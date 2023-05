Los partidos cargan contra la televisión pública por cambiar de criterio y permitir que Armengol abra y cierre el debate

El director general de IB3, Andreu Manresa, ha comunicado a los partidos políticos que la candidata del PSIB a la presidencia del Govern y líder del Ejecutivo, Francina Armengol, abrirá y cerrará el debate que está previsto que se celebre y emita este domingo en la televisión autonómica.

En un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, Manresa se ha dirigido a PSIB, PP, CS, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Vox, El PI, Més per Menorca y Gent per Formentera-PSIB para comunicarles cuál será finalmente el desarrollo del debate televisado.

De este modo, la primera intervención se hará de mayor a menor representación obtenida en las elecciones autonómicas de 2019 y la última intervención, de menor a mayor, siguiendo el mismo criterio.

Manresa argumenta que la organización del debate entra dentro de la autonomía del ente y defiende que la fórmula empleada es la que mejor se adapta a la ley de régimen electoral general. En relación al orden de los bloques y la posición de los candidatos, añade, se hará siguiendo el acuerdo alcanzado en la reunión del pasado lunes.

Se acordó por unanimidad el sorteo

Cabe recordar que precisamente, tras la reunión del lunes, la organización del debate electoral en la radiotelevisión pública suscitó críticas de todos los partidos políticos. En este sentido, el lunes todos los grupos con representación parlamentaria fueron convocados en las instalaciones de IB3 a una reunión para abordar la dinámica del debate.

En dicha reunión, se acordó por unanimidad de todos los grupos sortear tanto la ubicación de las formaciones en el plató, el orden de los bloques temáticos y el orden de intervención del minuto inicial y final, para garantizar la igualdad de condiciones en el debate.

El sorteo fue realizado en la reunión por los representantes del ente y recogido en acuerdo trasladado posteriormente a los partidos. Sin embargo, al día siguiente se convocó de nuevo a los partidos para, según el PP, “informar del rechazo del PSIB al resultado del sorteo”.

El PP balear censuró que IB3 televisión “se pliegue al juego sucio de la candidata del PSOE, Francina Armengol”, al negarse a cumplir el resultado del sorteo. MÉS per Mallorca, por su parte, criticó la “parcialidad” del ente y de Manresa tras el cambio de criterio, mientras que Vox habló de “caciquismo”. UP también criticó que IB3 “se pliegue al PSIB”.

MÉS y Cs lo denunciarán ante la JEC

MÉS per Mallorca presentará este miércoles una queja ante la Junta Electoral Central (JEC) por el cambio en el reparto del orden de intervenciones del debate electoral ya que considera que, pese a que la distribución de intervenciones “se había acordado por unanimidad” entre todos los partidos, el ente público lo ha cambiado “unilateralmente” después de que el PSIB se lo “repensase”.

“De todas las cosas que han sucedido estos días, lo que preocupa no solo como representante de un partido político, sino como ciudadano, es que, tras llegar a un acuerdo en el que participan todos los partidos, de forma unánime, la radiotelevisión pública de Balears, al día siguiente y con carácter de urgencia, simplemente porque uno de los partidos se lo ha pensado, cambie el acuerdo”, ha afirmado el candidato.

Por este motivo, Apesteguia ha manifestado que este cambio de decisión “no es bueno para transmitir la imparcialidad de la radiotelevisión pública”. Al mismo tiempo ha pedido acordar el formato del debate, ya que, desde su punto de vista, “cualquier opción es buena porque nunca dejará satisfecha a alguna de las partes”, aunque ha reconocido que esta cuestión tiene “una relevancia social pequeña”.

“Si uno de los partidos, el PSIB en este caso, se lo repiensa al día siguiente del acuerdo, lo que tendría que hacer es recurrirlo a la JEC y si este organismo cree que se tiene que cambiar los parámetros, que se haga, pero en ningún caso con una decisión unilateral que cambia lo que había aceptado en el día anterior”, ha resaltado el aspirante al Govern, que no ve peligrar el debate pese a que ha pedido esperar a la decisión de la JEC sobre los recursos que se interpondrán.

La portavoz nacional de Ciudadanos (CS) y candidata de CS Balears al Govern, Patricia Guasp, ha avanzado que su partido también denunciará ante la JEC el cambio de criterio en el orden de las intervenciones del debate porque “las zarpas del Consolat de Mar no pueden secuestrar IB3”. “Estamos todavía sin creernos esta polémica. No puede ser que se acuerde por unanimidad que el posicionamiento y la intervención se lleven a cabo por sorteo y, unilateralmente, el PSIB y el director de IB3, Andreu Manresa, digan que no ha valido y cambien las reglas del juego”, ha sentenciado la candidata de CS.

En este sentido, ha asegurado estar también “sorprendida negativamente” por el hecho de que, para negociar el cambio, fuera el director de comunicación del Govern quien acudiera y no el responsable del PSIB. “No es de recibo. La televisión pública se pliega al Consolat y a la presidenta”, ha añadido. Con todo, pese a la polémica generada, Guasp ha afirmado que está “deseando” que se celebre el debate “para que los ciudadanos vean quien tiene un verdadero proyecto para transformar Baleares”. “Queremos que se celebre pero dando las mismas oportunidades a todos”, ha concluido la candidata.

El PP pide la comparecencia de Manresa

El PP de Balears ha anunciado que pedirán la comparecencia del director general de IB3, Andreu Manresa, ante la diputación permanente del Parlament para que dé explicaciones sobre su “negativa a cumplir con el resultado del sorteo del debate”.

“Nos parece un hecho de extrema gravedad, un ejemplo para la democracia que, a estas alturas, a dos semanas de las elecciones, la todavía presidenta del Govern, Francina Armengol, mande y ordene a Manresa, y que éste obedezca”, ha criticado el portavoz de campaña del PP, Sebastià Sagreras.

En esta línea, ha censurado que Armengol y el Consolat de Mar utilicen “de manera partidista” las instituciones públicas en campaña electoral y ha tildado de “muy triste” que usen la televisión pública “que se paga entre todos” en “beneficio personal”.

Asimismo, ha afeado a Manresa que “no garantice los principios de neutralidad, independencia y pluralidad que debería tener la televisión pública”. Sagreras ha hecho, por todo ello, un llamamiento a la presidenta del Govern para que, “de una vez por todas, empiece a dar la cara y a hacer una campaña en positivo”.

Así, ha recordado que Armengol ya rechazó el debate 'cara a cara' con la candidata del PP balear al Govern, Marga Prohens. “Ahora parece que desde el Consolat se intenta boicotear el debate electoral entre todos los grupos políticos. Condenamos este boicot y creemos que es necesario confrontar ideas y programas en el marco consensuado y acordado por unanimidad el pasado lunes, incluso por los representantes del PSOE”, ha concluido el portavoz de campaña 'popular'.

Vox impugnará el debate

Por su parte, Vox impugnará ente la Junta Electoral el debate de candidatos a las elecciones autonómicas que este domingo se tiene que celebrar y emitir en IB3 y anima a los partidos a no participar.

La formación que preside en Balears Patricia de las Heras ha explicado en una nota de prensa que ha pedido a la Junta Electoral que reclame las actas de las dos reuniones con representantes de los partidos y la explicación por escrito de la anulación por parte del director general, Andreu Manresa, de los acuerdos alcanzados por unanimidad.

El candidato al Parlament, Jorge Campos, ha anunciado estas medidas en la sede del ente y ha invitado a los partidos a “plantarse” ante esta “intolerable abuso partidista de un medio público”

“Invito a los partidos a no participar en esta tomadura de pelo en la que Manresa ha convertido el debate, ninguno debería asistir. Si quieren regalarle dos horas a Armengol que le hagan una entrevista a ella sola”, ha afirmado.

Según Campos, Manresa ha rectificado “tarde y mal y sigue plegándose a las órdenes de Armengol y el PSIB”. Jorge Campos también ha pedido al Sindicato de Periodistas de Baleares (SPIB) y la Asociación de Periodistas de las Islas (APIB) que se manifiesten al respecto.