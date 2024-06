Desenes de mallorquins 'ocupen' una platja per reivindicar aquests espais davant de la saturació turística

Sota el lema 'Ocupem les nostres platges', desenes de residents a Mallorca s'han concentrat a la platja de sa Ràpita, una de les més afectades per la saturació turística de l'illa, per protestar contra la massificació d'aquests espais i reivindicar-los com a propis. “Té nassos que anar a les platges s'hagi de convertir en un acte reivindicatiu”, lamenten des del moviment Mallorca Platja Tour, recentment impulsat amb l'objectiu de fer visible el malestar dels residents davant de la problemàtica que travessen a l'hora de poder gaudir de la costa illenca.

La iniciativa va ser feta pública immediatament després que la portaveu parlamentària de Vox a Balears, Manuela Cañadas, manifestés aquesta setmana que els residents no poden “pretendre anar a les platges al juliol o a l'agost tranquil·lament, com fa anys”.

Davant d'aquestes paraules, el moviment sorgit com a reacció assevera que els mallorquins han de “desacomplexar-se en el sentit més ampli de la paraula”. “És clar que podem anar a les platges, és més, hem d'ocupar les platges mallorquines com hem fet des de nens. Anar a llegir, a fer un 'capfico', a prendre el sol, a passar el dia amb una síndria. No hi ha res més mallorquí de gaudir de les nostres platges a l'estiu”, assenyalen.

El grup no té portaveu, ja que, tal com expliquen els qui en formen part, es tracta d'“un moviment horitzontal que ha nascut per fer palesa la situació dels residents” a l'illa durant els mesos d'estiu així com per recriminar que “alguns polítics s´han oblidat que treballen per als ciutadans d´aquesta terra, d´on són representants, i no per a les persones que vénen de visita”.

L'acció d'aquest dissabte a Sa Ràpita ha servit a més, segons han expressat des d''Ocupem les nostres platges' -difós com Mallorca Platja Tour a la xarxa social X-, per començar a preparar una acció “simbòlica i festiva” el proper 16 de juny. “No tenim més expectatives posteriors, l'únic objectiu és fer-se ressò de la situació que pateixen els mallorquins i residents a Mallorca”, asseguren: “Només volem moure consciències i que aquest estiu puguem visitar les nostres platges com s'ha fet sempre”.

La protesta s'ha dut a terme després de les manifestacions històriques celebrades el cap de setmana passat contra la massificació turística i la carestia de vivenda i enmig del debat renovat sobre les conseqüències del turisme massiu i la necessitat de buscar un equilibri econòmic i mediambiental.

A Balears, la indústria turística, que representa més del 45% del Producte Interior Brut (PIB), compta amb més de 200.000 treballadors i genera més de 16.000 milions d'euros en ingressos anuals. L'any passat l'arxipèlag va marcar un rècord històric de 17,8 milions de turistes. Tot i això, els residents acusen una saturació que cada any frega límits extrems, sumada, a més, a una lenta agonia: un imparable creixement poblacional amb repercussions serioses en matèria sanitària, educativa i d'habitatge així com sobre el consum d'energia i d'aigua.

L'impacte del desenvolupament turístic i l'activitat humana a les illes, constantment amenaçades pel totxo i l'asfalt, ha causat un accelerat procés de degradació que preveu agreujar-se en els propers anys fruit de l'impacte del canvi climàtic.