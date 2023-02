A estas alturas, dudo que quede alguien en España que no haya visto el vídeo ya. La semana pasada, un exaltado de ultraderecha se coló en una conexión en directo de TVE para amenazar al equipo que grababa ese programa y para insultar al Gobierno y a sus votantes. “Que te vote Txapote, Sánchez”, fue su mensaje fuerza, que adornó con otros cánticos más clásicos como “rojos, de mierda, que os follen, hijos de puta”.

¿Que te vote Txapote? ¿De dónde sale esta frase?

La autora intelectual es Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. No fue la primera en usarlo; tampoco quien la inventó. Pero sí el primer cargo público que popularizó esta expresión y la usó en un discurso oficial; un ofensivo lema que resume a la perfección el tipo de “oposición responsable” que nos espera en este año electoral.

Ayuso no ha soltado esta burrada por error, no ha sido un exceso puntual. Es el eslogan oficioso de la campaña contra el Gobierno de coalición y así lo prueba que haya reincidido en el uso de esta expresión. Ayuso la empleó por primera vez hace tres semanas y la volvió a repetir este jueves en la Asamblea de Madrid. Es un clavo que piensa martillear (mientras acusa de “populismo” y “demagogia” a los demás).

Una víctima de Txapote pone a Ayuso en su sitio

Txapote, para el que no recuerde, es el apodo de uno de los jefes más sanguinarios de ETA: condenado, entre otras cosas, por el asesinato del concejal del PP Gregorio Ordóñez. Y ha sido precisamente Consuelo Ordoñez, hermana de Gregorio Ordóñez y hoy presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, quien ha salido públicamente a criticar a Díaz Ayuso por “su falta de principios”.

Dudo que estas críticas, tan merecidas, hagan al PP rectificar. No saldrá Núñez Feijóo o el “moderado” Borja Sémper a decirle a Ayuso que basta ya. Porque no es otra frivolidad extemporánea de la reina de la provocación: es parte del argumentario oficial de la derecha, como prueba también el tratamiento de héroe nacional que ha recibido en la prensa conservadora este ultra que amenazó al equipo de TVE.

Hace doce años que ETA no mata. Hace más de un lustro que la banda se disolvió. Pero en 2023 ETA volverá a estar de plena actualidad, convertido otra vez el terrorismo en un espantajo con el que atacar al Gobierno de coalición, ahora que la economía no les permite esa opción. La gran recesión que auguró Feijóo nunca llegó: España ha tenido un crecimiento del 5,5% en 2022. Y para este año y el que viene el FMI acaba de pronosticar que España será el país con mejor desempeño económico de toda la Unión Europea.

¿Que te vote Txapote? Y los dos millones y medio de personas a las que se ha vuelto a subir el salario mínimo, o los nueve millones de pensionistas que no perderán poder adquisitivo con la inflación, ¿a quién votarán?

Tamames: de fundador de Izquierda Unida a candidato de Vox

Activista antifranquista, militante comunista, preso político en la cárcel de Carabanchel, fundador de Izquierda Unida… En 1989, Ramón Tamames dejó la izquierda por el CDS de Adolfo Suárez en un salto ideológico que ya entonces dio mucho que hablar. Pero la evolución ideológica de este conocido economista de 89 años –que nuestro compañero Andrés Gil repasa en este interesante perfil– no ha terminado en el “centro reformista”. Parece que ha ido mucho más allá. Porque Tamames acaba de confirmar que se está planteando ser candidato a la presidencia del Gobierno en la moción de censura de Vox.

Les confieso algo. De todos los candidatos que se han barajado en esta esperpéntica moción de censura con nulas posibilidades de prosperar (Rosa Díaz, Joaquín Leguina, Alejo Vidal Quadras, Marcos de Quinto, Cayetana Álvarez de Toledo…) Tamames es sin duda quien más curiosidad insana me genera. Si finalmente es el candidato, esa sesión parlamentaria no me la pienso perder. ¿Qué extraño mecanismo lleva a un militante antifranquista a culminar su vida pública defendiendo a los herederos ideológicos de la dictadura? Ver para creer.

Tras enterarme de la posible candidatura de Tamames, he llamado a Jorge Verstrynge para proponerle un artículo. ¿Por qué tanta gente se hace muy de derechas con la edad? ¿Por qué tú eres el único que viaja en la otra dirección? Verstrynge se ha reído, y me ha dicho que se lo pensará. Ojalá se anime a escribir. Tengo sincero interés por leer su explicación.

¿Subir penas, sí o sí?

Mi amigo el juez Joaquim Bosch publica este sábado en elDiario.es un artículo que os recomiendo, donde se opone a las subidas de penas, a cuenta de la polémica sobre la ley del ‘sí es sí’. Me gusta especialmente porque el principal argumento no es moral, sino práctico: porque desmonta muy bien la tesis de que condenas más duras combaten el crimen mejor. Creo que la explicación de Bosch es complementaria con el artículo que escribí esta semana: ¿Quién se atreve a rebajar la pena a un violador?

Ojalá alguien nos lea en el Parlamento español. Aunque con este asunto, tengo la amarga sensación de que predicamos en el desierto. No hay partido con ambición de gobernar España que se atreva a defender públicamente una medida tan impopular –según las encuestas– como una rebaja de penas a los delincuentes más odiados; a los protagonistas de esos crímenes que alimentan los programas de más audiencia de la televisión. ¿La prueba de ello? Que la izquierda votó en contra de la prisión permanente revisable que aprobó en 2015 la mayoría absoluta de Rajoy. Pero que hoy, cuando la izquierda tiene en el Parlamento los votos suficientes como para derogar esa cadena perpetua encubierta, no la va a tocar.

El rincón de pensar

Nuestra compañera Neus Tomàs es la madrina de esta sección que creo no debéis dejar pasar: El rincón de pensar. Cada artículo, que publicamos los domingos, es una pequeña delicia. Ahí hablamos de conciencia de clase, o de la estupidez humana, o de la esencia de la universidad. “Está pensada para invitar al lector a tomarse una pausa, incitar a la reflexión a partir de preguntas casi tan antiguas como la propia humanidad”, escribe Neus. ¿Puede un periódico mezclar la filosofía con la actualidad sin que resulte pedante? En elDiario.es lo queremos intentar.

Con cáncer y durmiendo en la calle

Se llama Yassin El Yakoubi y está enfermo de cáncer de colon. Le están tratando con quimioterapia en el Hospital Clínic y duerme desde hace meses en un portal de Barcelona, a la espera de una plaza en un albergue que sigue sin llegar. “Solo pido un sitio donde dormir caliente”, le explica a nuestro compañero Pau Rodríguez.

Su caso no es una situación aislada. Una de cada cuatro personas sin techo padecen enfermedades crónicas. Por no hablar del tipo de enfermedad crónica, incurable, de una sociedad que tolera situaciones así.

La vacuna (terapéutica) contra el cáncer

Hoy, 4 de febrero, es el día mundial contra el cáncer. Y para no cerrar este boletín sin algo de optimismo, te recomiendo también que leas este artículo: la carrera de fondo para curar el cáncer. Algunos pronósticos aseguran que puede estar lista antes de 2030. Ojalá.

Y sin más me despido por hoy. Espero que te haya interesado este primer boletín. Estoy seguro de que, con el tiempo, mejorará. Gracias por leer hasta aquí.

Un abrazo,

Ignacio Escolar