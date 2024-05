Vox desafia el PP de trencar el seu pacte a Palma per les seves propostes per limitar la massificació turística

El grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Palma ha alertat el PP, el seu soci de govern al capdavant del consistori, que el pacte rubricat entre tots dos “evidentment” es troba “en perill” després de les mesures anunciades aquest dimecres pels conservadors en matèria turística, com la prohibició d'obrir nous pisos turístics així com la limitació del número de creuers, l'entrada de cotxes de lloguer i els grups de visites turístiques.

Els de Santiago Abascal recriminen que l'equip de govern no els hagi consultat el paquet d'iniciatives que els populars preveuen traslladar la Mesa per al pacte social per la sostenibilitat per a la seva anàlisi i debat.

“Considerem que això és una cosa que s'hauria d'haver fet d'una altra manera i també entenem que s'hauria d'haver analitzat en alguna comissió d'aquest Ajuntament”, ha assenyalat el regidor de Vox Ignacio Esteban en declaracions als mitjans aquest dijous durant el ple municipal.

Pel que fa al contingut de les mesures proposades, com les limitacions a creuers i cotxes de lloguer, el regidor ha considerat que “per no perjudicar determinats sectors, empresaris i treballadors afectats, cal escoltar les diferents veus”. A més, segons el regidor, dels 13 punts proposats n'hi ha alguns de mal redactats i altres, contradictoris.

Esteban ha asseverat que “no és de rebut sortir a dir farem això i allò altre sense haver consultat els ciutadans”, remarcant que es tracta d'un tema “bastant complex”. En aquesta línia, segons Esteban, és contradictori que vulguin reduir l'entrada de vehicles però també posar-hi aparcaments dissuasius. “La meva pregunta és què farem en realitat”, ha criticat.

Igualment, ha subratllat que sense infraestructures no es poden resoldre els problemes, “la ciutat ha crescut i no s'han fet ni aparcaments ni carreteres en 15 anys. Cal escoltar els sectors implicats i tots els afectats”, ha conclòs .

L'equip de govern proposa una sèrie de qüestions que van més enllà de les seves competències municipals i que consideren que s'han de prendre sobre la base de diverses dades. En concret, posen sobre la taula limitar o prohibir determinats creuers, cobrar dues taxes als creueristes, revisar a l'alça les taxes de residus i aigua per a creuers i grans iots i regular o limitar els grups organitzats de turistes, així com el nombre de persones a les visites guiades que es fan a la ciutat.

Al paquet inclouen també que s'estudiï la possibilitat de prohibir o limitar les 'party boats' -festes que ja van ser limitades per l'anterior Govern autonòmic d'esquerres a través del Decret de Turisme d'Excessos-, limitar el nombre màxim de cotxes de lloguer que poden entrar a la ciutat, augmentar el nombre d'efectius policials, incrementar les tasques de inspecció de lloguer turístic il·legal, prohibir el consum de begudes alcohòliques al carrer a tot el municipi, crear més aparcaments dissuasius, millorar les freqüències del transport públic, col·laborar entre totes les administracions en les 'operacions núvol' i crear una taxa especial de residus per als locals 'take away'.