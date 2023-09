El PP se alza contra el presidente del Parlament balear, de Vox, por permitir al PSOE defenderse de ataques sobre ETA

Nuevo desencuentro entre PP y Vox en Balears. Los conservadores han registrado una queja formal contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), por conceder, con base en el reglamento de la Cámara, tres minutos de palabra al portavoz socialista, Iago Negueruela, para expresar su indignación por el hecho de que momentos antes la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, exhibiese este martes, en pleno debate parlamentario, una fotografía del etarra Josu Ternera para acusar al PSOE de pactar “con terroristas” de cara a lograr la investidura de Pedro Sánchez, lo que encendió una acalorada discusión en el hemiciclo.

El PP y la canallada de utilizar a ETA

Le Senne otorgó el uso de la palabra a Negueruela por un tiempo máximo de tres minutos como marca el artículo 81.3 de la normativa de la Cámara cuando se efectúan alusiones fuera de lugar que afecten a la dignidad o al decoro de alguno de los partidos presentes en el hemiciclo. Un gesto que fue incluso desaprobado por los propios compañeros de partido de Le Senne, quienes abandonaron el salón de plenos durante la intervención del parlamentario del PSIB-PSOE.

La portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha manifestado que los 'populares' consideran que el presidente del Parlament “no aplicó bien el reglamento de la Cámara”, lamentando, además, que la segunda autoridad de Balears concediera el turno de palabra a Negueruela pero no a Prohens cuando el portavoz socialista “había hecho alusiones directas” hacia ella “en cinco ocasiones”. “Tendría que haberle dado opción de defenderse”, ha señalado Durán.

La portavoz popular ha indicado que el propio Le Senne, al finalizar la Junta de Portavoces celebrada este miércoles, “ha dicho que considera que tiene que ser mucho más riguroso en dar la palabra por alusiones” y que “ha tomado en consideración lo que el PP ha solicitado”, que pasa por que “se aplique con rigor y seriedad el reglamento”.

En esta misma línea se ha pronunciado la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, quien ha considerado “intolerable que se califique a la presidenta del Govern de indigna”, a pesar de que, en realidad, lo que Negueruela tachó de “indigna” fue la fotografía de Ternera: “Como presidenta del Govern del Govern no puede traer fotos diciendo que nuestro partido ha pactado con terroristas, porque nuestro partido, con muchísimas víctimas, ha luchado contra el terrorismo como nadie para acabar con él”, manifestó el socialista con contundencia. Ribas ha calificado la decisión de Le Senne de “poco acertada y cuestionable”, fruto de “querer mantener la imparcialidad” durante el pleno.

Finalmente, la portavoz del partido de extrema derecha ha recriminado que “la izquierda pretende que haya debates broncos y dificultar la labor de la presidencia de la Cámara, que tiene que tomar decisiones rápidas en momentos de tensión”, por lo que ha asegurado que, a partir de ahora, el presidente del Parlament “interpretará de forma más restrictiva conceder el turno de palabra por alusiones”.

Negueruela: “España es hoy muchísimo más libre porque no hay terrorismo”

Después de que Negueruela emplazase a Prohens a retirar sus acusaciones contra el PSOE, los populares se negaron tajantes a retractarse de sus palabras. Acto seguido, Le Senne tampoco consideró preceptivo retirarlas mientras la bancada del PP, en pie, rompía en aplausos.

La máxima dirigente balear aprovechó una pregunta de Negueruela acerca de su relación con sus socios de investidura (Vox) y el resto de partidos para mostrar una fotografía del expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont y otra de Ternera. “No contaba con hacerlo, pero su falsa superioridad moral me obliga a ello. Este prófugo de la justicia no es mi socio. Tampoco este terrorista que justifica el asesinato de guardias civiles y tampoco debería serlo del PSOE si es que aún le queda algo de partido de Estado”, apuntó Prohens.

Negueruela, por su parte, incidió en que Ternera “es un asesino” mientras los populares gritaban “asesino” desde su bancada. “España es hoy muchísimo más libre porque no hay terrorismo, es más plural porque no hay terrorismo, y hoy en todo el Estado se puede hablar claramente sin tener miedo a que nadie le asesine”, prosiguió el socialista, quien volvió a recriminar a Prohens haber cometido “un acto indigno trayendo la foto de un asesino a esta Cámara”. A su juicio, se trata de una conducta que “le marcará toda su legislatura”: “Sólo eso marcará lo que es usted y lo que usted representa, traer una foto de un asesino cuando ETA ya no existe gracias a todo lo que se hizo”, sentenció.

La posición aplaude en bloque a Le Senne

Tras la queja presentada por el PP, los portavoces de los grupos que conforman la oposición -PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos- han apoyado este miércoles la postura adoptada por Le Senne. Así, Negueruela ha considerado “grave que se vuelva a incidir en esta materia” ya que “traer en esta Cámara la foto de un terrorista no es procedente”. “Hay cosas que no sirven en política”, ha el socialista, abundando en que “usar contra la oposición la foto de un asesino de ETA está fuertemente fuera de lugar y es indigno”. “El PSOE no puede aceptar que la presidenta del Govern diga que nuestro socio es Josu Ternera”, ha sentenciado. Por ello, ha emplazado de nuevo a Prohens a retirar sus palabras del libro de sesiones, un hecho que en su opinión “dignificaría la política”.

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha opinado que el pleno de este martes estuvo “enfangado” y ha lamentado que Prohens “no guardó las formas porque llevó en sede parlamentaria como elemento de confrontación partidista el terrorismo y la foto de un asesino”. En esta línea de lo manifestado por Negueruela, Apesteguia ha señalado que la actuación de la líder del Ejecutivo balear fue “indigna” y una “falta de respecto a las víctimas y a los demócratas”.

La formación ha mostrado así su “apoyo” a Le Senne y ha añadido que “se puede estar o no de acuerdo con la actuación del presidente del Parlament, pero la presidenta del Govern no puede reñir en público al presidente”. “El Govern tiene que entender cuál es la separación de poderes”, ha concluido.

Finalmente, los portavoces de Més per Menorca, Josep Castells, y Unidas Podemos, Cristina Gómez, han insistido en la calificación de “indigna” en referencia a la actuación de Prohens durante el pleno y Gómez ha destacado que “no tiene que sorprender la reacción de quien se sintió interpelado” por lo que dijo la presidenta. De igual forma, Castells ha asegurado que su formación ha “agradecido y apoyado” la actitud de Le Senne, quien “tuvo la valentía de dar la oportunidad al PSOE de defenderse de unas acusaciones muy graves”. “Mostrar el retrato de un etarra y querer vincularlo con un grupo político es impropio de un Parlament y de una presidenta de una Comunidad Autónoma”, ha remachado Castells.