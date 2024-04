Un conseller del PP a Balears va contractar amb diners públics detectius per buscar micròfons al seu despatx

El conseller balear d'Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro (PP), va contractar el mes de setembre passat una empresa de detectius privats per revisar si a la Conselleria hi havia instal·lats possibles sistemes d'escolta o micròfons, encara que finalment no es va trobar cap artefacte.

L'assumpte ha sortit a la llum després que Més per Mallorca sospités d'una factura de 4.235 euros abonada per la Conselleria a l'empresa de detectius tot just dos mesos després que el PP, amb el suport de Vox, comencés a governar l'Executiu autonòmic.

“El mateix conseller que elimina 400.000 euros en inspectors de treball es gasta 4.235 euros públics en detectius privats. Es veu que veia més probable tenir micros al despatx que el fet que un hoteler exploti els seus treballadors”, assenyalen des de la formació ecosobiranista.

Per la seva banda, el portaveu de Més, Lluís Apesteguia, ha recriminat els fets en aquests termes: “Tenim un conseller que s'ha gastat 4.235€ públics en un detectiu privat perquè busqués si l'anterior Govern havia deixat micros al seu despatx. Ens governa la política freaky”, ha posat de manifest en un missatge publicat a 'X' -abans Twitter-.

En aquesta línia, el diputat de Més Ferran Rosa ha criticat: “4.235 euros públics tirats a la paperera perquè un dia t'aixeques i se t'acud que els altres fan el que fan els teus. No han trobat ni micros ni al conseller”.

Fonts properes al conseller detallen que la contractació es va dur a terme el mes de setembre passat, poc després del canvi de Govern, tal com ha avançat aquest divendres el diari 'Última Hora'.

Les mateixes fonts destaquen que és pràctica habitual que les administracions contractin aquest tipus de serveis per revisar, per exemple, micròfons o ordinadors intervinguts.En aquesta línia, citen casos com els de l'expresident de l'Autoritat Portuària, Juan Gual de Torrella, que gràcies a això va localitzar unes càmeres al seu despatx, o el del Consell d'Eivissa, que va contractar detectius per investigar viles il·legals.