La familia rescatada en el torrent de Sa Riera de Palma: “El río iba muy fuerte, íbamos navegando con el coche”

El padre rescatado en el torrent de Sa Riera junto a sus dos hijos, de 10 y 12 años, tras quedarse atrapados en el coche y ser arrastrados por la corriente unos 270 metros, ha contado que el vehículo resbaló y cayeron al agua, momento en que dijo a los niños que se agarraran, porque iban “navegando y pegando saltos con el coche”.

“El río iba muy fuerte. Hubo una primera parada, y de la impotencia de ver a mis hijos dentro y no poder hacer nada intenté abrir la puerta y clavar el pie en el suelo para asegurar el coche, pero el torrente tenía más fuerza que yo”, ha contado el padre este jueves en una rueda de prensa.

Según ha explicado, intentó lo mismo una segunda vez, pero “el coche volvió a coger energía y fuimos hacia abajo”. Minutos después, vieron a un policía enfocando con la linterna. “Yo solo quería salvar a mis hijos”, ha enfatizado el padre.

En declaraciones a los medios, este agente ha indicado que la zona en la que se encontraba el vehículo era muy oscura, frondosa y de difícil acceso. Cuando les localizó, pidió a la familia que no se moviera, porque si salían “seguramente se los iba a llevar la corriente”. En ese momento el agua estaba a la altura del ombligo de las víctimas.

“Recibimos un aviso urgente y fuimos lo más rápido posible. Cuando estábamos cerca recibimos otro aviso que informaba que un vehículo había sido arrastrado por la corriente y en el interior estaba su padre con dos niños”, ha declarado el policía.

Una rampa de barro

Cuando llegaron a la zona, según ha continuado, localizaron una rampa de barro “muy inclinada” que daba al agua, por lo que se arrastró por el suelo y al llegar al agua vio el vehículo blanco. “La niña estaba atemorizada”, ha explicado.

En este momento, lo primero que hizo fue informar del punto exacto donde estaban mientras tranquilizaba a los menores y al padre, a quienes insistió que no se movieran. “Cuando llegué el vehículo estaba en movimiento, la corriente se lo estaba llevando muy despacio y si bajaban del coche seguramente la corriente se los habría llevado”, ha repetido el policía.

Mientras esperaban a los bomberos, el agente se dedicó a tranquilizar a la familia. “Les dije que les íbamos a salvar y que iba a salir todo bien, pero con miedo interno porque la situación fue bastante extrema”, ha expresado.

El segundo policía implicado en el rescate ha detallado que, para poder acceder a los niños y al adulto, cruzaron al otro lado del río y unos 300 metros más abajo encontraron un tubo de canalización. Entonces, abrieron un camino quitando la maleza de unos cinco metros de altura, aunque iban sin asegurar porque no disponían de cuerdas. “Es la situación más angustiosa a la que me he enfrentado”, ha relatado.

A los siete u ocho minutos llegó el bombero que también participó en el rescate. Según ha contado a los medios, una vez se aseguró con una cuerda pudo también acceder al río y, entre los tres, formaron una cadena humana --estaban a unos cuatro o cinco metros de desnivel y a una distancia igual del coche--, sacando uno por uno a los ocupantes del vehículo atrapado. En concreto, los agentes se agarraron a las cañas que había a ese lado del torrente y al cinturón del bombero, formando así la cadena.

“Deberes al día siguiente”

Como anécdota, uno de los policías ha recordado que el niño, una vez estaba en la orilla, seguía teniendo en su mano unas tablas de multiplicar “porque decía que al día siguiente tenía deberes”.

Cabe recordar que el rescate se produjo el pasado martes por la noche, cuando los dos niños y su padre se quedaron atrapados en el vehículo y fueron arrastrados por la corriente en el torrent de Sa Riera, a la altura del Camí de Ca Na Verda, en la zona conocida como el 'Hoyo de Palma'.

Fue la niña quien, en medio de toda la situación, logró coger el teléfono móvil y avisar a su madre, y esta última alertó a los servicios de emergencias.

“Pensaba que habían tenido un accidente de coche”, ha dicho la madre, quien ha señalado que las únicas indicaciones que recibió de los niños eran 'agua' y 'hoyo'. “Lloraban histéricos, no les entendía, pero sabía que habían tirado por ese camino”, ha explicado.

Mientras seguía al teléfono con su hija, la madre fue a buscar a sus suegros y se dirigieron a la zona del torrente. “Mi suegro se intentó meter en el agua, pero vio que se lo llevaría la corriente”, ha añadido.

Este jueves, los dos niños han leído en voz alta una carta de agradecimiento escrita a sus rescatadores, que han calificado de “héroes”. Por su parte, los agentes han obsequiado a los menores con una camiseta de la Policía Nacional.

“Gracias por salvarnos, teníamos mucho miedo, pero gracias a vuestra rapidez estamos a salvo. Sois unos héroes”, cita la carta.