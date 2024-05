Mucho Mambo Festival, Summer of Rock y la 'closing party' con Children of the ‘80s, nuevas citas de la segunda edición de ES JARDÍ

Es Jardí, el concepto musical boutique y punto de encuentro imprescindible del verano mallorquín, ha añadido tres nuevas citas al cartel de su segunda edición. La divertida fiesta de Sa Fonda y Panela!, Mucho Mambo Festival (18 julio), la noche de guitarras de Summer of Rock (8 agosto) y la fiesta de clausura de la mano de Children of the ‘80s (31 agosto) se unen al ciclo estival que volverá a ofrecer música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos los jueves, viernes y sábados del 11 de julio al 31 de agosto en el Recinto Mallorca Live Festival en Calvià.

Tres nuevas fechas se suman a la programación que ya contaba con la gran inauguración a cargo de Children of the ‘80s y Nacha Pop (11 julio), Carlos Vives (12 julio), Babasónicos (13 julio), India Martínez (19 julio), Morcheeba (25 julio), Sacro by Mëstiza (26 de julio), Rozalén (27 julio), la fiesta Bresh (1 agosto), Siempre Así (2 agosto), Amaral (9 agosto), Viva Suecia (15 agosto), Summer of Love (16 agosto) La Oreja de Van Gogh (17 agosto), la segunda cita con Bresh (29 agosto) y Ana Mena (30 agosto), a falta de más nombres por confirmar.

Las entradas están disponibles desde 18€ en www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial del ciclo, See Tickets.

Vuelve Mucho Mambo Festival

Tras su gran estreno el pasado verano en el jardín mediterráneo de Calvià, el 18 de julio regresará a Es Jardí Mucho Mambo Festival, un evento muy especial fruto de la unión de fuerzas de Sa Fonda y Panela!. La fiesta más divertida con música a cargo de los mejores DJ de la isla.

Homenaje de guitarras en Summer of Rock

El 8 de agosto se vivirá una noche de rock para el recuerdo en Es Jardí. Las guitarras serán las protagonistas en Summer of Rock, una velada para revivir las canciones imprescindibles de tres formaciones no menos indispensables: Queen, Led Zeppelin y Nirvana.

Tres bandas se encargarán de rendir homenaje a estos iconos del rock que marcaron la historia de la música de los setenta, ochenta y noventa y dejaron su huella para siempre. Una noche perfecta para disfrutar con amigos y familia y que los más pequeños puedan acercarse a la música de unas auténticas leyendas.

Closing party con Children of the ‘80s

Un año más, Children of the ‘80s pondrá su firma en la gran fiesta de clausura de la segunda edición del ciclo, el 31 de agosto. Una nueva entrega del famoso y divertido evento temático en el que podremos disfrutar del auténtico ambiente de los ’80 en directo junto a los artistas más conocidos y las bandas internacionales del momento.

Cuenta con un escenario espectacular, experiencias interactivas, street dance y diversión sin fin que complementan la experiencia y transportan al público a la auténtica magia de los 80. Para este gran cierre, contará con un invitado especial que se anunciará próximamente.

Gradas, entradas VIP y Premium a la venta

La experiencia Es Jardí se puede vivir de muchas maneras. El público podrá disfrutar de las noches del ciclo desde la comodidad de un asiento reservado en las nuevas gradas que llegarán hasta pie de pista para una mayor visibilidad.

También puede optar por adquirir las entradas VIP, que incluyen acceso prioritario y acceso a la primera fila por el lateral del escenario, zona de chill out, mesas altas y baños y barra exclusiva.

Y para celebrar los conciertos de Es Jardí por todo lo alto, están a la venta las entradas Premium, con acceso a la zona más exclusiva y elevada de la grada con unas vistas excepcionales del escenario. Además, la entrada Premium incluye plaza de parking, acceso prioritario, una botella de cava de bienvenida, servicio en mesa y baños exclusivos.

Un referente musical de visita obligada

El nuevo ciclo estival de conciertos de Mallorca Live, Es Jardí, llegó en el verano de 2023 a Calvià y durante sus 8 semanas de programación se convirtió en un lugar de encuentro social –congregando a 60.000 personas– que, además, destacó por ofrecer un ocio responsable con la finalidad de potenciar una variada oferta musical de calidad.

David Bisbal, Melendi, Luz Casal, Mónica Naranjo, Guitarricadelafuente, Vanesa Martín, M Clan, Rosario y UB40, fueron algunos de los artistas nacionales e internacionales de primera línea que pasaron por el nuevo jardín mediterráneo, que también acogió espectáculos como el de Sara Baras o el Homenaje a Zimmer Williams y Morricone, noches de nostalgia con Children of the ‘80s y Summer of Love y una de las fiestas más famosas del mundo, Bresh.

Un ciclo que brilló por haber ofrecido una experiencia única y premium a los asistentes. Asegurando su comodidad con un aforo reducido (4.500 personas), a los artistas y espectáculos que pasaron por su escenario principal se sumaron cada jornada la mejor apuesta musical del talento balear con música en vivo y DJs locales en el Escenario Bienvenida a su entrada al recinto, además de diversas actividades y animación inspiradas en las diferentes actuaciones.

Es Jardí fue un auténtico Mediterranean Boutique Festival disfrutado por residentes, turistas nacionales e internacionales, que acogieron cada una de las citas como parte de sus planes de ocio imperdibles de la isla durante la temporada estival. Desde la organización se marcó este objetivo para poder ser partícipes del cambio de modelo turístico que está viviendo la zona de Calvià y posicionar el nuevo ciclo musical como lugar de referencia.

Instituciones y patrocinadores

Es Jardí cuenta con el apoyo institucional del Consell de Mallorca - Cultura i patrimoni y el Institut d’Estudis Baleàrics. Además, recibirá el apoyo de los patrocinadores Estrella Damm, Alua, CaixaBank, Air Europa, Trasmed, Coca-Cola, Tanqueray 0.0, Logitravel, Ib-red, LoMusic y de See Tickets como ticketera oficial. Cadena SER Radio Mallorca será el medio oficial del ciclo.