La presidenta balear del PP exhibe una foto de Josu Ternera para acusar al PSOE de pactar “con terroristas”

La presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, ha desatado la polémica en pleno debate del Parlament al exhibir una fotografía del etarra Josu Ternera para acusar al PSOE de pactar “con terroristas” de cara a lograr la investidura de Pedro Sánchez. En una acalorada discusión, el portavoz socialista, Iago Negueruela, le ha emplazado a retirar sus manifestaciones, defendiendo que el PSOE, “con muchísimas víctimas, ha luchado contra el terrorismo de ETA como nadie para acabar con él”. Los populares se han negado a retractarse de sus palabras y, secundando la postura de los conservadores, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), tampoco ha considerado preceptivo retirarlas mientras la bancada del PP, en pie, rompía en aplausos.

La máxima dirigente balear ha aprovechado una pregunta de Negueruela acerca de su relación con sus socios de investidura (Vox) y el resto de partidos para mostrar una fotografía del expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont y otra de Ternera. “No contaba con hacerlo, pero su falsa superioridad moral me obliga a ello. Este prófugo de la justicia no es mi socio. Tampoco este terrorista que justifica el asesinato de guardias civiles y tampoco debería serlo del PSOE si es que aún le queda algo de partido de Estado”, ha apuntado Prohens.

Al haberse agotado los turnos de palabra de Prohens y Negueruela, el presidente de la Cámara autonómica ha dado paso a las siguientes preguntas programadas en el orden del día, pero cuando al portavoz socialista le ha correspondido interpelar de nuevo al Govern, Negueruela ha recriminado la “indignidad” de la máxima responsable del Ejecutivo balear al exhibir “la foto de un terrorista en sede parlamentaria”: “Mi partido no se merece esta foto de un terrorista, como tampoco lo merecen las víctimas de un asesino y ni la sociedad española, que acabó con ETA hace muchos años y que ya no existe. Debería recapacitar y retirar las palabras del libro de sesiones”, ha espetado.

Al no estar sus manifestaciones relacionadas con la pregunta que en ese momento debía formular el portavoz del PSIB, Le Senne le ha concedido la palabra por tres minutos como marca el reglamento de la Cámara cuando se efectúan alusiones fuera de lugar sobre la conducta de alguno de los diputados o de alguno de los partidos presentes en el hemiciclo. Un gesto que ha sido desaprobado por los miembros de Vox, quienes han abandonado el salón de plenos durante el nuevo turno de palabra otorgado a Negueruela.

En su intervención, el socialista ha incidido en que Ternera “es un asesino” mientras los populares, por su parte, gritaban “asesino” desde su bancada. Y, dirigiéndose a Prohens, le ha afeado, visiblemente encolerizado, haber enseñado “una foto indigna”: “Como presidenta del Govern del Govern no puede traer fotos diciendo que nuestro partido ha pactado con terroristas, porque nuestro partido, con muchísimas víctimas, ha luchado contra el terrorismo como nadie para acabar con él”.

“Y España es hoy muchísimo más libre porque no hay terrorismo, es más plural porque no hay terrorismo, y hoy en todo el Estado se puede hablar claramente sin tener miedo a que nadie le asesine”, ha aseverado Negueruela, quien ha vuelto a recriminar a Prohens haber cometido “un acto indigno trayendo la foto de un asesino a esta Cámara”. Para él, es una conducta que “le marcará toda su legislatura”: “Sólo eso marcará lo que es usted y lo que usted representa, traer una foto de una asesino cuando ETA ya no existe gracias a todo lo que se hizo”, ha subrayado.

En esta línea, ha recordado que el PP hablaba en su día “del movimiento de liberación nacional vasco” y de cómo los populares propiciaron los acercamientos de los presos de ETA, “algo que decían que era entendible para alcanzar la paz en Euskadi, pero cuando lo hacen otros es pactar con el terrorismo”. “Debe retirar sus declaraciones. Quiere confundirlo todo como hacía en la oposición. Este país ha sufrido muchísimo, ha salido de una pandemia y ha vencido al terrorismo y a otras situaciones y por eso este país es hoy es más libre, plural, diverso en todos los idiomas. Ustedes lo que no admiten es que cuando gobierna el PSOE todo vale. Por las víctimas de ETA, retire la foto y vuelva a la dignidad y a la solemnidad”.

Al ser preguntados por Le Senne sobre si iban a retractarse de sus acusaciones, los populares han proclamado que “no se va a retirar nada”. Acto seguido, Prohens ha recriminado a Negueruela que le haya dirigido “un dedo amenazante” y que le haya llamado “indigna”: “No puedo permitir que embarre este Parlament semana tras semana. Su falsa superioridad moral con esta presidenta no funcionará y no callaré ante sus formas y amenazas”.