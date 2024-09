“M'estalvio nou euros al mes, l'afiliació a Vox no serveix”: el diputat balear Agustín Buades deixa el partit

El diputat balear Agustín Buades ha comunicat aquest dimecres que es dona de baixa a Vox després d'haver rebut aquest dimarts a la tarda un correu electrònic en què la formació li comunicava l'obertura d'un expedient disciplinari i la suspensió cautelar com a afiliat. En un comunicat, Buades ha revelat que així ho ha decidit “davant les acusacions greus i sense fonament” sobre la seva persona “i davant de la indefensió que es produeix sobre les al·legacions que pugui presentar”.

A més, el diputat, que ja havia abandonat el grup parlamentari de Vox i roman com a no adscrit, ha recordat haver passat ja “per una idèntica situació” juntament amb els diputats balears Idioia Ribas, Sergio Rodríguez, Manuela Cañadas i María José Verdú quan se'ls va obrir un expedient disciplinari i una suspensió cautelar per decidir l'expulsió de Patrícia de les Heras -presidenta de Vox a Balears- i Gabriel Le Senne -president del Parlament-, “que segueix sense resoldre's ni arxivar-se”, ha remarcat.

Segons Buades, ha comprovat que la utilització dels expedients disciplinaris “no serveixen més que per acovardir els afiliats sense que s'arribin a solucionar mai”. “Sembla que la cúpula de Vox em vol expulsar perquè han sol·licitat l'obertura d'un expedient disciplinari”, però, segons afegeix, on no és ben rebut no té “per què estar”.

“Ja tornaré a afiliar-me si algun dia la direcció nacional torna a recuperar el seny. Ara mateix deixar de ser afiliat només implica estalviar nou euros al mes, perquè l'afiliació política a Vox no serveix de res, ja que s'han eliminat tots els processos participatius interns”, ha dit.

En qualsevol cas, i malgrat la seva marxa, Buades assegura que se segueix considerant “de Vox” i diu esperar que “algun dia la direcció nacional s'adoni que la manca de democràcia interna és el que està arruïnant un projecte que tant ha costat a centenars de persones aixecar”. Per tot això, i abans de reiterar que és de Vox “de cor i idees”, ha informat que ja ha comunicat la seva baixa al partit. “Espero que, quan s'acceptin les crítiques i divergències democràtiques a dins, em pugui tornar a afiliar”, ha conclòs.

Va deixar el grup parlamentari

A finals d'agost, Buades va abandonar el grup parlamentari i va decidir romandre a la Cambra autonòmica com a diputat no adscrit. La decisió es va produir en un moment crític, tot just cinc dies abans del ple extraordinari que havia de debatre el cessament de president del Parlament, Gabriel Le Senne, per trencar a l'hemicicle el retrat de la republicana Aurora Picornell i les conegudes com a 'Roges del Molinar- afusellades pels franquistes la nit de reis de 1937- mentre es debatia la derogació de la Llei balear de Memòria Democràtica. La sortida de Buades va deixar l'extrema dreta amb sis diputats.

Després d'anunciar la seva decisió, Buades, un dels diputats díscols que el mes de gener passat van votar per expulsar del grup la presidenta del partit, Patricia de las Heras, i el mateix Le Senne, amenaçant de deixar Vox pràcticament polvoritzat al Parlament, va convocar una roda de premsa en què ha atribuït la seva decisió al seu desacord amb la mesura adoptada per la direcció nacional del partit de trencar unilateralment els seus pactes amb el PP.

“De sobte a Madrid, sense donar ni una sola explicació, sense consultar-nos res, trenquen unilateralment aquest acord. Trencant aquest acord de 110 punts [en al·lusió a l'acord programàtic signat a l'inici de legislatura amb els populars a les Balears], Vox s'ha quedat sense poder aplicar aquests 110 punts, que tanta il·lusió teníem”, va expressar, en declaracions als mitjans, a les portes del Parlament.