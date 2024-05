El diputat de Vox Jorge Campos compara la gran manifestació a favor del català a les Balears amb l'Alemanya nazi

Utilitzant la imatge d'una desfilada de torxes celebrada només uns mesos després que Adolf Hitler ascendís al poder, el diputat de Vox per Balears al Congrés Jorge Campos va comparar ahir a la nit a la xarxa social 'X' la gran manifestació celebrada aquest diumenge a favor del català amb l'Alemanya nazi, cosa que ha provocat una allau de reaccions a la publicació.

Després que la plataforma Joves per la Llengua pengés una fotografia en què milers de manifestants omplen la Plaça Major de Palma en protesta per les mesures impulsades pel PP i Vox contra la llengua pròpia de les illes, acompanyant-la d'un “No tenim paraules”, el parlamentari d'extrema dreta repostea la publicació responent: “Jo sí. Alemanya anys 30”, juntament amb la imatge de la desfilada de paramilitars nazis duta a terme el 10 de maig de 1933 a Berlín amb motiu de la crema de llibres dels autors condemnats a l'ostracisme pel nou règim feixista.

“Qualsevol estudiant de 1r d'Història et diria que el teu PUTO FRANCO va guanyar la Guerra Civil gràcies al suport directe de Hitler i Mussolini. Maleïts sigueu cent vegades els feixistes i els que intenteu tergiversar la història”, li respon tot seguit un usuari. Un altre penja una imatge de Campos al costat de la bandera franquista: “¡Posa la teva millor!”, deixa anar. “L'Alemanya que t'agradaria a tu, eh, Jorgito?” o “Comparar una jornada festiva, amb joves corrent per tot Mallorca, gent centenària recolzant, música tradicional, etc. amb marxes nazis contra població jueva és ser un cínic mala persona o un autèntic psicòpata”, són altres dels comentaris que s'hi poden llegir.

Tot i que diversos usuaris han denunciat la publicació, aquesta continua visible al perfil de Campos. El mateix diputat d'extrema dreta va denunciar al seu dia la col·locació d'una pancarta en què es llegia “J. Campos puta nazi”. Un jutjat d'instrucció va arxivar finalment la causa descartant que s'hagués comès un delicte d'odi. La Fiscalia va reclamar el sobreseïment de la mateixa manera que el Suprem havia arxivat la causa contra la líder de Podem, Ione Belarra, qui s'havia referit a Vox com a “uns nazis, però a cara descoberta”.

A la seva interlocutòria, els jutges recorden que el delicte d'odi no s'aplica als que al·ludeixen a partits polítics sinó a minories i grups discriminats.