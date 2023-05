Atacar a Pedro Sánchez por el pasado de 44 candidatos de EH Bildu

Han pasado 13 años desde el último asesinato de ETA. Más de diez desde el cese de la lucha armada. Más de un lustro desde su completa disolución. ETA es historia y quienes en el pasado jalearon o justificaron el terrorismo –los dirigentes, sus votantes– hoy forman parte de la vida política y defienden sus ideas sin violencia. Es una buena noticia, se mire por donde se mire. Algo de lo que la democracia española se debería enorgullecer.

ETA es pasado. Aunque no lo parezca para un observador poco informado que siga cualquier campaña electoral. Y es que no falla: se vote lo que se vote, sean las elecciones que sean, el PP siempre intenta utilizar el dolor del terrorismo como herramienta electoral. Más ahora que los buenos resultados económicos de la legislatura dejan al PP sin la munición que esperaba: esa crisis que tanto profetizó la derecha y que nunca llegó.

En esta ocasión, la excusa son las listas de EH Bildu en los ayuntamientos de Euskadi y Navarra. En total, unas dos mil personas se presentan para concejales por esta coalición. Este martes, la asociación de víctimas del terrorismo Covite criticó a EH Bildu por incluir en esas listas a 44 personas que fueron condenadas por terrorismo, siete de ellas por asesinatos de ETA en las décadas de los 80 y 90. Un dato que la derecha no ha tardado un minuto en aprovechar. ¿Para criticar a EH Bildu? Claro que no; no ha sido esa su prioridad. Para culpar a Pedro Sánchez de esta situación.

“Este es su cartel electoral”, le reprochó Cuca Gamarra al presidente del Gobierno en la sesión de control del miércoles. Y desde entonces, no ha habido un solo acto público, mitin o entrevista de los dirigentes del PP en que no hayan acusado al PSOE por esta cuestión.

Es una estrategia electoral que se podría resumir en esa demagógica frase que Díaz Ayuso popularizó: “Sánchez, que te vote Txapote”. Y tiene algunos agujeros argumentales que conviene repasar:

1. Todas estas personas, también los condenados por asesinato, han cumplido sus sentencias y hoy tienen los mismos derechos políticos que los demás. No hay una sola herramienta legal para impedir que se presenten a las elecciones. Es algo que ocurre en todos los países democráticos del mundo con casi la única excepción de EEUU, que quita a todos los expresidiarios el derecho a votar o a presentarse en unas elecciones de forma vitalicia.

2. Responsabilizar a Pedro Sánchez o al PSOE de las decisiones que tome otro partido es un triple salto mortal. Entre otros motivos, porque ni el Gobierno en general ni Pedro Sánchez en particular pueden hacer nada para evitar estas candidaturas.

3. Una ley que prohibiera a un ex etarra presentarse a las elecciones tendría nulo encaje constitucional: no se pueden aumentar las penas con efectos retroactivos –y estas personas ya cumplieron sus condenas–. En anteriores comicios, también cuando gobernaba Rajoy, EH Bildu presentó a personas que fueron condenadas a cárcel por pertenecer a ETA.

4. Desde un punto de vista ético –que no legal– sí es bastante criticable que EH Bildu presente a condenados por asesinato en unas elecciones democráticas. Como recuerda Iñigo Sáenz de Ugarte en este artículo, esta decisión desmiente los compromisos de EH Bildu de “mitigar el sufrimiento de las víctimas del terrorismo”. En la propia coalición –en EH Bildu hay varios partidos y no todos provienen de la vieja Batasuna– hay dirigentes que creen que presentar a estas personas con delitos de sangre a sus espaldas es un completo error.

5. En casi todos los países que sufrieron terrorismo, guerrillas o luchas armadas la historia siempre termina igual: con los antiguos terroristas o guerrilleros pasando de la cárcel a los parlamentos. Es lo que ocurrió en Irlanda del Norte, con Gerry Adams y el Sinn Fein. O lo que ocurre hoy en Colombia, donde el actual presidente, Gustavo Petro, fue guerrillero en su juventud. O lo que pasó en Uruguay, donde el expresidente Jose Mujica fue durante décadas guerrillero y pasó largas temporadas en prisión.

6. Pasar de las armas a la política es algo que también ha ocurrido antes en el Parlamento español, donde una parte de los políticos vascos –que después acabaron en el Partido Socialista de Euskadi, en Unidas Podemos, en Geroa Bai o incluso en UPyD– en los años 70 militaron en ETA político-militar, uno de los grupos terroristas que surgió de la primera ETA y que dejó las armas en 1982.

7. Por mucho que el PP quiera presentar a EH Bildu como “socio de Pedro Sánchez” –para responsabilizar al Gobierno de todos los actos pasados, presentes o futuros de esta formación–, la realidad es que no es así. EH Bildu ha votado a favor de algunas de las leyes del Gobierno, pero también en contra de otras. Exactamente igual que lo ha hecho Ciudadanos, o el PNV, o Junts, o ERC o Teruel Existe, sin ser ninguno de ellos “socio de Gobierno”, como el PP los quiere presentar.

8. En la investidura de Pedro Sánchez, en 2020, EH Bildu se quedó en la abstención. En la ley mordaza o en la reforma laboral, EH Bildu votó ‘no’ –alineados en ese caso con el PP y con Vox, aunque nadie les llamaría por ello “socios de la derecha”–. Y en muchas de las votaciones más importantes de la legislatura, las del estado de alarma, EH Bildu se abstuvo –mientras que el PP votó tres veces a favor–.

9. Presentar a EH Bildu como un apestado con quien está prohibido coincidir en ninguna votación casa muy mal con la historia reciente del PP. El partido de Alberto Núñez Feijoo y el de Arnaldo Otegi han firmado cientos de propuestas conjuntas en el parlamento vasco y han votado juntos en infinidad de ocasiones en las últimas legislaturas.

10 En el actual grupo de EH Bildu en el Parlamento vasco con el que tanto pacta el PP hay tres personas condenadas por pertenecer a ETA –de 21 diputados que tienen en total–.

11. Negar a EH Bildu y a sus votantes el derecho a participar en la vida parlamentaria, pero solo cuando el sentido de su voto no te va bien, es profundamente antidemocrático, además de manipulador. ¿O es que acaso los votos de Bildu son distintos cuando apoyan al PSOE que cuando votan lo mismo que el PP?

12. No ha habido en toda la legislatura ni una sola medida, ni una sola ley, que pueda interpretarse ni siquiera lejanamente como una cesión intolerable a ETA, a Bildu o al terrorismo. ¿Sacar a la Guardia Civil de Navarra? Falso, un bulo similar a cuando Rajoy acusaba a Zapatero de “vender Navarra”. ¿Acercar a condenados de ETA a cárceles del País Vasco? Pues igual que antes lo hacía el PP. ¿Aprobar una ley de memoria democrática al gusto de ETA y para humillar a las víctimas del terrorismo? Pues es mentira también.

13. “Hay mucha gente en Bildu que ha pretendido la paz desde el principio”, argumentaba Javier Maroto, cuando era él quien pactaba con esta formación. Y decía la verdad.

Cuando Maroto defendía sus pactos con Bildu pic.twitter.com/Vx7fnoXnPW — MALDITA HEMEROTECA (@Mhemeroteca) 4 de abril de 2019

14. “Bildu no es ETA”, sentenciaba hace no tanto Borja Sémper. Y tenía toda la razón.

15. “Tomar posesión de un escaño siempre es preferible a empuñar las armas”, decía José María Aznar. Y también tenía razón.

16. Esta misma semana, el PP acaba de fichar para sus listas electorales en el municipio vizcaíno de Güeñes a quien antes fuera portavoz de EH Bildu en esta misma localidad. ¿En qué quedamos entonces? ¿Todos los políticos de EH Bildu son cómplices del terrorismo o solo los que no fichan por el PP?

__________________

Una carta semanal

Este año he empezado a escribir un boletín semanal solo para socios y socias de elDiario.es. Es una carta que envío cada sábado a todas las personas que nos apoyan económicamente y hacen posible este periódico. Si te gustan mis artículos, estoy seguro que este boletín también te interesará.

Si eres socio/a y no lo has recibido, es posible que se haya quedado en tu bandeja de spam –búscalo por el remitente, elboletindeldirector@eldiario.es y, para evitar que tu gestor de mail lo vuelva a eliminar, agrega esa dirección a tu agenda–. Y si no eres socio, y lo quieres leer, la solución es sencilla. También barata. Son solo unos pocos euros al mes. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.