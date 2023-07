Vox y PP azuzan en Balears el discurso de la pervivencia de ETA y la izquierda los acusa de electoralismo

La lectura de un manifiesto en recuerdo del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA ha provocado la primera pugna entre los partidos de izquierdas, derecha y extrema derecha en el Parlament balear. El documento, promovido a iniciativa de Vox, azuza el discurso de que la banda terrorista continúa existiendo si no a pie de calle, sí en las instituciones, haciendo velada alusión a Bildu y, de forma directa, a quienes “evitan condenar” la actividad criminal del grupo organizado y “el uso de la violencia para la consecución de fines políticos”. Ni PSIB, ni Més per Mallorca ni Grupo Mixto -del que forman parte Unidas Podemos y Més per Menorca- han querido participar en el manifiesto al no reconocer el texto que ETA “desapareció hace doce años”.

Mientras se suceden los actos en memoria del concejal popular de Ermua, quien murió hace 26 años de dos tiros a bocajarro tras permanecer dos días secuestrado por miembros de la banda terrorista, y en plena polémica por la propagación, por parte del PP, del lema Que te vote Txapote -apodo, precisamente, del autor material del asesinato de Blanco-, la Cámara autonómica ha acogido la lectura del manifiesto a propuesta de la formación de Santiago Abascal, al que se han sumado los populares y el diputado de Sa Unió de Formentera. “No debemos olvidar el profundo daño que ha supuesto ETA y que todavía hoy suponen sus fines políticos para nuestra democracia”, proclama el documento. A las puertas del Parlament se ha celebrado un minuto de silencio en recuerdo de Blanco en el que sí han participado todas las formaciones.

La declaración, cuya lectura ha sido introducida por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, de Vox, expresa, asimismo, su “absoluta repulsa a cualquier intento de blanquear o justificar la actividad terrorista de ETA” y rechaza “los actos de exaltación” de la banda, que por desgracia siguen ocurriendo en España“, así como a ”aquellas organizaciones que pretenden presentar el terrorismo como un conflicto entre iguales“.

Tras el acto, la diputada del PSIB Mercedes Garrido ha argumentado la decisión de no apoyar el texto porque PP y Vox no han aceptado una enmienda para incluir que “ETA desapareció hace doce años”. Sí ha manifestado su reconocimiento a las víctimas del terrorismo, entre los que se encuentran miembros de su formación política.

“ETA desapareció hace doce años”

La socialista ha reivindicado que, bajo el mandato del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro de Interior, se acabara con “la banda terrorista ETA hace doce años”. “Desde el PSIB-PSOE se ha pedido al PP y a Vox que dejen de usar el terrorismo como una cuestión electoralista, que dejen de utilizar el dolor de las víctimas de ETA”. Garrido ha recordado, de hecho, que las asociaciones de víctimas ya han solicitado en reiteradas ocasiones en esta campaña electoral, tanto a populares como a ultraderechistas, que “dejen de intentar sacar rédito político” de este asunto.

La parlamentaria ha recalcado que es un dato “empírico” y “objetivo” que, “por suerte, ETA dejó de matar en España”. Asimismo, ha destacado que el manifiesto leído este jueves es “un manifiesto de dos grupos parlamentarios, no una declaración institucional del Parlament”, incidiendo en que ni PP ni Vox “han hablado en nombre del Parlament, aunque se haya hablado en nombre del Parlament”, dado que “ni PSIB, ni MÉS, ni Grupo Mixto se han adherido al manifiesto”.

Por ello, ha criticado que la derecha y la extrema derecha se hayan “arrogado una representatividad que los dos grupos no tenían” y ha reclamado que “se respeten” a las instituciones baleares y, en particular, a la Cámara legislativa.

Més rechaza “entrar en dinámicas partidistas”

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha alegado que tampoco se han sumado al documento porque “no firman manifiestos conjuntos con Vox”. Con todo, ha querido dejar claro su apoyo a todos los actos institucionales que se celebren para “rechazar el terrorismo, cualquier tipo violencia y en favor de las víctimas”.

“Es importante que estos actos se circunscriban a las instituciones, que representan a todos los baleares. Por tanto, Més no quiere entrar en dinámicas partidistas y en campaña electoral. Dicho esto, todo el apoyo de Més a las iniciativas institucionales para recordar a las víctimas del terrorismo y que el terrorismo acabó en el Estado español. Es hora de la política, estar al lado de las víctimas y dar voz a la política para dar solución a los conflictos que pueda haber”, ha incidido Apesteguia.

Al ser preguntada sobre las críticas por el uso partidista de las víctimas de ETA, la diputada de Vox Idoia Ribas ha ha pedido que “ningún Gobierno de España esté respaldado por partidos herederos de ETA, como es Bildu”.

El pasado mes de mayo, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ponía en valor la decisión de los candidatos del partido que cumplieron en su día condena por delitos de sangre de no tomar posesión de sus cargos si resultaban electos. “Nuestros casi 4.500 candidatos y candidatas, todo ellos con sus derechos civiles y políticos en vigor, suscriben el compromiso de EH Bildu con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas”, manifestó en una rueda de prensa en la que ha acusado a la extrema derecha de una “campaña de acoso y derribo”. Otegi aplaudió la decisión de los siete candidatos, que calificó como un “gesto inequívoco” por la construcción de la convivencia democrática.