Govern y Consells cruzarán datos con la Agencia Tributaria para detectar alquileres turísticos ilegales

Govern, Consells Insulars y la Agencia Tributaria compartirán datos para detectar la oferta de alquileres turísticos ilegales, tramitar el cobro del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y, si procede, abrir los expedientes correspondientes.

Así lo han anunciado el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, y el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en una rueda de prensa tras el primer encuentro institucional mantenido este lunes.

De esta manera, el Govern ha aclarado que, antes de final de año, la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB) iniciará una campaña para controlar si los arrendamientos que gestionan las empresas intermediarias están dados de alta en el censo del ITS. Unos datos que han sido proporcionados por Agencia Tributaria desde hace unas semanas.

Esta información se remitirá a los Consells, que cotejarán si estos alquileres turísticos disponen o no de licencia, si han declarado el cobro del ITS y, en caso de irregularidades, se tramitará el correspondiente expediente sancionador, aunque no han precisado las estimaciones de alquileres turísticos ilegales que podría permitir aflorar.

Galmés ha señalado que esto permitirá trabajar “conjuntamente” a ambas instituciones para “luchar contra la oferta turística ilegal” que hay en Mallorca. “La oferta ilegal es una competencia desleal con las empresas que cumplen con todos los requisitos para tener un establecimiento abierto”, ha apuntado.

“Desde el Govern se está en disposición de poner al alcance la información que tenga para emplearla con la máxima eficacia posible para luchar contra la oferta turística ilegal y hacer un control efectivo”, ha agregado Costa.

No obstante, ha señalado que la Ley del Impuesto sobre Estancias Turísticas no hace “distinción” en cuanto al cobro de un alquiler, ya sea legal o ilegal: “Cualquiera tiene que pagar la ecotasa”. “En consecuencia, la ATIB hará un control del pago de la ecotasa en Baleares y si se ha alquilado, se liquidará la ecotasa”, ha detallado el vicepresidente.

Esta información se trasladará a los Consells para que hagan su tarea de control de la oferta turística ilegal y servirá como prueba de que se ha alquilado la vivienda y, en caso de no disponer de licencia, abrir el correspondiente expediente.

Preguntados por las estimaciones del Consell de Mallorca sobre los datos de la oferta turística ilegal que pudiera haber en la isla, Galmés ha incidido en que, al acceder al Ejecutivo insular, se han encontrado una situación que “no era deseable, ni esperable”, por los 4.000 expedientes de alquileres turísticos, por lo que “estudiarán los datos que les lleguen” del Govern.

“Uno de los problemas que se ha encontrado el Consell es que solo había diez personas que hacían trabajo de campo y dos que tramitaban los expedientes, así que hay un año de retraso en la apertura de expedientes, por lo que ahora se trata de agilizar y dar solución a la oferta ilegal que pueda haber en Mallorca”, ha resaltado Galmés.

Consultados por si el cobro de estos impuestos a los alojamientos que no disponen de licencia supondría abrir una vía para su legalización, Costa ha matizado que “no tiene nada que ver” porque una cosa es el cobro de la parte tributaria, ya sea con o sin licencia; y otra la labor que hace el Consell de Mallorca sobre las actividades que no tienen licencia: “No es legalizarlos”.

Canalizar fondos europeos o proyectos de Consells y ayuntamientos

En la reunión también se ha tratado el aspecto de la financiación que el Govern puede prestar a través de las diferentes líneas, como los fondos europeos o de la ecotasa. “Hay predisposición del Govern de que todos los proyectos que sean necesarios para Mallorca, se puedan ejecutar lo más rápido posible”, ha recalcado Galmés.

Costa y Galmés han subrayado “la sintonía y la necesaria colaboración” entre las dos instituciones para conseguir los objetivos marcados, sobre todo, “para aprovechar los recursos de los fondos europeos”.

“Se necesita canalizar los fondos europeos hacia los proyectos de los Consells y los ayuntamientos, y también a los que tengan las empresas. Es un reto que está encima de la mesa y que, hasta ahora, no se ha conseguido suficientemente”, ha explicado Costa, que ha subrayado los proyectos que tienen que ver con el ciclo de agua, “un elemento fundamental en materia de inversiones para este Govern”.

Costa también ha avanzado que, en el proceso de elaboración de los presupuestos de 2024 en el que se encuentra inmerso su departamento, tendrán participación los Consells para que el Govern busque financiación para los proyectos que sean susceptibles de recibir apoyo de los fondos Next Generation, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) o del Fondo Social Europeo (FSE), pese a que no se han concretado proyectos.

En este sentido, ha criticado que el anterior gobierno insular ofreciera una rueda de prensa anunciando la llegada 850 millones de euros de fondos europeos y solo presentara solicitudes por valor de 150 millones.

“No sé si el PSIB se ha leído el decreto”

Por otro lado, el responsable de Hacienda también ha sido preguntado por las declaraciones del portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, quien ha tildado de “chapuza” el decreto ley sobre la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones.

Al respecto, Costa ha especificado que el impuesto se bonificará al 100% para las personas que valoren sus bienes conforme al valor de mercado y “no pretendan incrementar artificialmente el valor de los mismos”, ya sea en casos de herencias en vida o por muerte. “No sé si el PSIB se ha leído el decreto”, ha recriminado.