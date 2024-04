Sancionat el policia local de Palma que llogava infrahabitatges i trasters insalubres a desenes de migrants

L'Ajuntament de Palma sancionarà el policia local detingut el mes de novembre passat per gestionar, des de feia almenys dos anys, trasters i locals comercials sense llum ni ventilació per, de forma fraudulenta, llogar-los com a infrahabitatges a migrants a qui cobrava il·lícitament entre 300 i 750 euros al mes. En total, el funcionari explotava 68 habitacles on les víctimes residien en greus condicions d'insalubritat.

La junta de govern del Consistori ha desestimat aquest dimecres les al·legacions de l'agent, per la qual cosa se li aplicarà una sanció de caràcter “molt greu”. Així ho ha informat en roda de premsa la portaveu municipal, Mercedes Celeste, que ha assenyalat que “per part de l'àrea de Seguretat Ciutadana se li han posat unes sancions” sobre la base de l'article 68 de la llei 4/2013.

El passat mes de febrer, la Direcció General d'Habitatge, dependent de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat, va imposar una sanció de 2.040.068 euros, per la comissió de 68 infraccions molt greus, a la societat a través de la qual l'agent municipal administrava els habitacles. Es tracta de la multa més gran d'aquestes característiques imposada fins a la data.

D'acord amb les investigacions dutes a terme, el policia, un cop finalitzava la seva jornada laboral a comissaria, s'encarregava de la gestió de diversos immobles ubicats en plantes baixes i soterranis a Palma que tenia habilitats com a trasters, a més de destinar locals comercials com a microhabitatges en què residien desenes de persones, majoritàriament d'origen hispanoamericà, en pèssimes condicions.

Les infrahabitatges es trobaven situades en barriades de la zona de Gomila ia les proximitats del carrer Manuel Azaña, Foners, Lluis Sitjar i sa Indioteria.

Els investigadors van comprovar que moltes mancaven d'il·luminació i no disposaven de cap ventilació, sent l'espai d''habitatge' d'uns vuit a 15 metres quadrats en què s'ubicava un WC, una dutxa, un fogonet i un frigorífic. En alguns dels trasters també s'ha trobat alguna bombona de gas amb el conseqüent risc per a la vida en cas de fuga.

El presumpte autor dels fets, arrestat al seu dia per la Policia Nacional i la Policia Local de Palma, tenia instal·lat, a més, un dispositiu per al control del consum d'electricitat dels habitacles, cosa que li permetia manipular les factures de la llum perquè els suposats 'llogaters' paguessin més de llum que el consumit.

Una de les víctimes va empadronar de forma fraudulenta 12 persones més en situació irregular a Espanya i també va ser detinguda per aquests motius.

El funcionari està sent investigat per presumptes delictes d'afavoriment de la immigració irregular, contra la integritat moral i estafa arran d'una denúncia interposada pel servei d'Inspecció de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat davant de la Policia Nacional.