elDiario.es i Passes Perdudes, l’inici d’una col·laboració

Era el mes d’abril de 2020 i patiem una pandèmia que va trasbalsar el món. Aquella crisi -amb els seus confinaments i interrupcions de responsabilitats acadèmiques i laborals- suposaria el moment idoni per tirar endavant una iniciativa que ens rondava al cap d’ençà que érem companys de carrera. Així va néixer Passes Perdudes, que es va estrenar amb la publicació de 'Qui som?' a Medium.com. L'article donava el sus al que fins ara han estat quasi tres anys de publicacions setmanals, cent vint-i-un articles i entrevistes, i quasi trenta col·laboradors, els quals han fet de Passes Perdudes el que avui dia és.

En aquella primera entrada explicàvem que ens havíem adonat de la manca d’un espai dedicat a l’anàlisi política des d’una perspectiva de les ciències socials a les Illes Balears. Sense dir-ho explícitament, ens emmirallàvem en projectes com Piedras de Papel, el qual era la referència dels qui, en aquell temps, estudiàvem a la facultat de ciències polítiques.

El que ens va motivar (i ens motiva) era contribuir a la discussió pública d'una manera detallada i rigorosa, analitzant aspectes que queden exclosos del discurs polític i dels articles d'opinió, i així aportar coneixement contrastat des d’un punt de vista acadèmic -però també divulgatiu-, per tal de pensar conjuntament sobre les coses que ens toquen ben de prop. Estam convençuts que augmentar el nombre de participants parlant d’allò comú descentralitza el poder de creació de narratives i millora la rendició de comptes dels nostres representants públics. La qual cosa és especialment rellevant a una comunitat que compta amb una de les taxes de participació política i electoral més baixes de tot l’Estat.

És per això que ens fa molta il·lusió anunciar la col·laboració entre elDiario.es i Passes Perdudes. En endavant, podreu llegir tots els articles de Passes Perdudes a la nostra secció d’elDiario.es. Pensam que aquesta nova etapa suposarà un guanyar-guanyar per ambdues parts. Aportarem a un projecte, com és la delegació d’elDiario.es a les Illes, que aposta pel producte de proximitat i que té com a objectiu contribuir sobretot amb articles que fugen de la immediatesa i que tenen un alt contingut analític. Nosaltres continuarem publicant com sempre hem fet des de fa quasi tres anys, però dins el seu web: amb vocació d’aportar al debat públic, exigint rigor pel que fa a l’ús i accessibilitat de les dades, i en català.