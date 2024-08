El PSIB critica el PP per “legitimar el maltractament animal” i “exposar els menors a la violència dels toros”

El PSIB-PSOE ha lamentat que el PP “s'hagi acostat a la ultradreta i permeti l'accés de menors a les curses de braus, tornant a donar així legitimitat al maltractament animal, ja que els nens i els adolescents podran acudir a aquests espectacles”.

La diputada socialista Silvia Cano ha indicat, sobre això, que la intenció d'eliminar els límits d'edat als espectacles de toros “trenca amb un consens entre totes les forces polítiques de més de tres dècades”.

Segons ha recordat la formació en nota de premsa, van presentar una esmena que demanava mantenir el redactat actual de la llei, que estipula els 18 anys com l'edat per poder accedir a les curses de braus.

“En aquesta Comunitat, durant 32 anys s'havia considerat que els menors de 16 anys, primer, i després menors de 18 anys, havien de ser protegides de les curses de toros. El consens també era que els toros són un espectacle inapropiat per a la seva edat, per cruel, violent i amb escenes de maltractament animal”, han afegit.

Tot i això, els socialistes han criticat que, “malgrat que el consens de protecció cap a la infància i l'adolescència era general de totes les forces polítiques, ara el PP ha renegat dels seus principis i ha claudicat davant l'extrema dreta”.

La formació també ha recordat que el Comitè de Drets de l'Infant de l'ONU, en els seus informes de 2018, va emetre unes observacions finals a Espanya per protegir els menors d'edat de la violència de les curses, i així es va recollir a la Llei de protecció de benestar animal, reformada per part de l'esquerra.

“No és que ara el PP vulgui rebaixar aquesta edat d'entrada a menors dels 18 als 16 anys, sinó que directament la vol treure”, ha censurat Cano, avisant que això permetrà que nens petits puguin entrar i veure espectacles que fins i tot la llei de protecció de la infància i l'adolescència de les Balears considera que no són adequats i no estan permesos. En aquesta línia, han sospitat que “el següent que farà el PP, amb l'extrema dreta, serà modificar aquesta llei”.

Per Cano, a més, “la gran incongruència és que aquells que van ser defensors de la llibertat individual són els que estan prohibint obres de teatre i pel·lícules en què es besen dues dones o els que volen implantar a les escoles el pin parental”.

“I ara s'enreden amb el concepte de la llibertat perquè els joves puguin veure com es fereix un animal, com li claven banderilles i com finalment se'l mata”, han censurat des del PSIB.

Per tot això, els socialistes han reiterat que aquests espectacles no són adequats per als nens ni per als adolescents, malgrat que vagin amb els pares.

“Que ningú s'equivoqui. Aquesta reforma de la dreta no és una esmena al plantejament de l'esquerra, sinó que és una esmena al consens que hi havia des del 1992 a la Comunitat, quan els legisladors van considerar que els menors d'edat mereixien una protecció especial”, ha reflexionat la diputada.