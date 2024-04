PalmaActiva organitza 5 jornades de selecció de personal durant el mes d’abril

PalmaActiva organitza durant el mes d’abril jornades de selecció́ de personal per a les companyies Centauro Rent a Car, Four Seasons-Hotel Formentor, OK Mobility, Universal Beach Hotels i Burger King. Aquestes empreses ofereixen més de 200 llocs de feina.

Les persones interessades en acudir a les entrevistes s’han d’inscriure des de la web de PalmaActiva –s’ha de fer una preinscripció per a cada jornada a la que es vulgui acudir–.

Les jornades de selecció són una iniciativa de PalmaActiva on es facilita el contacte directe entre persones que cerquen feina i els responsables de recursos humans d’empreses que busquen personal.

Durant aquestes jornades de selecció, PalmaActiva donar suport a les empreses en totes les fases del procés: donant difusió a xarxes socials, fent la primera selecció segons el currículum i citant les persones seleccionades. A més, cedeix un espai per realitzar les entrevistes.

Lupe Ferrer, regidora d’Economia i Comerç, explica que “a més d’aquestes 5 jornades, el mes de maig en tenim programades 2 jornades de selecció més”. L’edil afegeix que “amb aquestes jornades i amb el Mes de l’Ocupació i l’Agència de Col·locació, des de PalmaActiva oferim una intermediació laboral gratuïta i àgil per cobrir les necessitats de personal de les empreses”.