Els bars envaeixen de turistes els bancs d'un dels carrers més transitats de Palma: “Els residents molestem”

Si aquest cap de setmana desenes de mallorquins 'ocupaven' una de les platges més turistificades de l'illa en protesta per la saturació que pateixen cada estiu, el malestar s'ha traslladat ara al centre de Palma: nombrosos residents han alçat la veu contra la ocupació, per part de les terrasses de diversos bars, dels bancs públics situats a banda i banda del cèntric Passeig des Born. “No poder anar a fer un capfic, no poder seure / descansar als bancs del Born, no poder anar d'excursió... Què serà el següent?”, lamenten alguns en xarxes socials.

Durant aquests dies, diversos usuaris han penjat a 'X' -abans Twitter'- fotos i vídeos en què apareixen nombrosos turistes ocupant els bancs mentre consumeixen a les taules de les terrasses, pertinentment col·locades al costat dels seients públics de l'emblemàtic passeig. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Palma ja ha aixecat diverses actes als bars responsables d'estendre la seva activitat més enllà de l'ocupació permesa, tal com han confirmat fonts municipals a Diario.es.

Es tracta d'uns fets que han coincidit, a més, amb la inauguració de la tradicional Fira del Llibre de Palma al Passeig des Born. En aquest sentit, un dels usuaris es lamenta: “Que curiós, el lema d'enguany de la XLII Fira del Llibre de Palma és 'Menys algorismes. Més escriptors… Més llibreters'. El que sí que hi ha al Born és menys espai per a vianants i per fer fira. Inclús els bars ja aprofiten com a seus els bancs que eren per a tots”.

“Quins són els límits de les terrasses? Està el terra pintat? Teniu permís per ocupar tot l'espai? La culpa és del restaurador? O de l'Ajuntament...?”, es pregunta una altra usuària. Un altre d'ells, després de proclamar que “no tot ha de valer”, assevera. “Si s'asseuen al banc públic i consumeixen alcohol, se'ls pot multar per incompliment de la ordenança municipal corresponent, no?”.

El consistori, governat per PP i Vox, va aprovar recentment la nova ordenança cívica, que prohibeix el consum de begudes alcohòliques en espais públics “quan pugui alterar greument la convivència ciutadana”, un extrem que queda sense efecte als establiments reservats expressament per a aquesta finalitat, com les terrasses i vetlladors. Després de l'aprovació de la normativa, des del PSOE van recriminar que aquesta disposició “flexibilitzarà el consum d'alcohol a la via pública”.

Mentrestant, els palmesans critiquen que “tot el Passeig des Born” estigui ocupat per terrasses: “Aquest Ajuntament de Jaime Martínez [l'alcalde de Palma] ho fa tot per als turistes, els residents molestem”. “El Passeig des Born, on passejaven els nostres pares que sempre veiem a les antigues fotos, és ara una imatge penosa. El neocapitalisme sense límits ho devora tot, perquè si guanyen el mateix que l'any passat diuen que perden. La seva avarícia no té llindar”, sentencia un altre dels usuaris.

MÉS per Palma: “L'operació de màrqueting del PP xoca amb la realitat del dia a dia”

Per la seva banda, Més per Palma ha criticat, en aquesta línia, l'ocupació “massiva” del mobiliari públic per part de les terrasses. La portaveu ecosobiranista a l'Ajuntament, Neus Truyol, ha recriminat, menys d'una setmana després que l'alcalde presentés diverses mesures per frenar la saturació turística, que la realitat “mostra clarament” com “el turisme envaeix la ciutat, saltant-se la normativa vigent en matèria de terrasses”.

“La voluntat de l'alcalde de convertir la nostra ciutat en un parc temàtic per a turistes passa per sobre de les mateixes normatives municipals”, ha manifestat Truyol, considerant que és “evident” que “l'operació de màrqueting del PP i el seu miraculós canvi de discurs a matèria de massificació xoca amb la realitat del dia a dia dels palmesans i palmesanes”.

Segons la portaveu, el missatge que trasllada l'equip de govern municipal és el de donar “barra lliure al turisme desbocat”, ja que “fa dècades” dient que no s'han de posar límits i “no actua” contra els que usen els bancs del Born per fer negoci. Més per Palma defensa que l'ús de les places i els carrers ha de ser principalment dels veïns. “El PP ja sabem com funciona, va regalar carrer Fàbrica als restaurants i ara els regala els bancs del Born”, recalca.

Amb tot, Truyol ha exigit al govern municipal que actuï de forma “contundent” i que intensifiqui les inspeccions de l'ús de l'espai públic per part de les terrasses, especialment a les zones més saturades d'activitat turística com el centre de Palma, Santa Catalina i s'Arenal.