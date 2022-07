Fuster renuncia oficialmente al cargo de director general del Ib-Salut: “No he intentado beneficiar a nadie”

El hasta ahora director general del Ib-Salut, Juli Fuster, ha dimitido oficialmente este lunes de su cargo tras una condena del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) al Govern al intervenir Fuster en una oposición de funcionarios a la que se presentó su hija. “No he intentado beneficiar a nadie”, ha asegurado.

En rueda de prensa, ha explicado que, debido a su cargo, ha firmado “absolutamente todas” las resoluciones de los tribunales de oposiciones “sin cuestionar ninguna de las decisiones que tomaban”.

“También fue así en el caso de la oposición de anestesia --a la que se presentó su hija--, en la que se decidió excluir a un participante que había firmado un examen cuando tenía que ser anónimo”, ha continuado ante los medios de comunicación, reiterando que firmó esa resolución del tribunal “como todas”.

En este punto, ha aclarado que no ha participado “en nada del proceso”, aunque ha reconocido que cometió “un error estrictamente administrativo, que fue firmar una resolución” en la que no ha intervenido “para nada”.

“Ahora la justicia ha considerado que el hecho de excluir a este opositor podría beneficiar a mi hija. Ni yo he intentando beneficiar a nadie, ni mi hija lo habría permitido”, ha sentenciado Fuster.

No obstante, ha considerado que “no queda más que respetar la decisión de la justicia” y, en su caso, presentar su dimisión. “Si bien es cierto que no he favorecido a nadie, no puedo permitir que se cuestione mi honradez ni la de los profesionales miembros de los tribunales”, ha insistido.

Asimismo, Fuster ha asegurado que se va “con la conciencia bien tranquila” al dejar el Servicio de Salud “en manos inmejorables”, al tiempo que ha agradecido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, y a la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, la confianza depositada.

Finalmente, el director general ha justificado su renuncia al cargo por no querer “perjudicar a lo miembros del tribunal, ni que se paren ninguno de los proyectos que están en marcha o haya ruidos innecesarios”.

“Lo más prudente es dar un paso al lado”, ha afirmado.

Preguntado por los medios de comunicación por cuándo conoció la sentencia del TSJIB, Fuster ha explicado que se enteró estando en Asturias y fue en ese momento cuando tomó la decisión. “Enseguida que he vuelto a Mallorca, aquí estoy”, ha concluido.