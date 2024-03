Investiguen tres facultatius per la mort d'una pacient en una cirurgia estètica a Palma

La Policia Nacional ha investigat tres facultatius arran de la mort d'una pacient durant una cirurgia estètica que va tenir lloc durant el setembre de l'any passat en una clínica de Palma.

En nota de premsa, la policia ha informat que dos dels implicats han estat acusats d'un presumpte delicte d'homicidi per imprudència professional. Un d'ells, home de 69 anys, era el responsable de la gestió i direcció del centre privat, a qui també s'acusa de fallida de condemna perquè pesava sobre ell una inhabilitació especial per exercir la seva professió. El tercer va morir dos mesos després dels fets, per la qual cosa no ha pogut ser imputat.

La investigació es remunta a l'1 de setembre del 2023, quan una dona jove, d'origen britànic, es va sotmetre a una operació estètica. Durant el procediment, la víctima va entrar en parada cardiorespiratòria i, després d'estar ingressada a l'UCI durant gairebé dues setmanes, va morir el dia 13 a l'Hospital Universitari Son Espases a causa de les greus lesions patides.

Arran del que ha passat, la seva família va interposar una denúncia en entendre que s'havia produït una 'mala praxi' per part dels metges, fet que va motivar la intervenció del Grup d'Homicidis de la Policia Nacional.

Entre les anomalies detectades, segons ha traslladat la Policia, s'ha trobat que la pacient va demanar una segona cirurgia minuts abans d'entrar a la taula d'operacions, encàrrec que tots tres facultatius van acceptar sense informar degudament dels riscos que entranyava aquesta.

D'altra banda, la pacient va signar els consentiments informats per a la cirurgia programada el mateix matí dels fets en espanyol, un idioma diferent del seu, que ni entenia ni parlava, han recalcat els seus familiars.

Davant d'aquestes circumstàncies, la policia va traslladar el director de la clínica, que ja estava a la presó per altres delictes relacionats amb la seva professió, que requeia sobre ell aquestes noves imputacions.