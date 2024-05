Encreuament de denúncies a la dreta per suborn, enregistraments, prevaricació i tràfic d'influències a Formentera

La delicada situació del Consell Insular de Formentera, on governa un president –Llorenç Córdoba– expulsat per la coalició que va guanyar les eleccions –Sa Unió–, suma un nou episodi: un encreuament de denúncies entre Córdoba i aquest grup polític, format pel PP i Compromís x Formentera. Més combustible per a un foc que va començar fa sis mesos i que, malgrat afectar greument la gestió diària, no ha trencat l'Executiu. Denunciats i denunciants continuen sent els consellers d'un govern que presideix un Córdoba orfe de suports.

Córdoba ha denunciat davant la Guàrdia Civil l'enregistrament i difusió de converses amb membres de Sa Unió a la premsa. El mes de març passat, Córdoba va acusar l'exvicepresident insular i líder del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz, de filtrar “una conversa dirigida”. A més, va negar que hagués demanat un sobresou a Marga Prohens, presidenta del Govern balear del PP.

Córdoba va dir que els enregistraments que va difondre Periódico de Ibiza y Formentera formaven part d'una conversa amb Alcaraz de la qual només se n'havia sentit un fragment i, per tant, se n'havia posat una part “segons interessa”. El president ja va assenyalar llavors que Alcaraz, en cas d'haver sentit irregularitats, podia haver anat a Fiscalia a lliurar els enregistraments i va declarar que, en treure les converses, només estava danyant el Consell Insular.

A les converses filtrades podia escoltar-se a Córdoba dir frases com “home, 4.000 euros em vindrien fantàstic i estaria bé” o “jo no em vull fer ric, però l'estrès econòmic que porto és molt gran. I amb tot el que hem aportat nosaltres i el que hem aconseguit... Jo no vull fer llàstima, però els estalvis que tenia me'ls he carregat perquè havia de compensar això del negoci, que ha estat a punt de tancar, i jo no he costat res a Sa Unió [el partit]. Ho dic perquè el Govern té uns fons reservats…”.

Davant la pregunta sobre els fons reservats, Alcaraz comenta: “Quins fons reservats té el Govern? La primera notícia que tinc”. En aquest context, Córdoba hauria justificat que, tenint en compte el nivell de vida de l'illa i el pes que té Formentera al Parlament, i que ell estaria pagant de la butxaca els viatges entre Formentera i Palma, aquests 4.000 euros li “vindrien fantàstics i estaria bé”. Cal recordar que Córdoba, a més de president de Formentera, també és diputat al Parlament, per la qual cosa ha de viatjar freqüentment de Formentera a Mallorca.

Sa Unió el denuncia per tres delictes

Per part seva, Sa Unió ha denunciat davant la Fiscalia Anticorrupció a Córdoba, pels presumptes delictes de prevaricació, tràfic d'influències i suborn. Des de Sa Unió han explicat a Europa Press que han hagut de prendre aquesta decisió perquè, si es tenen indicis que “algú comet algun delicte, l'obligació és traslladar-lo davant la Justícia”.

Abans de presentar la denúncia, Sa Unió havia consultat dos penalistes i “ho tenien clar perquè són fets molt greus”. Després d'interposar-la, la formació ho ha comunicat als grups de l'oposició per explicar la situació i “la responsabilitat que cal tenir per part de les tres forces polítiques del Consell Insular”. Des de la coalició han demanat “prudència”, ja que la Fiscalia ha de fer la feina i la denúncia ha de ser admesa a tràmit.

Una disputa pels diners i el poder

Aquesta és una lluita de poder en què s'al·ludeix pèrdua de confiança i en què hi ha hagut acusacions entrecreuades entre els dos bàndols enfrontats. Entre altres qüestions, hi ha hagut acusacions que Córdoba hauria demanat un sobresou d'entre 3.000 i 4.000 euros a Marga Prohens (PP), la presidenta balear, sota un suposat xantatge. El president del Consell Insular, en canvi, ha acusat d'un suposat assalt al poder dos membres de Sa Unió que a més són parella: la vicepresidenta primera, Verónica Castelló, i el vicepresident tercer (ara destituït), José Alcaraz, tots dos del PP.

Mentre que Sa Unió acusa Córdoba d'exigir “sobresous” a Formentera i Palma –en concret, a Prohens–, Córdoba defensa que és el PP de Formentera el que té problemes econòmics. Segons Córdoba, els populars necessiten diners per pagar les despeses associades al seu local a l'illa. Les acusacions, que s'han fet públiques a través dels mitjans de comunicació, han deixat perplexos els partits de l'oposició, que defineixen l'escenari actual com a “insòlita”, i “ingovernable”. En paraules de Gent per Formentera i el PSOE es tractaria de “la pitjor crisi institucional de la història recent”.

El supòsit sobresou de 4.000 euros

La crisi dels conservadors a Formentera es va originar el passat 27 de novembre, quan Córdoba (un independent sense partit, ja que va ser expulsat de Sa Unió) va enviar un enigmàtic missatge als mitjans de comunicació en què explicava que es plantejava retirar el seu “suport incondicional” a la presidenta balear, Marga Prohens, encara que sense explicar els motius de la decisió.

Dies després, el mateix Córdoba va revelar que hi havia problemes de diners pel mig, i els seus companys de govern de Sa Unió el van acusar d'haver demanat un sobresou de 4.000 euros a Prohens, la presidenta balear, i van afirmar que hi havia enregistraments que així ho provaven.

Precisament, va ser el 5 de desembre, en declaracions a Ràdio Illa, quan va saltar la sorpresa i Córdoba va revelar que les qüestions polítiques no eren l'única causa de la crisi de govern. Parlant sobre la triple insularitat que té Formentera, el president va afirmar que “és un problema molt greu fins i tot per als polítics perquè com a diputat perdo diners cada vegada que vaig a Mallorca”.

És a dir, Córdoba reconeixia que la crisi s'havia desencadenat, almenys en part, per un problema de diners. Córdoba cobra 55.350 euros bruts com a president, i entre 18.000 i 33.000 euros bruts en funció de les dietes i la seva activitat al Parlament. A més, rep una assignació extra per assistir al consell d'administració de l'Autoritat Portuària de Balears (APB) i al Consell de Navegació de La Savina.

En el seu moment, Córdoba es va defensar de les acusacions afirmant que li corresponen uns 2.700 euros per despeses de representació que tenen els diputats per exercir la seva tasca parlamentària, i que aquests diners estarien controlats pels partits de la coalició (PP i Compromís). Segons el seu testimoni, hi ha despeses que han estat corrent de la butxaca, però que tenen a veure amb la seva activitat parlamentària, ja que cada setmana s'ha de desplaçar de Formentera a Mallorca per acudir, per exemple, a les sessions parlamentàries.

La destitució d'Alcaraz

Cal recordar que la crisi es va aguditzar a finals de febrer, quan Córdoba va destituir Alcaraz de les seves funcions al govern insular, al·legant “manca de confiança”. Alcaraz, també líder del PP a l'illa i el seu principal adversari durant aquesta crisi, va perdre així la confiança que el president Córdoba hi havia dipositat anteriorment. Així mateix, va acusar Alcaraz d'haver mantingut, durant els darrers nou mesos, una “espècie de bloqueig malintencionat”. Amb la destitució del ja exvicepresident tercer, Córdoba aconsegueix el control de les carteres de Promoció Econòmica i Administració Insular.

La decisió, que ja va ser anunciada pel president insular, va generar el rebuig dels consellers de Sa Unió, que mantenen una disputa amb el president encara no resulta. També cal destacar que a principis d'any Sa Unió va expulsar de la seva coalició Córdoba, la qual cosa el va convertir en un president no adscrit, donant lloc a una situació inèdita. La coalició de dretes va justificar la decisió que Córdoba, suposadament, hauria demanat un sobresou de 4.000 euros a la presidenta balear, Marga Prohens, perquè estaria “arruïnat”. Córdoba va definir aquest moviment comun cop d'Estat del PP amb l'objectiu de fer-se amb el control del poder.

Córdoba es va desdir

Després que els vuit consellers de Sa Unió demanessin la dimissió de Córdoba i després de les declaracions en què anunciava que es plantejava “deixar de donar suport incondicionalment a Prohens” amb el seu vot al Parlament, el president de Formentera va exigir les dimissions de Verónica Castelló, vicepresidenta primera i consellera de Mobilitat i Gestió Ambiental i José Manuel Alcaraz, aleshores vicepresident tercer i conseller de Promoció Econòmica i Administració Insular. Més tard va recular i va demanar tancar les crisis.

“Tant Alcaraz com Castelló han fet una molt bona feina. El millor per a Formentera i el Consell és que continuïn fent la seva feina”, va assegurar Córdoba després de l'aprovació dels pressupostos insulars, en declaracions als mitjans recollides per Ràdio Illa. “En el seu moment ho vaig demanar [la dimissió], però ara rectifico i en la situació actual no en demano la dimissió, sinó que treballem junts per tirar endavant aquest programa electoral i aquest projecte que és Sa Unió de Formentera”, va afegir.

Pel que fa a les relacions que manté amb l'Executiu de Prohens, va aclarir que “en cap moment” va dir que retiraria el seu suport al Govern i va afegir que es penedeix del missatge que va enviar el 27 de novembre, sense consensuar-lo amb els seus companys del Consell Insular. Un comunicat en què va anunciar que es plantejava “deixar de donar suport incondicionalment al Govern balear del Partit Popular”.

Així, Córdoba va justificar la seva posició que, en aquell moment, “el Govern negociava amb Vox, però s'havia oblidat de la feina” que fa ell com a diputat per Formentera i “calia donar un toc [d'atenció]”. “Espero que tot això es pugui arreglar”, va insistir. A més, assevera que no s'esperava que el missatge desencadenés la dimensió que ha adquirit la crisi institucional i que ha suposat una ruptura de les relacions entre el president insular i els seus vuit consellers. Una ruptura que va fer un pas més enllà, després que Córdoba cessés de les seves funcions Alcaraz, líder del PP de Formentera i exvicepresident econòmic de la institució insular.

La treva que va haver-hi els dies 21 i 22 de desembre, amb l'aprovació dels pressupostos del Govern i el Consell de Formentera, només va ser un miratge. El president del Consell Insular, que llavors era diputat de Sa Unió al grup mixt, va votar a favor dels pressupostos autonòmics donant suport a l'Executiu conservador de Prohens, com també va donar llum verda als pressupostos insulars amb els vuit consellers amb qui manté relacions molt tenses.

Des de llavors, la crisi no ha fet més que agreujar-se amb quatre successos més: primer, Sa Unió expulsa Llorenç Córdoba de la coalició de Sa Unió, per la qual cosa Córdoba passa a ser un president no adscrit; segon, Córdoba destitueix de les seves funcions José Alcaraz, aleshores vicepresident tercer i conseller de Promoció Econòmica; tercer, surten a la llum els enregistraments que proven que Córdoba va demanar tant al Consell Insular com al Parlament un sobresou de 4.000 euros per fer front als seus problemes econòmics; i quart, tots dos bàndols es denuncien per diferents delictes.