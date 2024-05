Los responsables de Soluciones de Gestión no declaran en la comisión de investigación del Parlament

Ni el administrador único de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, Daniel Sierra, ni el director ejecutivo de la empresa, Íñigo Rotaeche, han querido declarar en la comisión de investigación de las mascarillas en el Parlament acogiéndose a su derecho al estar investigados por la Audiencia Nacional.

“Por consejo de mi abogado, me acojo a mi derecho a no declarar dado que hay un proceso abierto en un juzgado y consto como investigado”, ha comentado Sierra. “Hay un procedimiento penal pendiente y yo ni siquiera he prestado declaración. Me abstendré de responder a las preguntas con todo el respeto que tengo a esta Cámara y a esta Comisión”, ha añadido, por su parte, Rotaeche.

Cabe recordar que la investigación de la UCO apunta en todo caso a que sería Juan Carlos Cueto quien realmente estaría al frente de la mercantil. Sierra había solicitado al Parlament realizar su comparecencia por videoconferencia, pero se le ha denegado.

Las comparecencias de Sierra y de Rotaeche estaban previstas para el pasado lunes, pero se aplazaron a este lunes después de que presentaran sendos escritos comunicando su ausencia aquel día. La pasada semana el exasesor de Globalia y empresario Víctor de Aldama también se acogió a su derecho a no declarar, mientras que Koldo García no se presentó.

Gual de Torrella: “La APB no gestionó las mascarillas”

Por su parte, el expresidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Joan Gual de Torrella -que cesó en el cargo tras su detención en el caso Puertos, sin relación con el caso Koldo--, ha negado que el organismo balear se encargara de la adquisición de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, y ha referido que era el Ministerio de Transportes quien resolvía estas compras “en nombre de todos”. Gual de Torrella fue incluido en el plan de trabajo de la comisión por el contrato de Puertos del Estado con la empresa Soluciones de Gestión.

“No tener mascarillas nos preocupaba y era un problema que el Ministerio resolvía en nombre de todos”, ha insistido el compareciente, reiterando que “en ningún momento, por parte de la APB, se intentó gestionar la adquisición de mascarillas”. “Es Puertos del Estado quien asume la iniciativa de suministrarlas”, ha recalcado Gual de Torrella. Y en esta línea, como era Puertos del Estado el interlocutor de la APB para este asunto, ha dicho ser “incapaz” de decir quién de Puertos del Estado habló con el Ministerio para contratar con la empresa investigada.

Interrogado también por la calidad de las mascarillas, Gual de Torrella ha indicado que la APB no dudó de ello porque se les derivaba de Puertos del Estado. Asimismo, a preguntas del PP, ha rechazado que conociera al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García.

Cabe señalar que la comparecencia de Gual de Torrella ha ocupado poco más de media hora. Los grupos de la oposición han cuestionado el sentido que ha tenido hacer comparecer al expresidente de la APB en esta comisión, mientras que PP y Vox -que tampoco han hecho uso de preguntas en su segundo turno de intervención-, han defendido la citación para ir obteniendo “toda la información posible”.