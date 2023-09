La Mari, de Chambao: “Lo mejor que puede hacer uno por el mundo es cuidarse”

El 22 de septiembre sale a la luz el esperado último trabajo de Chambao. La banda, liderada por La Mari, retoma así la producción musical, después de ocho años sin publicar bajo este nombre, y resurge con ‘En la Cresta del Ahora’. Son 12 temas que miran hacia el interior en los que la autora ha puesto toda el alma en el asador.

Chambao comenzó su carrera discográfica en 2001 con la aparición de su primer disco, ‘Flamenco Chill’, que dio el nombre a un nuevo sonido entre la electrónica y los aires aflamencados. Han sido muchos los temas que a lo largo de más de dos décadas de carrera se han convertido en clásicos para el público como ‘Las playas de Barbate’, ‘Pokito a Poko’, ‘Ahí estás tú’’, ‘Papeles Mojados’... en todos ellos la voz de La Mari vuela como un pájaro en las atmósferas sónicas.

‘Mis Flores’, ‘Hijos de la música’ y ‘Florecimiento’, algunos de los temas que ya se han adelantado del nuevo trabajo, que cuenta con una dirección de arte y una imagen renovada, optan por acceder a ese olimpo. Hemos estado conversando con su líder, La Mari, y esto es lo que nos ha contado de este trabajo tan personal: ‘En la Cresta del Ahora’.

La Mari se reinventa con este nuevo trabajo ‘En la cresta del Ahora’ ¿Es un juego de palabras, una declaración de intenciones, de filosofía de vida o es un título más?

El título del disco es un juego de palabras y una frase en la que se engloban las 12 canciones nuevas que tienen una reflexión de vida propia, de mi propia experiencia. Me apetecía ponerle este título.

El disco sale el día 22 en todas las plataformas, en CD y en vinilo...

Sí, en vinilo también.

En este nuevo trabajo vuelve a firmar como Chambao. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué lo dejó de utilizar? ¿Ha sido cuestión de copyright? Estas cosas ocurren.

Chambao soy yo. Desde que empezó el grupo en 2001 he estado a lo largo de toda la historia de Chambao siendo la cara visible del grupo, aparte de compositora y cantante, tomando decisiones, pues como una más, que éramos cuatro al principio. En 2005 me quedé sola y me seguí llamando Chambao. Entonces en 2018 tuve como una especie de crisis de identidad, digamos, y personal también, en la que no sabía si seguir como la Mari de Chambao, seguir como Chambao o qué hacer. Y ahí vino un poco la indecisión. Hoy día he vuelto a sacar un disco como Chambao porque nunca he dejado de ser Chambao. Hay un concepto que no tiene nada que ver con el copyright. Es más bien una historia personal. El nombre de Chambao es mío, está bajo mi tutela desde hace 23 años. O sea que no tiene nada que ver con eso. Por eso es personal.

Me decía que hay un concepto que quiere transmitir con su nuevo trabajo…

El concepto del disco es realmente el de vivir el momento en el que estás, en el momento que lo estés escuchando, en el momento que yo estoy haciendo una entrevista contigo, pues estoy viviendo este momento. En el momento de escuchar el disco, se está escuchando el disco. En el momento de conducir estás conduciendo, en el momento de dormir estás durmiendo, en el momento de comer estás comiendo. Vivir el momento presente. Ese es el concepto del disco.

¿Y cómo se consigue?

Para ello hay que ir al interior, hacer una introspección y hacer un camino hacia un cambio de tus hábitos y tus automatismos. Es una especie de florecimiento como dice una de las canciones. Realmente es que si escuchas cada canción te sitúas en el punto exacto donde está el disco. Donde estoy ahora yo.

En ‘La Cresta del Ahora’ cuenta con la colaboración en uno de sus temas, ‘Mis Flores’, con Rosario, la Tremendita, que es una rompedora de las de las claves clásicas del flamenco, una innovadora, como usted también lo ha sido, pero en un registro bien diferente ¿Qué les une a las dos?

La Tremendita, además de ser una colaboración del disco de la canción ‘Mis Flores’, ha sido la coproductora de la canción junto a Juan Medina. ¿Qué nos une? Pues el amor a la música, hacer canciones. Escribí desde nuestra verdad, que no significa que sea la absoluta, sino la nuestra. Nos une el amor por el flamenco. También nos une querer encontrar tu espacio dentro del mundo en el que te desarrollas ahora mismo, en 2023. Ser mujer, dentro de la música, dentro del flamenco.

El Flamenco Chill, del que es precursora, ¿está todavía vivo o ya es otro Chambao el que nos encontramos?

El Flamenco Chill siempre ha estado vivo desde que Chambao lo creó. Ha ido pasando por distintas facetas, como sus creadores, y hoy día sigue vivo, porque lo sigo haciendo, sigo haciendo Flamenco Chill. En 2023, en este disco que se llama ‘En la Cresta del Ahora’, que lleva electrónica, hay canciones por donde pasa aire flamenco y llevan letras personales de lo que pasa en la calle, lo que le pasa a una persona cuando crece y evoluciona.

Eso le iba a decir. Respecto a las letras, son todas muy introspectivas. Usted dice que es mirar dentro, ¿no? Son como letras de autoayuda. De hecho el título es muy similar a ‘El Poder del Ahora’, un clásico de la literatura de autoayuda. Las letras hablan de relaciones tóxicas, de ser dueños de nuestras vidas, de poner el foco, de no juzgar...

Nada de eso, pero sí que me parece un precioso momento en esta vida física en la que vivimos. Aquí en el momento en el que estamos cada uno, creo que el mejor tiempo que uno puede gastar es en conocerse, saber cuáles son tus límites, saber cuáles son tus valores, tus creencias... Pero no significa que sea un disco de autoayuda, porque realmente no ayudo a nadie, más bien estoy vomitando lo que me ha pasado. Si a otra persona que lo escuche le parece que es de autoayuda, pues bienvenido sea. Esa es su interpretación. Yo no estoy haciendo un disco de autoayuda, estoy haciendo un disco muy personal en el que me abro en canal y cuento a través de canciones como una especie de terapia donde me encuentro. De hecho, el disco está cantado en primera persona. No te digo lo que tendrías que hacer tú, no está cantado en primera persona. Me ha pasado a mí.

Se lo preguntaba porque, además, en los textos de la promoción del disco aparecen estos conceptos. Explican que usted se encuentra en “un año de florecimiento, llena de curiosidad y ganas de seguir aprendiendo de la vida, de la música, el deporte y del coaching profesional”, que está especializada en comunicación, en inteligencia emocional y en programación neuroligüística ¿Todas estas disciplinas han cambiado mucho su visión del mundo?

Más que la visión del mundo han cambiado la visión de mí misma. De mi autoestima, del amor propio. Del autocuidado. Si me cuido yo estoy cuidándote a ti, aunque creas que no, es el efecto rebote. Creo que lo mejor que puede hacer uno por el mundo es cuidarse. Porque así crearemos un mundo de cuidado. Yo no tengo que dar ejemplo a nadie de nada. Yo estoy intentando ser yo y no copiar a nadie. Y en este mundo lo primero que hacemos es copiar al otro, porque tú no vales nada. Es una terapia que uno debe hacer y que yo he hecho conmigo, a través de lo que he estudiado, a través de lo que sigo estudiando, a través de hacer una conversación, una comunicación conmigo bastante real y sincera.

A nadie le estoy enseñando nada de nada de la vida. Estoy transitando por un momento de mi vida y lo que estoy adquiriendo con lo que estoy estudiando son herramientas que cualquiera puede tener la capacidad de aprenderlas y de tenerlas a mano y practicar lo que cada uno quiera. Yo no quiero sentir sufrimiento, ni culpabilidad, ni me quiero culpar porque te ha hablado mal, porque tengo un día malo y no sé cómo gestionarlo. Prefiero gestionarlo y no hablarte mal, porque realmente me estoy haciendo daño a mí.

Esta digamos que es la parte interior, la parte introspectiva del nuevo disco. Pero también vemos en ‘En la Cresta del Ahora’ un trabajo de imagen muy elaborado. Me da la impresión que no es la desnudez a la que nos tenía acostumbradas, por lo menos lo que hemos visto en los videoclips de los temas que ya ha presentado dirigidos por la artista multidisciplinar Violeta Galera.

Pues después de ocho años sin sacar disco, dime tú a mí: ¿Cómo tengo que salir? O sea, si tengo que salir como la misma Mari de Chambao de hace ocho años o de hace 20 años, apaga y vámonos. No soy la misma. Le estoy dando unos valores a la propia vida, y para mí la vida es tierra, es aire, fuego; son los elementos. Y es lo que estoy mostrando en la imagen de Chambao.

¿Es cuestión de madurez?

No sé si es de madurez, yo estoy en este punto. Hago canciones y a la vez intento aprender de mi camino, de un camino en el que quiero cuidarme a mí para cuidar a quien tenga enfrente, porque si yo no me cuido, tengo visto y comprobado que no puedo cuidar a nadie. El resto son ya palabras, interpretaciones de cada uno.

¿Cómo y dónde nos recomendaría escuchar este nuevo trabajo tuyo?

Este disco lo puedes escuchar en el momento en el que quieras. Si lo vas a poner de fondo te va a pasar desapercibido. Si lo quieres escuchar, ponlo en el momento que te apetezca y ese será el momento y el lugar.

¿Y qué lugar es el ideal para usted para hacer un concierto? ¿Un festival o una sala pequeña? ¿Qué prefiere lo íntimo o lo multitudinario?

Cada escenario tiene su energía y, realmente, a mí lo que me gusta es tocar para personas. No me gusta hacer un concierto sin personas. Entonces, sea un público que esté eligiendo en un teatro, sea un público que está eligiendo estar en un festival al aire libre o en una playa, en un campo, en un bosque, pues bienvenido sea. Lo que me gusta es tener a alguien delante para que reciba lo que con tanto cariño y cuidado estoy haciendo.

Hay diferentes etapas en su carrera. ¿De cuál se siente más satisfecha y en cuál ha estado más a gusto?

En la de ahora. Ahora es cuando te sientes más realizada en cuanto al trabajo que estás presentando. ¿Me has dicho satisfecha y a gusto?, pues eso, satisfecha y a gusto estoy ahora mismo.

Empezó la gira en abril. ¿Va a hacer gira por España? ¿Va a presentar el disco fuera?

Empecé en abril en Canarias y la gira aún está abierta. Ahora mismo hay fechas para salas y teatros que estamos poniendo en la web de Chambao para presentar el disco y luego el verano que viene se presenta con festivales. Hay reservas para Latinoamérica en países como Argentina, Chile, Colombia… En Europa también hay cositas.

¿Cómo ha ido la gira que han realizado este verano?

Hemos hecho una gira muy bonita, en muchos sitios y festivales potentes. Y lo hemos pasado muy bien. Ha sido como arrancar motores para la presentación de este disco, añadiendo al repertorio habitual de Chambao las canciones más conocidas y las nuevas que han ido saliendo este año.