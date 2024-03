El PP inicia una nova reclamació per les mascaretes d'Armengol després d'atacar els que deien que l'anterior va caducar

El Govern del PP a Balears ha desistit de la reclamació iniciada per l'anterior Govern d'esquerres per recuperar els 2,6 milions d'euros que l'Executiu de Francina Armengol va pagar de més per la compra d'1,5 milions de mascaretes a la trama Koldo. En concret, a través de la companyia instrumental implicada a la causa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Una adquisició que, finalment, no va respondre a les necessitats de l'anterior equip de Govern, atès que els cobreboques no complien els requisits d'una FFP2, que era el material de protecció que s'esperava rebre.

En roda de premsa, el vicepresident del Govern, Antoni Costa, i el director general de l'Institut Balear de Salut (IB-Salut), Javier Ureña, han anunciat que l'Executiu ha iniciat un nou expedient per declarar la nul·litat del contracte de compra i restituir a les arques públiques els diners íntegres que es van pagar per les màscares, que ascendeix a un total de 3,7 milions d'euros. La nova estratègia del Govern passa així per declarar que el contracte és nul de ple dret, fent que es retrotregui tot l'expedient i deixant així sense efecte qualsevol pas posterior –com si el contracte mai no s'hagués celebrat–.

Des de l'obertura, a l'Audiència Nacional, de la causa que investiga una presumpta trama de corrupció al voltant de la compra de màscares a la trama Koldo per part de diverses administracions públiques, entre elles Balears, el PP ha acusat l'anterior Govern d'Armengol de no actuar de manera diligent en la reclamació dels fons, atribuint a l'Executiu progressista que la sol·licitud resultés infructuosa. Tot i això, la Guàrdia Civil apunta a les pressions que haurien rebut, per part de la trama, els actuals responsables de l'Executiu balear del PP a finals del 2023 perquè la reclamació no tirés endavant i finalment caduqués, com sostenen els investigadors que va acabar succeint el passat mes de gener -sota la presidència de la popular Marga Prohens- sense que els conservadors fessin res per evitar-ho.

Sobre això, el director general de l'IB-Salut ha negat contundent que l'actual Executiu rebés pressions per deixar caducar l'anterior reclamació: “No hi ha hagut absolutament cap contacte amb ningú de la trama, cap conversa telefònica, cap correu ni res semblant. Els únics contactes amb l'empresa han estat els dels funcionaris dins del tràmit formal d'accés a l'expedient. Això vull que quedi clar”, ha recalcat.

Amb tot, la Guàrdia Civil esmenta comunicacions entre els empresaris implicats en la causa de les es dedueix que, si l'Administració balear, en el termini de tres mesos (amb data límit el passat 18 de gener de 2024) no es pronunciava expressament sobre l'expedient de reclamació, es produiria la caducitat del procediment administratiu i, per tant, la reclamació dels gairebé tres milions d'euros. De fet, el mateix Ureña ha reconegut que, en el document amb què el 24 d'agost passat es va formalitzar la reclamació dels 2,6 milions -un mes i mig després que el Govern d'Armengol remetés in extremis un requeriment a l'empresa per sol·licitar la devolució del sobrecost-, es va indicar “per error” que el termini de caducitat era de tres mesos.

Cal recordar que el Tribunal Suprem, en una resolució en què unifica els criteris de caducitat en la resolució de contractes, assenyala que la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix que, actualment, el termini per a resoldre aquest tipus d'expedients és de tres mesos, si bé aquesta regulació podria ser substituïda per una altra elaborada per les comunitats autònomes amb competència per fer-ho. En el cas de Balears, la Llei 3/2003 de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma estipula, a l'article 50.1, que els terminis de caducitat no podran excedir de sis mesos (i sempre que l'autonomia compti, com passa així. a les illes, de competències de la matèria en qüestió, en aquest cas sanitària).

Des que elDiario.es informés que, segons el jutge que instrueix el cas Koldo, el Govern balear del PP hauria deixat caducar l'expedient per a la reclamació de 2,6 milions d'euros, els populars han esgrimit aquesta notícia per refutar la responsabilitat en el cas i criticar la difusió de suposades fake news sobre això.

“Si es desprèn el sostre, no es dóna el contracte d'obra a una empresa d'hostaleria”

Els populars incideixen que l'anterior expedient no ha caducat -de fet, Ureña ha negat que el nou tràmit estigui motivat per aquest fet- i posen el focus en les “poques possibilitats” que l'anterior reclamació prosperés pel fet que l'IB- Salut va emetre el 12 d'agost del 2020, amb l'anterior Govern, un certificat de conformitat amb la comanda de màscares a l'empresa clau del 'cas Koldo', tot i que ja havia rebut, dos mesos abans, els resultats de les anàlisis que constaven que el material no complia els requisits d'una màscara FFP2. El document acreditava que, per a l'IB-Salut, el contracte s'havia executat correcta i satisfactòriament sense que s'hagués produït cap incidència. Per poder concórrer a altres contractacions públiques, és habitual que les empreses sol·licitin aquest tipus de certificats.

Aquell document, esgrimit per l'empresa al seu dia per oposar-se a la devolució dels 2,6 milions pagats de més, provocava, segons Ureña, que la reclamació del Govern tingués “molt pocs possibilitats de prosperar”. Sobre això, inquirit sobre per què aquest mateix document no invalidaria la nova reclamació, tenint en compte que el mateix paper complicava que l'anterior tirés endavant, ha assenyalat que aquest quedaria sense efecte, igual que tot allò relatiu a l'anterior reclamació, des de el moment en què el mateix contracte de compra de les màscares fos declarat nul amb el nou procediment.

El director general de l'IB-Salut ha assenyalat que, d'acord amb l'anàlisi de l'anterior expedient, hi ha “elements suficients” per declarar la nul·litat de l'acte d'adjudicació del contracte. Per això, afirma, és necessari desistir de l'anterior procediment i iniciar un de nou de revisió d'ofici per reclamar la totalitat dels 3,7 milions d'euros.

En concret, Ureña ha apuntat que la nova via administrativa es fonamenta en la manca de capacitat de Soluciones de Gestión per administrar les màscares, atès que l'objecte social de l'empresa no contemplava la compra de material sanitari. “L'activitat de Soluciones de Gestión no guarda cap relació amb la contractació de les màscares. Mai no es va haver de celebrar aquest contracte. Si en una situació d'emergència es desprèn el sostre, es podrà tramitar d'urgència però no es donaria el contracte d'obra a una empresa d'hostaleria”, ha exemplificat. Així mateix, ha apuntat a la manca de solvència econòmica i tècnica de la mercantil.

El màxim responsable de l'IB-Salut ha explicat que el nou procediment, en cercar la nul·litat del contracte subscrit, ha estat impulsat a l'empara de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix un termini màxim de sis mesos perquè els expedients de resolució contractual siguin instruïts i resolts. La declaració de nul·litat, juntament amb el desistiment de l'anterior reclamació, ja s'ha notificat a Soluciones de Gestión, que té deu dies hàbils per formular al·legacions.

En ser preguntat sobre per què aquest nou procediment compta amb aquest interval de sis mesos i no de vuit -termini que el PP atribueix a l'anterior reclamació per defensar que aquesta no hauria caducat-, Ureña ha aclarit que aquella estava regida per la Llei de Contractes del Sector Públic, que estipula que els expedients de resolució contractual hauran de ser instruïts i resolts en el termini màxim de vuit mesos. Una dada que xoca amb els sis mesos estipulats per la Llei de Règim Jurídic de Balears, que seria la que s'aplicaria a la Comunitat Autònoma en aquest tipus de casos.

El PSOE demana la dimissió dels responsables de Salut

Per part seva, el portaveu del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha demanat aquest mateix dijous la dimissió de la consellera de Salut, Manuela García, i del director general de l'IB-Salut, a qui ha recriminat que “balbucegés” en les seves explicacions. “Fa mesos que menteix. El Govern de Prohens ha deixat caducar l'expedient, com venim denunciant des del PSIB fa setmanes. Sabien que l'expedient estava finalitzat. Ureña ha reconegut que va ser sota la seva direcció, la de García i la de Prohens”. Negueruela es qüestiona, a més, com l'actual Govern “muntarà un expedient ”express“.

El socialista també ha volgut solidaritzar-se amb la delegació balear de elDiario.es després dels atacs que va rebre per informar sobre la caducitat de l'expedient: “La meva solidaritat total amb els mitjans de comunicació, avui de forma expressa amb elDiario.es. El PP balear, abans que Miquel Àngel Rodríguez comencès la campanya de difamació més bèstia que hem vist els últims anys, va agafar una notícia de elDiario.es i va posar 'fake new' i la va moure a les seves xarxes socials. Fins a això copia Prohens a Ayuso. Avui el PP ha de demanar disculpes a elDiario.es i a tots els mitjans als quals ha pressionat durant 27 dies”.

Per al socialista, el PP “va deixar morir l'expedient”: “Va trucar Tellado [portaveu parlamentari del partit] i va caducar. No és negligència, és una decisió política. La pressió [de la trama Koldo] va sorgir-ne efecte. Nosaltres varem reclamar [en referència al fet que el Govern d'Armengol va instar la recuperació del sobrecost dels cobreboques]. La pressió [de la trama Koldo] va sorgir efecte durant el Govern de Prohens”. Així mateix, ha manifestat que el mateix Ureña “ha reconegut que es va equivocar” en els terminis de la reclamació, ha acusat l'actual IB-Salut de “reunir-se amb la trama” i ha presumit de la transparència de l'Executiu d'Armengol, del qual ell va ser vicepresident.