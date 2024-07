El PP demana a Negueruela que “deixi de fer el ridícul” i sentencia que la manifestació és “després de vuit anys de PSOE”

El portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, ha demanat aquest dilluns al portaveu socialista a la Cambra balear, Iago Negueruela, que “deixi de fer el ridícul”, avisant en aquest sentit que la manifestació de diumenge “és contra la situació després de vuit anys de PSOE”.

“La manifestació és contra la situació del turisme després de vuit anys de PSOE d'Armengol, en què ell mateix ha estat conseller de Turisme”, ha recordat el popular, censurant que “pretendre fer creure una altra cosa és prendre per ximples als ciutadans d'aquestes Illes, i no ho són”.

Així, ha lamentat que Negueruela es manifesti “per un tren de Llevant que no han fet en vuit anys; per l'ús del català, l'ús social del qual no ha deixat de retrocedir amb el PSOE; per l'habitatge, els preus del qual van deixar pels núvols, i ara contra la massificació turística, quan s'han creat 115.000 places en els vuit anys”, segons ha repassat.

També el portaveu del PP ha mostrat el “màxim respecte” del seu partit per la manifestació, assenyalant que “a diferència del PSOE, el PP pren nota”, valorant que la presidenta del Govern, Marga Prohens, “està treballant-hi, i no amb pegats ni titulars, sinó amb una transformació profunda de la mà de la societat civil a través de la taula per al Pacte per la Sostenibilitat”.

“Prohens ja va expressar la seva voluntat de canviar el rumb i parlar de límits”, ha finalitzat Sagreras, instant el PSOE que, “si té propostes”, les porti als grups de treball del Pacte per la Sostenibilitat.