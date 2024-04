El PP proposa les compareixences de quatre consellers d'Armengol a la comissió balear del cas Koldo

El PP proposarà les compareixences de quatre exconsellers del Govern de Francina Armengol a la comissió d'investigació sobre el cas Koldo al Parlament balear, dos dels quals ara són diputats -Iago Negueruela i Marc Pons- i membres de la mateixa comissió. Així ho ha anunciat el diputat popular José Luis Mateo, portaveu del PP a la comissió, després de recollir l'expedient administratiu del contracte investigat a la seu de l'Ib-Salut acompanyat de la també diputada Isabel Borrás.

Mateo ha detallat que el pla de treball del PP inclourà la compareixença de Negueruela, exportaveu del Govern i exconseller de Treball, com a “mà dreta” d'Armengol; de Marc Pons, pel seu “contacte directe” amb l'exministre José Luis Ábalos com a homòlegs a la cartera de Mobilitat; de l'exconsellera d'Hisenda, Rosario Sánchez, per responsabilitat sobre la gestió de fons europeus; i de l'exconsellera de Salut, Patricia Gómez.

Aquests noms se sumen als ja anunciats de l'expresidenta Francina Armengol, ara presidenta del Congrés dels Diputats; l'exministre Ábalos; i el seu exassessor, Koldo García.

Davant l'acusació del PSIB-PSOE sobre que les conclusions de la comissió ja estarien “redactades” per endavant pel PP i Vox, el diputat 'popular' ho ha desmentit, assenyalant que no han tingut “ni la primera reunió de treball” “del seu propi grup parlamentari ”ni tampoc trobades amb altres grups, ni Vox ni cap altre“. ”Les coses es fan com s'han de fer“, ha remarcat Mateo.

En qualsevol cas, el diputat ha incidit que “no cal desviar el focus d'on ha d'estar”, que és “ineludiblement” una “trama que té a veure amb el PSOE”. En aquest sentit, Mateo ha posat èmfasi que les compareixences que sol·licitarà el seu grup pretenen aclarir els “dubtes” sobre la contractació durant la pandèmia.

Des del PP han insistit que volen “saber qui del Govern d'Armengol va parlar amb Koldo”. També han considerat, en un comunicat, que “la senyora Gómez ha estat silenciada per Negueruela, que vol utilitzar-la a ella i al senyor Fuster com a tallafocs, com a bocs expiatoris, i el PP vol que parlin”.

“Ens hem trobat amb moltíssimes preguntes, i totes sense resposta”, ha protestat Mateo davant els mitjans, considerant que Armengol no va donar explicacions suficients en la seva compareixença al Congrés. En aquesta línia, “que es constitueixi una comissió d'investigació no és una bona notícia, perquè vol dir que alguna cosa s'ha fet malament”.

Així mateix, sortint al pas de la versió del PSIB sobre la caducitat de l'expedient, Mateo ha defensat que l'actual equip de l'IbSalut “està fent tot el possible” per recuperar no només els 2,6 milions d'euros de la reclamació inicial, sinó la suma total del contracte, 3,7 milions.

La comissió d'investigació

El Parlament va constituir aquest dimarts la comissió d'investigació de la branca balear del 'cas Koldo' sobre la presumpta trama de corrupció al voltant dels contractes del Govern de Francina Armengol amb la companyia Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Vox, que va impulsar la comissió, es queda amb la presidència, que ostentarà María José Verdú, mentre que la vicepresidència anirà a càrrec de la socialista Pilar Costa. D'altra banda, la secretaria queda sota el control del PP a través de la diputada Marga Durán.

El PP tindrà set vots a la comissió representats per José Luis Mateo, Cristina Gil, Isabel Borràs, Mauricio Rovira, María Salomé Cabrera, Margalida Durán i Jacobo Varela; el PSOE en tindrà cinc més, la representació dels quals ostentaran Carles Bona, Iago Negueruela, Marc Pons, Mercedes Garrido i Pilar Costa; dos més seran per a Vox, a través de María José Verdú i Patricia de las Heras; mentre que un serà per a Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca, i un altre per a Cristina Gómez, d'Unidas Podemos, però en representació del Grup Mixt.

En declaracions als mitjans de comunicació, Verdú, presidenta de la comissió, va negar que cridin a comparèixer la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), malgrat que la totalitat de l'expedient s'ha desenvolupat durant dues etapes: la primera, quan hi havia un Executiu de coalició d'esquerres presidit per Armengol, el qual va contractar la trama, i la segona (actual), amb un Govern del PP presidit per Prohens, el qual va deixar caducar l'expedient de reclamació segons el jutge Ismael Moreno. “De moment no tenim cap indici que [Prohens] hagi de comparèixer”, ha respost Verdú quan ha estat preguntada per la premsa, tot i que la investigació judicial apunta a pressions de la trama durant el Govern del PP perquè deixés caducar l'expedient.

Després de la constitució de la comissió no permanent de recerca es fixarà un termini per presentar el pla de treball de tots els grups. “Després marcarem terminis per fixar les compareixences i les investigacions que vagin sorgint arran de l'estudi de l'expedient”, va assegurar Verdú. A preguntes dels periodistes, Verdú va avançar que treballaran conjuntament amb el PP en el desenvolupament de la comissió, ja que tenen “un acord de governabilitat” –el PP governa a les Illes gràcies a un pacte de governabilitat amb Vox–.

“Les conclusions ja estan fetes”, va criticar Negueruela, portaveu del PSOE, que va lamentar que Vox, a través de la presidenta de la comissió, hagi avançat alguns dels responsables polítics que compareixeran, mentre ja n'ha descartat altres. “Vox presenta aquests dies la llei de derogació de memòria democràtica i el PP, a canvi, exigeix les conclusions que vol. És el pitjor de la política: intercanvi de pactes”, va criticar. També va afegir, en relació amb el que s'ha publicat el darrer mes sobre la totalitat de l'expedient que investiga el cas, que haurien de comparèixer Marga Prohens, presidenta del Govern; Javier Ureña, director general del Servei Balear de Salut -IB Salut-; Miguel Tellado, portaveu del PP al Congrés dels Diputats i Jacobo Pombo, per la seva presumpta implicació com a intermediari.