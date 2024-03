El Instituto Balear de la Energía adjudica a Edison Next la ejecución de la instalación fotovoltaica sobre cubierta del Colegio Santa Gertrudis en Ibiza

Edison Next, empresa de servicios energéticos y filial del grupo energético EDISON y del gigante francés EDF; ha sido la compañía energética seleccionada por el Instituto Balear de la Energía (IBE) para ejecutar una instalación fotovoltaica sobre la cubierta del Colegio Santa Gertrudis, ubicado en el municipio de Santa Eulària des Riu en Ibiza.

Gracias al uso de la tecnología más avanzada en términos de paneles solares, así como de componentes auxiliares, la instalación fotovoltaica adjudicada a Edison Next permitirá generar un total de energía solar estimada será de 74.300 kWh/año. Esta energía, generada de forma sostenible, evitará la emisión a la atmósfera de 37,71 tCO2/año.

Es fundamental destacar que la sostenibilidad en la educación no solo se refleja en el ámbito de la enseñanza, sino también en la infraestructura que la sustenta. Por ello, la apuesta del Instituto Balear de la Energía por proyectos como este demuestra el compromiso de las instituciones educativas con un futuro más limpio y sostenible. La colaboración con empresas como Edison Next, que no solo poseen la experiencia necesaria sino también un enfoque proactivo hacia la innovación en energías renovables es clave para avanzar hacia un modelo energético más responsable.

La instalación se llevará a cabo por Edison Next los próximos meses. Paralelamente, otros seis proyectos de autoconsumo se llevarán a cabo en otros municipios de las Baleares tales como Manacor de la Vall, Palma, Alcudia, Maó, Ciutadella y Sant Lluis, con el objetivo de convertirlos en urbes inteligentes y sostenibles a través de esta actuación que fomenta un uso energético más responsable.

Por su parte, mediante esta nueva iniciativa, Edison Next refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, así como con las instituciones públicas y municipios. En palabras del Teresa Cardona Tur de Edison Next, responsable de la Delegación de Edison en Ibiza, “estamos comprometidos con liderar la transición hacia un futuro más limpio y sostenible. Este proyecto es un ejemplo de nuestro enfoque proactivo para impulsar las energías renovables, y fomentar su uso en los territorios en los que operamos.” “Creemos firmemente en el poder transformador de la energía solar y su capacidad para proporcionar soluciones sostenibles a los desafíos energéticos actuales”.

Con más de 30 años de experiencia en las Islas Baleares y un equipo altamente cualificado de más de 100 personas, Edison Next se posiciona como un aliado estratégico para la implementación de proyectos de energía sostenible en la comunidad. La presencia de la empresa en las islas durante más de tres décadas le ha permitido comprender los puntos críticos de la zona, especialmente la complejidad derivada de la insularidad, adaptando sus tiempos y costos de valoración económica a esta realidad. De este modo, el especialista energético se posiciona como de uno de los especialistas en transición energética en España, ayudando tanto a entidades públicas como privadas a avanzar hacia un futuro más verde, eficiente y autosuficiente.