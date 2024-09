L'exdiputat de Vox Agustín Buades vota en contra del cessament de l'ultra Le Senne, però demana “molt seriosament” la seva dimissió

El diputat no adscrit Agustín Buades, que divendres passat anunciava l'abandonament del grup parlamentari de Vox i la seva permanència al Parlament balear com a diputat no adscrit, ha votat aquest dimarts en contra de la destitució de l'ultra Gabriel Le Senne com a president de la Cambra autonòmica, encara que ha reclamat “molt seriosament” la seva dimissió.

En roda de premsa posterior al ple extraordinari celebrat aquest dimarts per debatre el cessament de Le Senne, proposta impulsada des de l'oposició després que el dirigent d'extrema dreta esquinés el retrat d'Aurora Picornell i dues republicanes afusellades pel franquisme, Buades ha justificat el rebuig acusant l'esquerra de muntar “un circ de pura demagògia”. Per a l'ara diputat no adscrit, Le Senne ha explicat “molt bé” el que va passar amb la foto de Picornell.

Tot i això, recordant la seva intervenció de divendres passat, quan va anunciar la seva sortida del grup parlamentari de Vox, Le Senne ha de deixar el càrrec des del moment en què estan trencats els pactes autonòmics entre Vox i PP. Buades ha recordat que el líder nacional del partit, Santiago Abascal, ha dit que “no estan per butaques sinó per principis” i ha criticat Vox per “defraudar els seus votants” mantenint Le Senne a la presidència.

De la mateixa manera, l'exdiputat d'extrema dreta ha insistit que no és un trànsfuga, perquè continua sent membre de la formació, asseverant que “avui mateix” li han passat la quota. Alhora, ha assegurat que Vox i PSIB-PSOE s'han oposat a la petició d'ocupar l'escó 32 de l'hemicicle i ha acabat finalment assegut al costat del PP.

El també diputat no adscrit i exparlamentari de Vox, Xisco Cardona, per la seva banda, ha justificat la seva abstenció argumentant que tant l'actitud de Le Senne com la de la diputada socialista Mercedes Garrido -que va exhibir la fotografia de Picornell a la tapa del seu ordinador- “no van ser afortunades”. Cardona ha avançat que fora de Vox i amb els acords entre els socis d'investidura trencats “per decisió unilateral” dels d'Abascal, a partir d'ara votarà segons la seva consciència.