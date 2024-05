La delegació balear d'elDiario.es es consolida com el quart mitjà més llegit a les Illes, segons OJD

Les dades de l'Oficina de Justificació de la Difusió (OJD), el mesurador d'audiències en línia que utilitzen com a referència les institucions públiques de Balears i que compta amb l'acceptació dels diferents mitjans de comunicació digitals, ha tornat a situar a l'abril la delegació balear d'elDiario.es com el quart mitjà de comunicació més llegit a l'arxipèlag. Fa gairebé dos anys (31 de maig) que elDiario.es va obrir una delegació a les Illes i fa dos mesos va decidir obrir una versió íntegrament en català.

Tenint en compte les visites que es fan als mitjans de Balears des d'Espanya, la delegació balear d'elDiario.es va acumular 931.981 navegants únics el mes passat, un total de 1.325.592 visites i de 1.416.983 pàgines vistes. Per davant tan sols se situen Última Hora (2.735.313 navegants, 7.706.794 visites i 15.668.919 pàgines), Diario de Mallorca (2.319.911 navegants, 5.125.295 visites i 8.363.704 pàgines) i Diario de Ibiza (1.605.476 navegants, 2.892.292 visites i 4.695.397 pàgines).

elDiario.es és el quart mitjà de comunicació més llegit a Balears des del desembre del 2023, amb l'única excepció de gener del 2024, quan va baixar a cinquè lloc. Les fluctuacions un lloc amunt o avall són habituals entre les diferents onades que publica l'OJD Interactiva, les dades de la qual són d'accés gratuït i obert a través d'aquest enllaç. Cada mes, els lectors poden verificar el tràfic que acumula cada mitjà de comunicació establert a les Illes.

La delegació balear d'elDiario.es, que compta amb una oficina a Palma, està conformada per Angy Galvín (directora), Esther Ballesteros (redactora) i Verónica Torrico (cap de Publicitat). Galvín és doctora 'cum laude' en Periodisme, professora del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG) i tertuliana a IB3 Ràdio. Abans de dirigir la delegació, va treballar cinc anys a elDiario.es a Madrid. Ballesteros va començar el seu camí professional el 2003 a Europa Press, on es va especialitzar en el periodisme judicial mitjançant el seguiment de causes de corrupció com el cas Nóos.

A més, un equip de periodistes i fotògrafs freelances informen sobre l'actualitat de totes les Illes. Els principals col·laboradors són: Nicolás Ribas (Eivissa i Formentera), Pablo Sierra del Sol (Eivissa i Formentera), Esther Cabezas (Eivissa i Formentera), Marcelo Sastre (Eivissa i Formentera), Laura Jurado (Mallorca), Ariadna Llobera (Mallorca), Francisco Ubilla (Mallorca), Tomeu Mesquida (Mallorca), Juan Ignacio Orúe (Mallorca) i Santi Torrado (Menorca).

La delegació balear d'elDiario.es és una de les més joves del diari, que ja compta amb edicions pròpies a totes les comunitats autònomes després de la recent obertura de La Rioja. Amb ella, elDiario.es s'ha convertit en l'únic diari amb edicions a totes les comunitats. En el cas de les Balears, elDiario.es ha arribat per quedar-se amb l'objectiu d'estar a prop del públic balear i les seves circumstàncies. L'avançament d'informacions que molesten el poder i els premis atorgats als reportatges dels redactors del diari així ho demostren.