Tagomago, el islote protegido con una mansión de lujo que se alquila a los ricos

Tagomago, islote situado en el noreste de Eivissa de unos 600.000 metros cuadrados, es una de esas joyas para la biodiversidad que forman parte del Mar Mediterráneo y que cuenta con diferentes niveles de protección. Tagomago está incluido en la Red Natura 2000, está catalogado como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y como Zona de Especial Importancia para las Aves (ZEPA) y es un espacio protegido dentro del Área Natural de Especial Interés (ANEI).

Estos usos no son incompatibles con la explotación turística: el islote cuenta con una mansión de lujo, propiedad de una familia austríaca relacionada con la nobleza centroeuropea, pero que durante muchos años ha sido gestionada por el empresario alemán Matthias Kühn, quien recientemente se casó de forma ‘secreta’ con la vedette Norma Duval en Suiza, según publicó la revista del corazón Hola. El GEN-GOB, grupo ecologista abanderado de las luchas por la protección del medio ambiente en la isla, se opuso a la construcción de una serie de villas que se quisieron edificar en los años 80 en el islote. Finalmente, se construyó la mansión que sigue quedando en pie en Tagomago.

“El problema no es tanto que sea una isla privada, sino el uso que se hace de un espacio singular”, explica a elDiario.es Joan Carles Parlem, presidente del grupo ecologista GEN-GOB de Eivissa. “Los islotes son muy frágiles, cuanto más sencillo es un ecosistema, más susceptible es a un impacto”, añade el biólogo. En el islote de Tagomago nidifican especies de aves como la pardela balear –conocida como virot en Eivissa y Formentera–, el ave marina más amenazada de Europa –está clasificada en peligro de extinción en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas– o el halcón de Eleonora (Falco eleonorae), cuya colonia más importante –en el archipiélago balear– se sitúa en la isla de sa Dragonera. Conocida en Eivissa como el falcó marí, esta especie cuenta con una población de 70 parejas reproductoras en Tagomago.

Patrimonio natural como ‘negocio’

Este islote estuvo en venta por 150 millones de euros en verano de 2020, según publicaron diferentes medios de comunicación locales y nacionales. En estos momentos, según el portal Vladi Private Islands, Tagomago está disponible para ser alquilado durante semanas. Según aparece en la web del islote, la empresa que se encarga actualmente de su explotación es Isla de Tagomago S.A., que ofrece, además, personal de cocina y limpieza, camarero, capitán de barco y deportes acuáticos, personal de mantenimiento de jardines y piscinas y mecánico.

Dispone también de otros complementos que se pueden contratar: servicio médico, lavandería y tintorería y cuidado de menores; traslado en limusina; y actividades relacionadas con la belleza y el bienestar, como masajes y tratamientos, yoga, pilates y taichí, además de entrenador personal privado. En cuanto a las actividades deportivas, que también se cobran aparte, se puede hacer senderismo, buceo, pesca, esquí acuático, vela, windsurf o excursiones en yate, entre otras.

“Ideal tanto para vacaciones exclusivas como para eventos de negocios, Tagomago promete lo mejor del Mediterráneo”, reza el portal Vladi Private Islands. “Es una de las mejores islas privadas del Mediterráneo, y seguramente la mejor situada. Este idílico y lujoso retiro está a solo unos minutos en barco de Eivissa, con sus playas, su alta cocina y su famosa vida nocturna”, describe la web. Una mansión de lujo que puede acoger a un máximo de diez viajeros. Dispone de cinco dormitorios a modo de lujosa suite doble, con baño privado en cada una de ellas.

Cuando este servicio de lujo estaba gestionado por una de las empresas de Matthias Kühn, el alquiler rondaba entre los 100.000 y 160.000 euros durante una semana. En estos momentos, en ninguna de las dos webs está disponible el precio. En la villa exclusiva de Tagomago se han alojado personajes mediáticos como Cristiano Ronaldo o Justin Bieber.

Sin embargo, algunas de las actividades descritas que se han ofrecido históricamente en Tagomago representan un problema para la avifauna del islote. “En Tagomago tenemos problemas constantes por especies como el halcón marino o la pardela balear, un pájaro que solo vive en nuestro archipiélago”, señala Palerm, presidente del GEN-GOB. “Por ejemplo, como los clientes se mueven en helicóptero desde el aeropuerto de Eivissa, los desplazamientos pueden perjudicar a las crías del halcón”, explica el biólogo. “Y eso que en Tagomago no hay un helipuerto autorizado”, añade.

Obras ilegales en Tagomago

Matthias Kühn fue condenado a una pena de seis meses de prisión como responsable de un delito contra la Ordenación del Territorio, según dictó el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa el 9 de febrero de 2018, debido a unas obras ilegales que se realizaron en Tagomago. El empresario alemán fue sentenciado, junto a Guido H., a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (durante seis meses), inhabilitación especial por el tiempo de dos años para la profesión u oficio de promotor y constructor (respectivamente) y a una multa de unos 5.400 euros, aproximadamente. La sentencia les absolvió de un delito contra el medio ambiente del que habían sido acusados también por el Ministerio Fiscal.

La jueza destacó en su sentencia que las obras se habían realizado “sin autorización”, es decir, sin los correspondientes permisos del Ajuntament de Santa Eulària des Riu y de la Conselleria de Medio Ambiente del Govern. “A la solicitud de licencia de obra menor no podía suplir el informe que la Conselleria de Medio Ambiente, según el artículo 39.1 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), debería emitir”. Según dictó la magistrada, la solicitud de obra se refería únicamente al interior de la vivienda, que precisaba de una autorización “con independencia que hubiere podido o no concederse”. Por tanto, la jueza consideró probado que se había producido un delito contra la ordenación del territorio “por cuanto los acusados han llevado a cabo una construcción, en uno de los suelos protegidos indicados por el tipo penal, careciendo de autorización alguna”. La sentencia se podía recurrir ante la Audiencia Provincial de Palma mediante un recurso de apelación, un extremo que elDiario.es no ha podido confirmar si se produjo.

“Bauzá (PP) pudo favorecer a Kühn”

En 2014, durante el gobierno popular de José Ramón Bauzá, uno de los partidos de la oposición, Més per Mallorca, presentó una denuncia contra una de las empresas del conglomerado de Kühn, que explotaba turísticamente Tagomago. Los ecosoberanistas entendían que el Ejecutivo de Bauzá (PP) “permitió irregularidades en la construcción de este islote” y que esto “pudo constituir delitos de prevaricación y tráfico de influencias para favorecer a Kühn y Duval”. En 2013, la conselleria de Medio Ambiente, cartera en manos del popular Biel Company, autorizó una reforma de la casa.

Este posicionamiento, en cambio, distó del que mantuvieron los dirigentes del PP del Ajuntament de Santa Eulària. Tanto Vicent Marí, entonces alcalde del municipio (ahora presidente del Consell d’Eivissa) como Mariano Juan, entonces concejal de Urbanismo (ahora vicepresidente primero y conseller insular de Gestión del Territorio y Lucha contra el Intrusismo), defendieron la declaración de Tagomago como Reserva Natural, acusaron a los promotores de poner en riesgo el islote y aseguraron que serían contundentes a la hora de protegerlo. No obstante, el PSOE-Pacte, en la oposición, acusaba al gobierno popular de Santa Eulària de “ocultar expedientes” abiertos por las obras ilegales detectadas.

En el Parlament, David Abril, entonces diputado de Més per Mallorca, cargaba contra el gobierno de Bauzá y denunciaba “la impunidad con la cual actúan Kühn y Duval, que simplemente por el hecho de que tienen mucho dinero están haciendo todo lo que les da la gana en Tagomago”. En declaraciones a elDiario.es, Abril recordaba que la pareja compareció en la subcomisión de la Red Natura 2000, dependiente de la Comisión Balear de Medio Ambiente, en la cual se debatía la ampliación de un kiosko.

Haciendo referencia a la Ley de Costas, Més argumentaba que la villa estaba construida en los primeros 100 metros de costa, que son de dominio público. Consideraban, por tanto, esta construcción como “ilegal”. La jueza, en un auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, apuntaba a que el Ministerio Fiscal –única acusación personada en el proceso– había desistido de continuar con la tramitación de la causa, al no apreciar “indicios” de que alguna persona de la Conselleria de Medio Ambiente del Govern “haya cometido algún delito con el objeto de favorecer los intereses que Matthias Kühn tiene en la isla de Tagomago”. Por tanto, como la Fiscalía no iba a ejercitar “ninguna acción penal”, la jueza dictó sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias. El auto, además, indicaba que la denuncia presentada por Més “no se dirigía contra ninguna persona concreta”.

Las cuentas de Kühn en España

La mayoría de las empresas vinculadas a Matthias Kühn se encuentran inactivas, extinguidas o disueltas, según la documentación que figura en el Registro Mercantil (a fecha de 23 de febrero de 2023), a la que ha accedido elDiario.es a través de la plataforma Insight View. La misma documentación indica, por ejemplo, que la empresa Compañía Insular de Urbanizaciones SA (inactiva), donde el empresario figura como administrador único, ha sido demandada por embargo por el Govern. Según el número de auto 8/2022, a fecha del 14 de febrero de ese mismo año, hay un procedimiento de deuda tributaria tramitado en la administración local número uno de Palma.

Organización Fostrox 2013 SL (también inactiva, dedicada a la promoción inmobiliaria y vinculada a Kühn) entró en concurso voluntario de acreedores el 19 de marzo de 2019, concluyendo la causa el 12 de mayo de 2021 por “inexistencia de bienes”. Esta información consta en el Registro Mercantil y se puede comprobar en el BOE, según el procedimiento abierto en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Palma, a fecha del 20 de mayo de 2021. En el documento aparecen otras empresas vinculadas al empresario alemán: Mac Media Art Conception, SL; Nova Llar Obres i Construccions SL; la mencionada Organización Fostrox 2013 SL; Rincón Las Gavinas SL; Kuhn & Partner Clients Account y Kuhn & Partner Sales, 2012. El concurso de acreedores se dio por finalizado, en todas ellas, por “insuficiencia de la masa activa”.

Entre las empresas que se encuentran activas (a fecha de 24 de febrero de 2023), aparece Achim Andraitx Las Brisas SL, dedicada a la promoción inmobiliaria, en la que el empresario alemán aparece como administrador único. En el ejercicio 2011 (último disponible) disminuyó su facturación un 100% hasta los 0 euros, registrando unas pérdidas de 33.562 euros. Kühn también aparece como administrador único de Gepadema Accounting SL, empresa activa que se dedica a actividades de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal, según figura en el Registro Mercantil. elDiario.es no ha podido acceder a las cifras de negocio de esta empresa a través de Insight View, ya que no están disponibles.

Pese a que hay, por lo menos, dos empresas vinculadas al empresario alemán activas en España, Matthias Kühn y Norma Duval han decidido, al parecer, trasladar su residencia a Gstaad (Suiza), donde tienen una casa, según publicó Hola. En dicha entrevista, Duval explicaba que se iban a vivir a Suiza, pero que seguirán visitando España porque la vedette tiene casas en Segovia y Palma. “No me voy a escaquear de Hacienda porque voy a hacer mis declaraciones como no residente y pagaré aquí para no tener problema, pero, lógicamente, mi sitio está en Suiza con mi marido”, decía Duval en declaraciones a la revista del corazón.

En cuanto a la empresa que gestiona Tagomago actualmente, se dedica a la gestión inmobiliaria y arrendamiento de inmuebles, según figura en el Registro Mercantil. En el ejercicio de 2021, Isla de Tagomago SL declaró beneficios de 576.183 euros, unos activos de 3,5 millones de euros y un patrimonio neto de 1,15 millones. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con esta empresa a través de un correo electrónico que envió el pasado 27 de febrero, sin recibir respuesta.