L'Oficina Anticorrupció balear avisa que es poden perdre dades dels expedients per culpa de PP i Vox

El cap de l'Equip TIC i d'Anàlisi d'Informació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a Balears (OAIB) ha remès un informe al Parlament i al Govern on adverteix del risc de pèrdua de dades amb un tancament “sense planificar i garantir la transició adequada” dels serveis.

El funcionari ha dirigit aquest informe al president del Parlament, Gabriel Le Senne, i el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa; així com el director general de Funció Pública, Antoni Mesquida, i la secretària general de la Conselleria de Presidència, María José Bauzá.

Amb aquest escrit, el cap d'informàtica sol·licita una reunió urgent abans del tancament efectiu de l'Oficina, després de l'aprovació dimarts passat al Parlament de la llei que suposa la liquidació en un termini de sis mesos. La mesura va ser aprovada amb els vots de PP i Vox i contra el criteri de l'oposició.

El funcionari exposa que cal continuar pagant una sèrie de serveis que formen la infraestructura informàtica de l'oficina fins que es traspassin les dades -la major part emmagatzemades al núvol- de manera efectiva. El cas de la seu electrònica “és crític” perquè totes les dades “es perdran si no es migren adequadament”.

A més, el cap d'informàtica remarca que, “per acabar de complicar encara més la situació”, algunes funcions de l'Oficina les assumirà el Parlament -és el cas del Registre de declaracions- altres funcions passaran al Govern -les denúncies a tramitació-, “però altres no les assumirà ningú”, com les “denúncies finalitzades, per exemple”.

Així mateix, “la realització de l'auditoria que es té previst fer també serà problemàtica, si no hi ha ningú que tingui els coneixements de com funcionen els serveis, els comptes d'administrador de les diferents aplicacions, o com està organitzada tota la informació de les diferents àrees”.

“El tancament de l'Oficina sense planificar i garantir la transició adequada d'aquests serveis que es presten majoritàriament al núvol (aplicacions i dades) cap a les administracions que s'hagin de fer càrrec suposaria una pèrdua de dades potencialment irreparable”, avisa el cap de l'Equip TIC de l'Oficina, que expressa la seva preocupació per la “manca de previsió al tancament” de l'organisme.

El treballador creu que almenys una part del personal hauria d'haver continuat al seu lloc de treball fins que el traspàs de dades, funcions i competències s'hagués dut a terme. El funcionari assegura que va traslladar aquesta preocupació al director general de Funció Pública en una reunió personal al gener, “però avui sembla que no s'ha fet res per pal·liar aquest fet”.