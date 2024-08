El jutge de guàrdia ha decretat llibertat per a tres turistes alemanys detinguts per una pallissa a un taxista a Mallorca dimecres a la matinada. La víctima és un home de 71 anys que està ingressat a un centre hospitalari, pendent d'una intervenció quirúrgica a conseqüència de l'agressió.

Segons ha informat la Guàrdia Civil, l'incident va tenir lloc quan el taxista traslladava els tres turistes a un agroturisme a Petra. Fonts de l'entorn de la víctima han precisat que els va recollir al conegut com a carrer del Pernil, de l'Arenal, i que de fet anaven en un grup de sis persones que es va dividir en dos taxis.

Segons la víctima, durant el trajecte els turistes -que havien begut alcohol- es van quedar adormits. En despertar a la destinació, i després d'haver pagat el cost del trajecte sense incidents, un es va adonar que no trobava el telèfon mòbil.

Els clients no aconseguien trobar el terminal, que estava apagat --segons sembla, s'havia quedat sense bateria--. No obstant això, van consultar la seva geolocalització i van veure que estava al mateix punt que ells, per la qual cosa van creure que el taxista els ho havia robat.

Continuant amb el relat de la víctima, el taxista va voler ajudar-los a buscar el dispositiu, aixecant les catifes del vehicle i remenant l'interior; passat un temps sense que el telèfon aparegués, els va dir que havia de tornar a Palma per continuar treballant i que, si trobava el terminal, li tornaria, però no el deixaven marxar.

En aquell moment el taxista els va advertir que trucaria a la Policia i, segons la seva versió, ells li van respondre que eren policies -de la regió alemanya de Hessen- i fins i tot li van mostrar les seves plaques. Aleshores va començar una agressió durant la qual la víctima els va intentar calmar oferint-se a pagar-los el preu que li demanessin pel valor del telèfon, però no es van conformar amb això.

La víctima sosté que va sentir que els tres homes planejaven deixar-lo al taxi i fingir un accident de trànsit per encobrir la pallissa, però que per sort no van trobar les claus. Afirma que mentre l'agredien, des de terra va aconseguir demanar auxili i poc després va aparèixer la Guàrdia Civil, que va detenir un dels agressors. A més, el telèfon en discòrdia hauria aparegut finalment a la butxaca d'un dels turistes, segons la víctima.

El taxista va ser assistit pel SAMU i traslladat a l'Hospital de Manacor. Després de prendre-li declaració a l'hospital, la Guàrdia Civil va detenir els altres dos turistes. Tots ells es van acollir al dret a no declarar davant del jutge, que els va deixar en llibertat sense cap mesura cautelar ni fiança.

La víctima està ingressada a un hospital amb múltiples contusions i diverses fractures a les costelles. Aquest divendres serà sotmès a una intervenció quirúrgica per una fractura en un braç, produïda en intentar protegir-se dels cops.