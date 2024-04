La Fundación Rafa Nadal gana el premio Laureus Sport For Good

La Fundación Rafa Nadal recibió este año el Premio Laureus Sport for Good en una ceremonia celebrada esta noche en Madrid y repleta de grandes figuras del deporte. Fundada en 2010, el inspirador trabajo de la organización que ayuda a cambiar las vidas de más de 8.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad en España e India compartió el escenario con algunos de los principales atletas del mundo en la 25ª edición de los Premios Mundiales del Deporte Laureus.

La Fundación Rafa Nadal está liderada por la directora María Francisca Perelló, y fomenta el espíritu de equipo, el respeto y el esfuerzo a través de la participación de los niños, niñas y adolescentes que atiende, en proyectos educativos y deportivos. Al proporcionar oportunidades equitativas a sus beneficiarios, ayuda a derribar barreras que obstaculizan la inclusión social.

La directora, María Francisca Perelló dijo: “Es un honor increíble recoger este premio en reconocimiento al trabajo realizado en la Fundación Rafa Nadal. Es un testimonio de los esfuerzos combinados de nuestro equipo comprometido, tanto en España como en India, que han ayudado a generar cambios significativos en la vida de los jóvenes. Cuando veo a los otros cinco nominados para este premio, y el trabajo transformador que están haciendo para difundir los valores de Laureus Sport for Good, demuestra el poder del deporte para transformar la sociedad”.

La Fundación Rafa Nadal reconoce el papel vital que desempeñan las familias de los niños, niñas y adolescentes que atienden tanto dentro como fuera de la cancha. Las familias de los jóvenes que asisten a cualquiera de los tres Centros Fundación Rafa Nadal –en Palma, Madrid y Valencia– reciben las herramientas para establecer un entorno familiar positivo, complementando el trabajo realizado en el proyecto. Al facilitar el acceso al deporte a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, los centros son un lugar donde se sienten valorados y pueden prosperar. Estos jóvenes y sus familias reciben apoyo integral en tres áreas clave: educación, deporte y apoyo psicosocial.

La ciudad india de Anantapur es una de las más pobres del país – un lugar donde la división social y la desigualdad de género siguen siendo prevalentes. Cada año, la Nadal Educational Tennis School (NETS) atiende a más de 250 menores de comunidades desfavorecidas en la zona. Ofrece entrenamiento regular de tenis, oportunidades para que los jóvenes mejoren sus habilidades en inglés e informática, además de ofrecer un suplemento nutricional diario y cobertura básica de salud. Es un testimonio del proyecto que muchos de sus estudiantes se unen al equipo como voluntarios, convirtiéndose en modelos a seguir para la próxima generación.

Otros proyectos transformadores incluyen Más Que Tenis, una colaboración con Special Olympics que apoya a jóvenes con discapacidad intelectual a través de entrenamientos regulares de tenis. Atendiendo a 29 escuelas en toda España, este programa proporciona una plataforma en la que más de 350 deportistas que enfrentan desafíos diarios inmensos, puedan brillar. El proyecto Play All trabaja en barrios vulnerables de la ciudad de Barcelona, proporcionando entrenamiento de tenis y educación basada en valores a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Finalmente, Study&Play es un programa de becsas que apoya a estudiantes y deportistas que desean continuar sus estudios superiores en universidades Estados Unidos.

Rafael Nadal se ha convertido en ganador de un total de cinco premios Laureus, habiendo recibido el Premio a la Revelación del Año en 2006, el Premio al Regreso del Año en 2014 y el Premio al Deportista del Año en 2011 y 2021. Se convierte en el primer ex ganador de Laureus en recibir el Laureus Sport For Good.

“Laureus Sport for Good” fue establecido en 2000, colocando el deporte en la vanguardia para impulsar el cambio social e impactando las vidas de más de 6.5 millones de niños y jóvenes desde entonces. Actualmente financia y apoya más de 260 programas basados en el deporte en más de 45 países, todos los cuales utilizan el deporte para promover la igualdad para todos.

Al garantizar que cada programa aborde al menos uno de los seis problemas sociales –incluyendo Salud y Bienestar, Educación, Equidad de Género, Empleabilidad, Inclusión y Construcción de la Paz– Laureus Sport for Good apoya a organizaciones, caridades y comunidades en su ambición de crear un mundo mejor y más inclusivo para que los jóvenes formen parte.

El compromiso de la Fundación Rafa Nadal con este objetivo – a través de sus muchos programas sostenibles – fue la razón por la cual Laureus Sport for Good se unió a la organización en 2020.

El Premio Laureus Sport for Good se entrega cada año a una organización que, en opinión de los 69 miembros de la Academia Mundial del Deporte Laureus –los guardianes de Sport for Good– ha realizado una contribución significativa para transformar las vidas de niños y jóvenes a través del deporte.

El presidente de Laureus Sport for Good, Sean Fitzpatrick, dijo: “Este premio es muy merecido. El Premio Sport for Good celebra el increíble trabajo realizado por Laureus Sport for Good desde su fundación en 2000, impactando a más de 6.5 millones de niños y jóvenes y financiando más de 260 programas comunitarios basados en el deporte en más de 45 países. Durante más de una década, la Fundación Rafa Nadal ha trabajado incansablemente para cambiar las vidas de los jóvenes en España e India. Los valores que encarnan – como el espíritu de equipo y el respeto – se expresan a través de la actividad física de una manera que está transformando familias y comunidades. También son los valores que están en el centro de Laureus. Su trabajo asegurará que el legado de Rafael Nadal se extienda mucho más allá de sus increíbles logros en el tenis en los últimos 20 años”.

También nominados junto a la Fundación Rafa Nadal para el Premio Laureus Sport for Good 2024 estaban cinco programas que realizan un trabajo notable en sus propias comunidades. Estos incluyen Justice Desk Africa, un grupo que trabaja para empoderar a las niñas sobrevivientes de violencia de género en Ciudad del Cabo; Dancing Grounds, un programa con sede en Nueva Orleans que conecta la danza y la creatividad con temas de justicia social; ISF Cambodia, que tiene como objetivo proporcionar a los jóvenes que viven en barrios marginales urbanos una ruta viable fuera de la pobreza; Obiettivo Napoli, que trabaja con más de 100 niños enfrentando exclusión y dificultades económicas en la ciudad italiana; y Bola Pra Frente, un grupo que enseña habilidades transferibles esenciales a niños en Río de Janeiro para apoyar sus esfuerzos en asegurar empleo futuro.

La Fundación Rafa Nadal recibió su premio en una ceremonia deslumbrante en Madrid, donde algunos de los mejores atletas del mundo asistieron a los premios más prestigiosos del deporte. Los ganadores de la noche incluyeron a Novak Djokovic (Deportista del Año Laureus), Aitana Bonmatí (Deportista del Año Femenino), Jude Bellingham (Revelación del Año), Selección España Futbol (Equipo del Año), Simone Biles (Regreso del Año), Diede de Groot (Deportista del Año con Discapacidad) y Arisa Trew (Deportista de Acción del Año). Y solo en Laureus fueron los ganadores seleccionados por los 69 miembros de la Academia Mundial del Deporte Laureus – campeones olímpicos, recordistas mundiales, atletas que redefinieron sus deportes y que ahora componen el jurado definitivo sobre la grandeza deportiva.