està basada en bulos”.

Negueruela ja va comparèixer a la comissió del Congrés, on va defensar la compra de les mascaretes. De la mateixa manera ha actuat aquest divendres: ha afirmat en rotund que “les mascaretes servien”, que van ser utilitzades com a estoc i finalment van ser reclamades per una diferència de qualitat. Per tant, segons ha reiterat Negueruela, el PP va ser el responsable de “la caducitat de l'expedient”, a qui ha culpat, a més, “d'intentar muntar un cas”.

“Tant és el que es digui, l'important és treure unes conclusions prefixades”, ha lamentat el socialista. En aquesta línia, ha criticat que a la comissió “es descontextualitzen dades”, cosa que “és una pena, perquè en democràcia les comissions d'investigació haurien de servir per analitzar els fets i treure conclusions”.