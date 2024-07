“Un infant no hauria d'estar preocupat per on viurà”: l'impacte de la manca d'habitatge als menors

La problemàtica de la manca d'habitatge a Eivissa té conseqüències perjudicials per a la criança i el desenvolupament de la infància i la joventut. Per als que estan en tractament psiquiàtric suposa un retrocés clar. És un dels factors que més influeixen que l'evolució madurativa del nen pugui endarrerir-se, aturar-se o no desenvolupar-se per la manca d'arrelament i aferrament, unit als problemes derivats d'obesitat, absentisme, sobreexposició tecnològica i aïllament respecte dels seus iguals.

“Un nen no hauria d'estar preocupat per on viurà”, explica a elDiario.es Magdalena Valverde, psiquiatre infantil i responsable del desenvolupament a les Pitiüses del servei d'atenció psiquiàtrica infantojuvenil que atén pacients de fins a 18 anys. La doctora assegura que l'accés a l'habitatge és un dels temes principals que es tracten a les seves consultes, ja que les problemàtiques de nens i joves s'estan veient agreujades per les situacions diàries de la manca d'una llar a Eivissa.

La casuística és variada, tant com els escenaris que han d'abordar les seves famílies. En la majoria dels casos, els pacients han d'interrompre el seguiment del cas i els tractaments, a causa dels trasllats forçosos de les famílies. Però no només per als nens que ja estan en tractament. Aquest problema també afecta nens i joves, que malgrat no tenir cap patologia pateixen aïllament, a més d'un alt nivell d'absentisme, a causa de la manca d'un habitatge adequat, un dret que les administracions públiques estan obligades a protegir i assegurar.

La doctora Valverde posa sobre la taula diferents casuístiques. D'una banda, els grups familiars que han d'abandonar Eivissa perquè no troben habitatges amb menors atesos per l'àrea de psiquiatria. “En aquests casos el problema és que han de deixar el seguiment, l'estimulació, el tractament o la intervenció, que s'emmarquen dins d'un circuit molt específic per a la vostra atenció, al qual costa arribar”, explica. En aquests casos, “els pacients han d'iniciar una altra vegada al lloc de destinació tot el procés de derivació des d'Atenció Primària, amb les llistes d'espera corresponents, fins que arriben al servei i posteriorment poden entrar al circuit d'atenció específic”.

Cal tenir en compte que l'atenció no és igual a tots els territoris d'Espanya, ja que les competències de Sanitat estan transferides a les comunitats autònomes, i encara menys a altres països. “Darrerament, tenia uns pares que se n'havien d'anar a Granada i tenien moltes dificultats per entrar al servei d'atenció primerenca (servei interdisciplinari que s'encarrega d'avaluar, diagnosticar, orientar i establir les intervencions necessàries en menors) per saturació. El menor s'ha quedat sense el tractament i l'estimulació que ja estava rebent. I en aquests nens els canvis són molt complicats de manejar”, explica la psiquiatra.

Un segon perfil és el dels casos de famílies que venen a treballar d'altres comunitats i tenen problemes per empadronar-se a les cases que se'ls ofereixen. Segons la doctora Valverde, els darrers anys s'estan donant molts problemes derivats d'aquesta situació, ja que l'empadronament és un requisit mínim per accedir a serveis especialitzats com el d'Atenció Primerenca (SEAT).

La manca d'inscripció al padró municipal impedeix l'escolarització i, per tant, la formació i la socialització amb iguals dels nens afectats. “En aquests casos, per evitar danys més grans, la policia ha d'anar a casa per comprovar que realment hi viuen i així poder empadronar-se. Però el nen es queda en uns llimbs fins que això es pugui resoldre”, especifica. Fonts de l'Ajuntament de Santa Eulària constaten que és un procés anomenat comprovació de domicili per a aquelles famílies que no poden fer un procediment normal. “Se sol·licita una instància de comprovació, es paga una taxa de 50 euros i la Policia Local es persona al domicili fins a 3 vegades per corroborar que efectivament la família viu en aquesta adreça”, expliquen. Si la comprovació és positiva, aconseguirà estar empadronada i els fills es podran escolaritzar.

Aïllament, obesitat i sobreexposició a les pantalles

D'altra banda, a les consultes de Psiquiatria infantojuvenil de les Pitiüses també hi ha casos de famílies que canvien 3 o 4 vegades de domicili al llarg de l'any. Així ho pateixen les que tenen un contracte d'arrendament temporal. Quan arriba la temporada turística, ho han d'abandonar perquè el propietari aprofiti el lloguer turístic. “Es dona la circumstància que igual el col·legi on la nena està matriculada és a l'altra punta de l'illa. Això els allunya dels seus amics, dels llocs de joc, de la seva socialització”.

És el cas també de les famílies que troben casa lluny d'on vivien anteriorment i del lloc de treball dels seus progenitors. “En les dues casuístiques els menors pateixen de manca d'integració a la comunitat, cosa que suposa un aïllament dels nens. Això desemboca a un alt risc d'absentisme i una súper exposició a la pantalla. Perquè el nen l'has d'entretenir; els pares estan esgotats. A més a més, hi ha un risc evident de fracàs escolar per la manca d'internet o biblioteca pública, entre altres recursos que estan previstos perquè tots tinguem les mateixes oportunitats”, aclareix la doctora.

“Tenim pacients que han viscut durant un temps en un hotel, però en acabar la temporada han de buscar alguna cosa i després plantejar-se tornar a l'hotel. Els menors pateixen insomni, no volen menjar, tenen rebequeries, tornen a fer-se pipi… El nen percep estrès i angoixa. Això no hauria de passar. On són els drets dels nens? Això li impedeix evolucionar, un nen no ha de pensar aquestes coses…”, sentencia.

El cas més sagnant, en aquest sentit, és quan els menors han de compartir habitació amb tota la família i l'habitatge, a més, està compartit amb altres persones que viuen a la resta de les habitacions de la casa. L'amuntegament és un factor d'estrès. No tenir un espai mínim no és saludable i pot provocar problemes de conducta que no es donarien si el menor tingués un lloc adequat per viure-hi. Els pares ens expliquen que els encenen la tele perquè no plorin i no molestin. Estan convivint amb persones que tenen altres necessitats i això condiciona. “A més, normalment han de compartir el llit, amb tot allò que això implica. Una cosa és que voluntàriament s'esculli el collit i una altra cosa és veure's obligat”, puntualitza la psiquiatra.

Aïllament i absentisme

L'aïllament pel canvi de domicili forçat suposa per als nens en general, i no només per als que ja tenien una afecció de conducta o psiquiàtrica, un risc molt elevat de sobreexposició als dispositius mòbils i les pantalles. A més a més del fracàs escolar, també s'exposen a alt risc de contraure obesitat per la manca de moviment i a símptomes emocionals greus per la manca d'arrelament i amics. “Per als que estan en tractament suposa una reculada clara. Un dels factors que més influeixen que el desenvolupament maduratiu del nen es pugui endarrerir, aturar o no desenvolupar és precisament l'arrelament, l'aferrament i l'existència d'un lloc on es pugui descansar, jugar…”, concreta la psiquiatra.

És el cas de Miguel (nom fictici). El seu pare, eivissenc de naixement, no troba una casa on poder viure. Als primers anys d'educació primària, el nen estava escolaritzat a Sant Miquel, al nord de l'illa d'Eivissa, on vivien en una caravana estacionada a casa d'una amiga, propera al centre escolar. Tot i que el progenitor treballava al sud, l'important és que el nen tenia fàcil accés a l'escola i hi va fer els amics que l'acompanyen fins ara. Aquest 2024 va començar l'educació secundària, però des del 2022 les mudances contínues han fet que el nen tingui dificultats per seguir el curs. “En un primer moment vaig pensar a canviar-lo a l'institut de Sant Josep, però allà no coneix ningú. Hem aguantat tot el curs, però n'ha faltat molt perquè no sempre puc combinar la feina i les seves obligacions”, explica el pare. El resultat ha estat diverses assignatures suspeses, tot i que finalment el grup educatiu de l'IES Balafia ha decidit que Miguel no repeteixi curs pel seu baix rendiment perquè tots els professors “han estat d'acord que amb el suport de tots el pot superar”. “No podíem deixar que es quedés despenjat”, assegura la tutora.

No obstant això, al pare li ronda al cap fa temps marxar de l'illa. On? No se sap. Això suposaria un problema afegit: la separació dels vincles socials, dels amics. Miguel va ser diagnosticat amb altes capacitats al seu darrer curs de primària. Ningú, excepte el seu pare i el grup educatiu, que l'ha salvat de la desconnexió, vetlla pels seus drets profundament soscavats per la manca d'una alternativa residencial.

Així mateix, els més petits, fins als 3 anys, també pateixen els problemes d'accés a les escoles bressol. Amb la dificultat d'accedir a un empadronament i la manca de places a prop de casa seva, els pares opten perquè els nens es quedin a casa. “En aquest cas a aquesta poca edat el resultat és la manca d'estimulació, el retard en el desenvolupament del llenguatge, la maduració de la conducta i el joc”. Això els pot influir en etapes posteriors del desenvolupament. “Arriben al col·legi molt infantilitzats, molt poc estimulats i desenvolupats. És com si fossin enrere. El resultat és que socialment no tenen habilitats per desenvolupar-se adequadament”, puntualitza.

Els que han de marxar

Els que han de marxar tenen dificultats per a la vida escolar, tractaments, arrelament...“El que veig a la consulta és que això està passant a les segones i terceres generacions de la gent que va venir aquí a treballar, van progressar, van tenir habitatge, però les següents generacions no ho poden sostenir. Han de tornar al lloc d'on van venir els pares i els avis. És com traslladar-te en el temps pràcticament, em diuen a consulta. No és elegit, és sobrevingut i han de fer un doble treball d'adaptació. Els pares ho solen plantejar quan els nens són més petits, quan no tenen xarxa social. Les complicacions venen en moments crítics com és el pas a secundària. És molt difícil de portar. Encara que sigui al mateix país, amb la mateixa llengua i costums és molt difícil i complicat”, concreta Valverde.

“Gran part de la població migrant està tornant als països d'origen. Els romanesos estan tornant a Romania amb nens grans, hi fan la secundària. En aquest cas, per exemple, és un país on l'autisme no es contempla com una malaltia del neurodesenvolupament. Allí és una esquizofrènia infantil. En el cas de les famílies marroquines decideixen majoritàriament traslladar-se a València, Alacant, Múrcia... Els italians també abandonen l'illa”, explica, posant de manifest que aquest darrer cas no és una problemàtica que es detecti altres ciutadans de països de l'entorn europeu.

Drets fonamentals de la infància

Els drets fonamentals de qualsevol nen han d'estar protegits pels poders públics que han d'assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família segons l'article 39 de la Constitució Espanyola. Aquest estableix que els infants han de gaudir de la protecció prevista als acords internacionals que vetllen pels seus drets. En aquest sentit, el 1989 va ser aprovada la Convenció sobre els Drets de l'Infant que va entrar en vigor l'any següent. Els poders públics asseguren, així mateix, la protecció integral dels fills, iguals davant la llei amb independència de la seva filiació.

Segons la web del Defensor del Poble, gràcies a la Constitució i a la Convenció, els infants són ara subjectes de dret, i no només objecte de protecció. “La Convenció considera que els nens són persones amb plens drets, valuoses en si mateixes i en cadascuna de les etapes del seu creixement i maduració”, expliquen. “De tots els drets que reconeix la Convenció, cal destacar els que el Comitè de Drets dels Infants ha proclamat com els principis rectors que han d'orientar l'aplicació i la interpretació de la resta de drets. El principi de no discriminació (article 2); el principi de l'interès superior del nen (article 3.1); el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament (article 6); i el respecte a l'opinió del nen en tots els assumptes que l'afectin (article 12).

Així mateix, segons les Nacions Unides, “el nen gaudirà d'una protecció especial i disposarà d'oportunitats i serveis, dispensat tot això per la llei i per altres mitjans, perquè pugui desenvolupar-se físicament, mentalment, moralment, espiritualment i socialment en forma saludable i normal, així com en condicions de llibertat i dignitat”.

Aquesta manca de compliment dels drets de la infància i la joventut i, en concret, la manca d'habitatge i per tant d'arrelament, fa que cada cop siguin més freqüents els casos dels nens i joves que acudeixen a les consultes de psiquiatria, a més dels casos dels quals ja estan a consulta i que s'agreugen per aquest motiu.

En concret, al servei de psiquiatria infantojuvenil de l'àrea de Salut d'Eivissa i Formentera l'any passat s'han dut a terme 12.924 assistències, unes 1.500 de les quals corresponen a pacients nous. “Durant aquest any, fins al maig, ja portem 17.355 assistències. L'any passat en total, vam veure 1.700 primeres visites i aquest any vam portar 438 primeres consultes, inclòs l'abril”, segons les dades de què disposen al servei. Les segones visites el 2023 van pujar a 5.500. Fins a l'abril d'aquest any, ja són 1.900 els pacients atesos. “Hem de tenir en compte que més del 10% de la població infantojuvenil està passant pel nostre servei”, puntualitza la psiquiatra. “Nosaltres passem memòries cada any, però mai passa res. No es prenen mesures”, sentencia.