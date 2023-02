El Govern, sobre la citación judicial de Vicent Marí pasadas las elecciones: “¿Qué tiene que ocultar para no declarar?”

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha criticado este jueves el aplazamiento -para después de las elecciones autonómicas de mayo- de la declaración del presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, como investigado por presuntos delitos de corrupción en la contratación de la campaña promocional 'La Vida Islados'. “¿Qué tiene que ocultar para no declarar? Porque si uno es transparente, que declare. Y yo creo que la gente de bien necesita esas declaraciones y escuchar la verdad de sus políticas”, ha aseverado.

En rueda de prensa, Negueruela ha apelado a exigir “explicaciones urgentes” a la candidata del PP balear a la presidencia del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, así como al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien, ha abundado, “me imagino que cuando aterrice este domingo en Eivissa explicará que está sucediendo en esa isla”. “Feijóo intenta trasladar la transparencia total del nuevo Partido Popular, pero parece que ha empezado con mal pie. Me imagino que hablaría de esto ayer con el señor [Pablo] Casado, de porqué se fue éste y entró Feijóo precisamente con un tema como el de Ayuso”, ha subrayado en alusión al contrato de compra de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Hablamos de una de las principales instituciones de nuestras islas, un Consell Insular, el único presidido por el PP. Y hablamos del único caso que está ahora mismo sometido a un proceso judicial con una investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción”, ha remarcado el también conseller de Turismo, Modelo Económico y Trabajo, quien ha aseverado que “la sociedad de estas islas lo que se merece es transparencia. Si uno dice que quiere declarar, que declare, pero lo que no vale decir es 'quiero declarar y mi abogada dice que no declare'. Porque entonces lo que parece es que se ha mentido claramente a la sociedad ibicenca y a la sociedad de nuestras islas. Ha mentido diciendo que quería declarar, cuando no quería. Por eso va a declarar después de las elecciones”.

En esta línea, ha insistido: “Aquí hay cosas que no deben tolerarse y si uno miente debe dar explicaciones de por qué decía que quería declarar y no ha declarado. Se le exige credibilidad, como a nosotros se nos exige”. En relación con Prohens, ha añadido que “hay que exigirle tres cosas”: “Primero, respeto a las instituciones. Cuando se investigaba a otros órganos que no eran del PP, se defendía a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía Anticorrupción. Pero cuando investigan a los suyos, ahí sobran las instituciones de control democrático”.

Asimismo, ha exigido “prudencia” a Prohens así como “respeto” a los funcionarios públicos, “porque es una interventora la que pone esto sobre la mesa”, en referencia a acusación ejercida por la interventora del Consell de Eivissa, quien atribuye a Marí presuntas coacciones. “¿Qué pasaría si un interventor de la Comunidad Autónoma dice que le hemos coaccionado? ¿Qué dirían, además, todos los medios de comunicación, que nos exigirían nos fuésemos? Porque es un alto funcionario el que pone esto sobre la mesa. Hay que pedir respeto por las instituciones, los funcionarios y la calidad democrática”, ha incidido.

“El PP tiene un grave problema de calidad democrática siempre. Y por una isla que gobierna estamos así otra vez. Estas islas no se merecen esto. Se merecen explicaciones”, ha recalcado Negueruela, quien ha expresado que, “por supuesto, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia”, si bien “si uno dice que quiere declarar, que declare y no que lo postergue precisamente para después de las elecciones, porque eso no es calidad democrática. Que no se oculte más”.

Finalmente, el portavoz ha lamentado que “estemos en una situación como esta en estas islas que tanta experiencia tienen en determinados casos. No nos merecemos ese tipo de actuaciones. Ese tipo de política había quedado atrás y desde luego parece que el PP de Marga Prohens es el mismo que el de siempre y el Govern no puede hacer más que lamentar y exigir respeto. La ciudadanía de estas islas se merece un mejor trato”.