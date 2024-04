Un jutjat imputa Metges del Món en una causa per abusos sexuals del seu exdelegat a Menorca

Un Jutjat de Maó ha inclòs l'ONG Metges del Món com a investigada dins d'una causa per presumptes abusos sexuals atribuïts al seu exdelegat a Menorca.

La denúncia es dirigeix contra un treballador que va ser acomiadat després de ser acusat de delicte sexual per víctimes de prostitució ateses a l'entitat, com ha publicat el diari 'Menorca'. En un comunicat, Metges del Món ha ressaltat que va ser la mateixa ONG qui va presentar la denúncia contra ell davant la Fiscalia de Balears, després de rescindir el contracte.

L'ONG ha incidit que de manera preventiva compta amb mecanismes “que s'apliquen des de l'inici del procés de selecció de personal”: “En tot moment, l'organització fa tot el possible per intentar evitar la incorporació de perfils inadequats”.

De la mateixa manera, ha assenyalat que faciliten “canals de denúncia davant de qualsevol comportament d'una persona contractada o voluntària que impliqui situacions d'abús de poder dirigides a aprofitar-se de la posició d'especial vulnerabilitat” de les persones que atenen. Entre aquests mecanismes inclouen codis de conducta, protocols interns d'actuació i investigació i formacions dirigides al personal propi.

“Malgrat implementar rigorosament la nostra política de tolerància zero davant de l'assetjament sexual, l'explotació i l'abús, hem d'assumir el risc que algunes persones explotin la seva posició de poder sobre les persones més vulnerables per a benefici personal. Des de Metges del Món lamentem profundament els fets ocorreguts i les conseqüències per a la salut mental i per a l'estabilitat emocional de les dones afectades”, ha insistit l'organització.

Davant els fets investigats, l'entitat ha indicat que va aplicar els seus protocols interns i es va fer un peritatge amb una experta en violència sexual i de gènere “perquè pogués fer una investigació en profunditat”. A més, “es va dur a terme una valoració psicològica de les dones a fi de donar suport el treball de l'esmentada pereta”.

En aquesta línia, Metges del Món ha condemnat els fets i ha subratllat la seva “tolerància zero amb la violència sexual o qualsevol altra forma de violència”. També han remarcat la seva voluntat de cooperació amb les autoritats: “Ens posem a disposició de la Justícia per aclarir completament el que ha passat”.