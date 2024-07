Un Jutjat emplaça els familiars de víctimes del franquisme que van denunciar Le Senne perquè ratifiquin la querella

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Palma ha emplaçat el 18 de juliol l'associació Memòria de Mallorca i els familiars d'Aurora Picornell i Antònia i Maria Pascual, víctimes del franquisme, perquè ratifiquin la denúncia contra el president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), per trencar la foto d'Aurora Picornell durant un ple.

La denúncia la va formular l'entitat juntament amb els familiars de les 'Roges del Molinar', com es coneix aquestes víctimes del franquisme, per un presumpte delicte d'odi després de l'episodi viscut al ple, en què Le Senne va trencar la foto de Picornell, que debatia la presa en consideració de la proposta de Vox per derogar la Llei de Memòria Democràtica de les Balears.

Com a gest de protesta, les diputades socialistes a la Mesa del Parlament, Mercedes Garrido i Pilar Costa, exhibien als seus escons els retrats de les 'Roges del Molinar'. Le Senne els va ordenar retirar-los -apel·lava a la necessitat de mantenir neutral la Mesa- i Garrido es va negar. En aquest enfrontament Le Senne va arrencar la impressió col·locada sobre el portàtil de la diputada Mercedes Garrido, esquinçant la foto, i després va expulsar les diputades del PSIB.

L'Associació Memòria de Mallorca, juntament amb les famílies d'Aurora Picornell i d'Antònia i Maria Pascual, van interposar una denúncia penal davant del jutjat de guàrdia davant aquests “lamentables fets”, que van deixar “patent la falta de respecte a tres dones víctimes de greus violacions de drets humans, les tres assassinades, ferint greu i directament les seves famílies”.

El PP blinda Le Senne

El PP va rebutjar l'oferiment de la secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, de votar a favor del nomenament d'un nou president del Parlament balear del PP a canvi d'apartar Le Senne (Vox), que va trencar la foto d'Aurora Picornell, una militant comunista afusellada pel franquisme la nit de reis de 1937. Els populars blinden Le Senne com a segona autoritat de Balears malgrat la controvèrsia generada pel seu comportament i les nombroses peticions de dimissió efectuades des del Govern central, l'oposició a les illes i les associacions de memòria històrica.

Va ser el mateix PP el que, el 20 de juny de 2023, va fer pujar Le Senne a la presidència del Parlament. A canvi d'aquesta i d'altres nombroses cessions, els populars es van garantir poder formar govern en solitari, subordinats al suport extern de Vox per poder tirar endavant les seves iniciatives. Així va passar, per exemple, amb l'aprovació dels pressupostos autonòmics d'aquest any: els conservadors no van dubtar a claudicar davant les exigències de l'extrema dreta. No en va, la diputada de Vox Idoia Ribas va arribar a afirmar en aquell moment que el partit “només s'agenolla davant Déu”, deixant clar que els vots dels parlamentaris d'aquesta formació són fonamentals per impulsar els acords d'investidura aconseguits amb el PP.