Els veïnats del 'Míkonos espanyol' demanen solucions contra el turisme massiu: “Volem viure tranquils”

El Poble de Pescadors de Binibeca Vell concentra als seus 8.000m2 totes les contradiccions i tensions socials que travessen Menorca i, per extensió, el conjunt de l'arxipèlag balear en relació amb el turisme. Es tracta d'una postal idíl·lica batejada per visitants i touroperadors com el “Míkonos espanyol”. Un entramat de carrerons estrets i intricats passatges d'un blanc tan blanc que fa mal mirar. Diminuts passadissos connecten amb portes de fustes nobles emmarcades en arcs convexos i emblanquinats. Durant els mesos de temporada alta, milers de turistes passegen diàriament pels seus carrers, es prenen centenars de selfies als seus miradors durant la posta de sol i, al capvespre, deambulen xerrant pels seus carrers fins a altes hores de la nit.

“La veritat és que això mai va ser un poblat de pescadors, és una urbanització privada”, sosté el president de la Comunitat de Propietaris de Binibeca Vell, Oscar Monge, que reconeix que aquesta urbanització enclavada al municipi de Sant Lluís, al sud-est de Menorca, és el fruit de la imaginació de l'aparellador Antonio Sintes Mercadal i de l'arquitecte català Francisco Juan Barba Corsini. Tots dos, el 1964, van decidir construir una reproducció d'un “poblat típic mediterrani”. Binibeca Vell és una representació de les seves fantasies marines, un barri bell i privat, que acumula més de 40.000 mencions a Instagram cada estiu.

Evitar el turisme massiu

Des de fa alguns anys Monge i els seus veïnats exigeixen al Consell Insular de Menorca que adopti mesures per evitar que el turisme massiu, que pretén fotografiar-se davant d'una de les millors postes de sol del país, la qual cosa xoca de front amb els anhels de descans i pau que busquen els 195 propietaris del lloc. El passat mes de març els propietaris de Binibeca Vell van reiniciar el curs de les seves protestes i van exigir solucions al Consell Insular per evitar nous conflictes amb els visitants. Monge i els seus veïns miren aquests dies amb preocupació l'arribada de l'estiu.

El 2023, després de diversos anys de queixes i xocs amb els turistes, la Comunitat de Propietaris de Binibeca va signar un conveni amb el Consell Insular en què s'incloïa la limitació de l'horari de visites, la formació de guies turístics oficials i autoritzats i una aportació de 15.000 euros anuals per part de l'Administració per contribuir al manteniment i la higiene del lloc. Fruit d'aquell acord, el poblat de Binibeca admet visites només des de les 10:00 hores fins a les 22:00 dins dels passadissos que donen a les zones residencials, mentre que les zones limítrofes al poblat i la petita cala que connecta la urbanització amb l'hotel Pierre & Vacances mantenen el pas lliure.

L'acord es va signar després d'anys de cansament per part dels veïns de les actituds “incíviques” d'alguns visitants. “Entraven dins de les cases, s'asseien a les cadires, s'emportaven coses, trepitjaven les parets, feien botellón… bé hi va haver de tot i si això no es regula torna a passar cada estiu”, sosté una veïna.

Per part seva, Oscar Monge insisteix que el problema no són tant els turistes com la falta de presència de l'Administració a l'hora d'arbitrar què es pot fer i no es pot fer al barri. “El que m'agradaria sobretot deixar clar és que els turistes no són el problema, és la manca de regulació i respecte als acords signats amb el Consell. És al·lucinant que els polítics que es dediquen al turisme ens diguin als propietaris d'una urbanització privada d'ús públic que l'única alternativa que ens queda per mantenir net el lloc és tancar-la i privatitzar-la o cobrar-la. La intenció de la Comunitat no és cobrar ni explotar econòmicament el lloc. Ens porten a un conflicte ciutadà, a una problemàtica innecessària”, sosté Monge en diàleg amb elDiario.es.

La directora insular de Promoció Turística de Menorca, Begoña Mercadal, sosté, per contra, que el conveni entre el Consell i la Comunitat de propietaris està sense efecte fruit de la passivitat de la mateixa associació. “Ha estat la comunitat de propietaris de Binibeca Vell qui no ha volgut renovar el conveni”, insisteix Mercadal. “El conveni estableix que es renovava automàticament si les dues parts ho sol·licitaven abans del 19 de desembre del 2023, i no ho van fer, per tant entenem que no els interessava”. “Són una propietat privada i, per tant, si la volen tancar, tenen el dret a fer-ho”, afegeix.

Contradient la versió de la directora insular Begoña Mercadal, des de la Comunitat de Propietaris insisteixen que la caiguda del conveni és fruit de la naturalesa privada de la urbanització. Sempre segons la versió dels propietaris, aquests repliquen a Mercadal que “el Consell sosté que l'Administració no pot brindar cap subvenció a una urbanització privada, però l'any 2023 quan ells van instar aquest conveni ja sabien que érem una urbanització privada, de fet ho som des de l'any 1972”, insisteixen.

Finalment, Monge subratlla la manca de compromís del Consell amb les reunions pactades per supervisar l'evolució de l'acord: “El Consell ens instava a reunir-nos dues vegades l'any per donar seguiment al control de guies turístics i a la resta d'ítems de l'acord, però mai no ens han convocat”.

La Fundació de Foment del Turisme va ser consultada per elDiario.es, a propòsit de la manca de convocatòria de les reunions pactades, i, segons addueixen fonts de l'organisme, la directora insular Begoña Mercadal va mantenir una reunió amb un dels integrants de la Comunitat de Propietaris el 26 d'octubre passat on també va participar l'alcaldessa de Sant Lluís, Loles Tronch, i la consellera d'Ordenació Territorial i Turística, Nuria Torrent.

“Advertim una manca d'interès a renovar l'acord perquè no han complit els terminis, de la mateixa manera que s'ha endarrerit la justificació necessària per part dels propietaris i que s'exigeix per conveni. Els propietaris van presentar la documentació el 6 de març i, després de detectar deficiències en allò que s'ha presentat, el 21 de març la Fundació els va requerir els documents restants”, assenyala Mercadal.

“Si no venen turistes, què faig?”

Els enfrontaments entre la Comunitat de Propietaris i el Consell Insular creixen mentre l'estiu sembla haver-se avançat. La política de desestacionalització turística, que en realitat és una anticipació de la temporada, atrau visitants a l'illa des de finals de febrer. Centenars de turistes que busquen visitar una de les icones urbanístiques de l'illa, naturalment.

“El que volem és que el president [del Consell Insular] Adolfo Vilafranca ens rebi i arribem a acords perquè aquesta urbanització continuï sent privada, però d'ús públic i gratuït. Un lloc on es respectin unes condicions d'ajuda a la comunitat”, apunta una altra propietària.

Luis és el propietari del bar que confronta amb l'entrada més pintoresca de la urbanització. Des de fa 20 anys serveix begudes i tapes als gairebé 800.000 visitants que passen cada estiu pel poblat i, al contrari que l'Associació de Propietaris, es mostra obertament en contra de les restriccions horàries i els tancaments a les visites. “Em sembla una mala idea. El poblat és buit durant tot l'any, només està habitat de juliol a setembre, però jo he de viure tot l'any amb el que guanyo aquí. Si no venen turistes, què faig?”, emfatitza en diàleg amb elDiario.es. A més, insisteix que li sembla “una barbaritat” que es pretengui tancar el Poblat.

“Per què no poden posar un vigilant, com fan al Far de Favàritx? Al final, la gent que es queixa no viu aquí tot l'any. El turisme és la font d'ingressos principal per als residents de Menorca. Ja ni les avarques [el calçat tradicional de Menorca] es fan aquí. Entenc que cal controlar la massificació i crec que cal regular-ho, però això no es pot tancar com si fos Míkonos”, emfatitza l'hostaler.

En aquest mateix sentit, Oscar Monge acusa rebut de les queixes dels hostalers davant la possibilitat del tancament de la urbanització: “Des que plantegem les darreres queixes he rebut desenes de trucades de comerciants i restauradors que depenen que el poble romangui obert. Estem parlant de més de quaranta-cinc famílies que depenen de fer la temporada per passar tot l'any. Hi ha famílies que es poden quedar sense suport per una decisió de tancament”. Monge assaja una possible solució: “La possibilitat de regular i deixar clares les normes del lloc permetrà a la Fundació continuar promocionant una de les icones turístiques de Menorca i a nosaltres viure tranquils”.

El fruit de la massificació turística comença a trucar a les portes de Menorca mentre touroperadors i hostalers locals auguren una nova temporada alta que batrà rècord de visites. El conflicte entre propietaris, turistes i administració de Binibeca Vell anticipa un problema que en altres territoris com Palma o Eivissa ja són moneda corrent, encara que potser Menorca encara és a temps d'aconseguir un equilibri raonable.