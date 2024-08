La discogràfica de Katy Perry assegura que va rebre “aprovació verbal” per gravar en un illot protegit de Formentera

La discogràfica de l'artista nord-americana Katy Perry, Capitol Records, ha assegurat en un comunicat enviat a Billboard que va rebre “l'aprovació verbal” de la productora local per rodar el seu últim vídeo musical, Lifetimes, a les dunes protegides de l'illot de s'Espalmador, integrat al Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera, un dels enclavaments de més valor ecològic de Balears.

“La productora de vídeo local ens va assegurar que es van obtenir tots els permisos necessaris”, ha dit el portaveu de Capitol Records després que el Govern balear obrís diligències per determinar si hi va haver impacte ambiental a les dunes i si s'ha incorregut a una infracció. “Des de llavors ens vam assabentar que hi havia un permís en tràmit, encara que se'ns va donar autoritat verbal per seguir endavant”, afegeix el portaveu.

En concret, segons la nota, l'equip local va sol·licitar el 22 de juliol un permís per rodar en aquesta ubicació específica davant de la Direcció General de Costes i Litorals. La discogràfica assegura que “va rebre aprovació verbal el 26 de juliol per continuar amb la filmació el 27 de juliol”. “Complim amb totes les regulacions associades amb la filmació en aquesta àrea i tenim el màxim respecte per aquesta ubicació i els funcionaris encarregats de protegir-la”, insisteix.

L'estrella nord-americana va rodar a les Pitiüses Lifetimes amb escenes en què apareix ballant i saltant en diferents emplaçaments, entre ells zones urbanes, una discoteca concorreguda i en paratges naturals, com l'interior del sistema dunar de s'Espalmador, dins d'una zona delimitada per pals i cordes que indiquen que està prohibit el pas, en què també hauria estat tot el seu equip d'enregistrament.

Des de la Conselleria de Medi Natural asseveren que la productora responsable de l'enregistrament del vídeo no havia sol·licitat autorització al Govern per al rodatge, motiu pel qual, addueixen, s'han iniciat actuacions prèvies de recerca. Així mateix, des de la Direcció General de Medi Natural assenyalen, amb tot, que no es podria parlar de “delicte contra el medi ambient”, ja que la filmació de reportatges fotogràfics o de vídeos “són autoritzables”.

L'Executiu al·ludeix al punt 2 de l'article 65 del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN), que estableix que la filmació de reportatges fotogràfics, cinematogràfics, videogràfics o de qualsevol altre tipus que impliquin la presa d'imatges amb qualsevol mitjà i format amb una finalitat publicitària o d'exhibició comercial requereix l'autorització expressa de la conselleria competent en matèria de medi ambient, sens perjudici d'altres autoritzacions que puguin atorgar les autoritats i els organismes que corresponguin, inclosos els pertinents als drets de la propietat.

Al costat de la famosa platja de ses Illetes de Formentera, les dunes de s'Espalmador configuren el sistema dunar més ben conservat de Balears i té un “gran valor ecològic”. S'Espalmador és un illot privat situat al nord de l'illa de Formentera i forma part des del 1980 del Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera. Té aproximadament 2,9 quilòmetres de longitud i 800 metres d'amplada (137 hectàrees).

Altres illots eivissencs també han estat escenari d'enregistraments musicals. És el cas de Tagomago, situat al nord-est d'Eivissa i erigit en una de joia per a la biodiversitat amb diferents nivells de protecció. Inclòs a la Xarxa Natura 2000, Tagomago, la propietat del qual va ser gestionada durant molts anys per l'empresari alemany Matthias Kühn, va ser testimoni de la filmació, el 1989, del famós videoclip de 'La lambada'.