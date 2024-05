Els responsables de Soluciones de Gestión no declaren en la comissió d'investigació del Parlament

Ni l'administrador únic de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, Daniel Sierra, ni el director executiu de l'empresa, Íñigo Rotaeche, han volgut declarar en la comissió d'investigació de les mascaretes en el Parlament acollint-se al seu dret en estar investigats per l'Audiència Nacional.

“Per consell del meu advocat, m'acullo al meu dret a no declarar atès que hi ha un procés obert en un jutjat i consto com investigat”, ha comentat Sierra. “Hi ha un procediment penal pendent i jo ni tan sols he prestat declaració. M'abstindré de respondre a les preguntes amb tot el respecte que tinc a aquesta Cambra i a aquesta Comissió”, ha afegit, per part seva, Rotaeche.

Cal recordar que la investigació de la UCO apunta en tot cas que seria Juan Carlos Cueto qui realment estaria al capdavant de la mercantil. Sierra havia sol·licitat al Parlament fer la seva compareixença per videoconferència, però se li ha denegat.

Les compareixences de Sierra i de Rotaeche estaven previstes per dilluns passat, però es van ajornar aquest dilluns després que presentessin uns escrits comunicant la seva absència aquell dia. La setmana passada l'exassessor de Globalia i empresari Víctor d'Aldama també es va acollir al dret a no declarar, mentre que Koldo García no es va presentar.

Gual de Torrella: “L'APB no va gestionar les mascaretes”

Per part seva, l'expresident de l'Autoritat Portuària de Balears (APB), Joan Gual de Torrella -que va cessar en el càrrec després de la detenció en el cas Ports, sense relació amb el cas Koldo--, ha negat que l'organisme balear s'encarregués de l'adquisició de mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestión, i ha referit que era el Ministeri de Transports qui resolia aquestes compres “en nom de tots”. Gual de Torrella va ser inclòs en el pla de treball de la comissió pel contracte de Ports de l'Estat amb l'empresa Soluciones de Gestión.

“No tenir mascaretes ens preocupava i era un problema que el Ministeri resolia en nom de tots”, ha insistit el compareixent, reiterant que “en cap moment, per part de l'APB, es va intentar gestionar l'adquisició de mascaretes”. “És Ports de l'Estat qui assumeix la iniciativa de subministrar-les”, ha recalcat Gual de Torrella. I en aquesta línia, com que era Ports de l'Estat l'interlocutor de l'APB per a aquest assumpte, ha dit ser “incapaç” de dir qui de Ports de l'Estat va parlar amb el Ministeri per contractar amb l'empresa investigada.

Interrogat també per la qualitat de les mascaretes, Gual de Torrella ha indicat que l'APB no en va dubtar perquè se'ls derivava de Ports de l'Estat. Així mateix, a preguntes del PP, ha rebutjat que conegués l'exassessor de José Luis Ábalos, Koldo García.

Cal assenyalar que la compareixença de Gual de Torrella ha ocupat poc més de mitja hora. Els grups de l'oposició han qüestionat el sentit que ha tingut fer comparèixer l'expresident de l'APB en aquesta comissió, mentre que PP i Vox -que tampoc no han fet ús de preguntes en el seu segon torn d'intervenció-, han defensat la citació per anar-hi obtenint “tota la informació possible”.