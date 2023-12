Los Matutes pagan 39 millones de euros en impuestos después de una inspección de la Agencia Tributaria

Los Matutes son los propietarios del conglomerado hotelero Fiesta Hotels & Resorts SL, una de las empresas turísticas más importantes de Balears. Abel Matutes Juan, ministro de Asuntos Exteriores en el primer gobierno de José María Aznar, es el presidente del Consejo de Administración de la empresa que fundó en 1975. Uno de sus hijos, Abel Matutes Prats, vicepresidente, cogió hace unos años el testigo de Palladium Hotel Group, el nombre comercial bajo el que opera el conglomerado hotelero. La empresa transnacional cuenta con hoteles de lujo en Italia, Brasil, Jamaica, México y República Dominicana, después de haberse expandido más allá de las fronteras españolas.

Según figura en el Registro Mercantil, el grupo hotelero mantenía, al cierre del ejercicio de las cuentas anuales de 2022, un procedimiento de inspección por parte de la Agencia Tributaria sobre determinados impuestos de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Con posteridad al cierre del ejercicio, concretamente el 31 de marzo de 2023, la sociedad formalizó un acuerdo con el fisco que ha obligado al grupo hotelero a liquidar casi 39 millones de euros, según se desprende del informe de cuentas anuales emitido por la consultora Deloitte a Fiesta Hotels & Resorts y aparece en el Registro Mercantil.

Según la auditoría de la consultora londinense -una de las cuatro ‘Big Four’-, la legislación española establece que los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados “hasta que las declaraciones hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años”. Con fecha de 8 de julio de 2021, la inspección de tributos comunicó el inicio de actuaciones de inspección tributaria de alcance general sobre los siguientes gravámenes: el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre los No Residentes de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019, así como las retenciones a cuenta de los No Residentes y las retenciones a cuenta del capital mobiliario para el ejercicio comprendido entre el segundo trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2019.

El fisco reclamaba 39 millones al grupo hotelero

El informe de las cuentas anuales matiza que dicha acta de conformidad se ha resuelto como un aspecto de interpretación del Impuesto de Sociedades, por lo que no ha supuesto ninguna infracción o sanción por parte de Fiesta Hotels & Resorts. Por tanto, al cierre del ejercicio 2022, la sociedad ha procedido al registro de la mencionada cantidad de casi 39 millones de euros, en el epígrafe “pasivos por impuesto corriente”, en el balance adjunto de las últimas cuentas anuales -con fecha del 31 de diciembre de 2022-.

Según el informe de Deloitte, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a Fiesta Hotels & Resorts SL, dicha provisión debería haberse registrado con cargo al Impuesto sobre Sociedades y gastos financieros, por importe de 34 millones de euros y 4,8 millones de euros, respectivamente, de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2022.

El grupo aumenta sus beneficios en 2022

Si comparamos el resultado de las cuentas anuales de 2022 respecto a las de 2021, se desprende que el conglomerado hotelero ha aumentado sus beneficios en casi 19 millones de euros. Mientras que en 2021 -año todavía golpeado por la pandemia de coronavirus- Fiesta Hotels & Resorts declaró beneficios de 79 millones de euros, un año después el balance positivo fue de 97,7 millones de euros.

El informe de la consultora británica destaca, además, que la dirección del grupo prevé, para el ejercicio 2023, “una cifra de negocios muy similar a la registrada en el 2022 y 2019, antes del comienzo de la pandemia”. Un año que ha estado marcado, asegura el informe, por unas reservas que han sido “muy positivas”, así como por el “aumento del precio medio de las habitaciones”. En este sentido, cabe destacar que el 64% del importe neto de la cifra de negocios de la sociedad corresponde a los ingresos por alojamiento en los establecimientos hoteleros de Eivissa, según avanzó Cinco Días, y figura en el Registro Mercantil.

Otras operaciones financieras

Durante el ejercicio 2022, el grupo empresarial también se ha desprendido de la finca “Sa Granja”, situada en el municipio de Santa Eulària, por un importe que asciende a los 5 millones de euros. Una operación que ha reportado 3,8 millones de euros de beneficios al conglomerado. En cuanto a los activos financieros de Fiesta Hotels & Resorts SL, el grupo mantiene el 5,14% del capital social de Globalia, el holding turístico cuyo negocio mayoritario es la aerolínea Air Europa.

Asimismo, mantiene acciones en el Banco Santander y BBVA, cuyo coste bruto está cifrado en 1,5 y 8,7 millones de euros, respectivamente. Por otro lado, la compañía hotelera vendió, el 10 de noviembre de 2021, las acciones que poseía en la empresa de transporte marítimo de pasajeros, Compañía Transmediterránea S.A., por casi 6 millones de euros. Dicha transacción le generó, apunta el informe de cuentas anuales, pérdidas por valor de 1,4 millones de euros.