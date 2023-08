El PP balear elimina el catalán de la sanidad para evitar una “fuga” de médicos de la que confiesa no tener datos

El PP en Balears ha confesado que el Govern no dispone de los datos que avalarían, a su juicio, la eliminación del catalán como requisito laboral en la sanidad pública. Y es que, según los conservadores, la exigencia de la lengua catalana es una de las principales razones por las que más abandonan los facultativos su plaza de trabajo en las islas. Con todo, la consellera balear de Salud, Manuela García, ha reconocido que el Colegio de Médicos de Balears no sabe cuántos profesionales entran o salen del sistema por este motivo, dado que cuando un médico se marcha del archipiélago el requerimiento del catalán no se hace constar entre las causas de abandono, por lo que ha admitido que será complicado evaluar el impacto de la supresión como medida de captación de sanitarios.

Prohens afirma "haber puesto la salud por delante" al eliminar requisito del catalán en la sanidad pública balear

Cabe recordar que, hasta este lunes, el título del B2 en catalán era una exigencia obligatoria para los profesionales sanitarios que quisieran optar para una plaza fija en la sanidad pública. Sin embargo, el nuevo Govern del PP, aupado gracias al apoyo de Vox, ha aprobado eliminar este requisito, por lo que pasará a ser un mérito opcional con el fin, aduce el Ejecutivo, de paliar el déficit estructural de personal sociosanitario que sufren las islas y facilitar la captación de nuevo personal.

García ha manifestado que, a pesar de que no se dispone de los datos de los profesionales que abandonan las islas por esta razón, el requisito del catalán es “excluyente y disuasorio”. El único dato que sí tienen es la cifra de profesionales sanitarios que han sido contratados sin tener el requisito, la cual, según la consellera, es una “proporción importante”.

Asimismo, sobre los nuevos cursos de catalán voluntarios que la Conselleria ofrecerá al personal sociosanitario, García asevera que tendrán un “peso importante” a la hora de llevar a cabo la contratación y que pueden llegar a ser obligatorios si las medidas de fomento para atraer a personal no funcionan.

Prohens, sobre el catalán como requisito obligatorio

La visión del catalán como elemento “excluyente y disuasorio” de la consellera de Salud también lo comparte la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien este mismo martes ha aseverado que “el tema del requisito del catalán no es el único problema de cara a la falta de médicos en Baleares, pero, como han reconocido todos los sindicatos de todos los profesionales sanitarios, era un elemento disuasorio”. “Por eso lo hemos eliminado”, ha remarcado.

Igualmente, en el programa de Herrera en COPE, Prohens ha subrayado que la medida “se llevaba en el programa de gobierno”. Además, fue una de las medidas que el PP pactó con Vox como uno de los puntos de su acuerdo para que el PP pudiera formar gobierno en solitario. Según Prohens, “la reclamaban todos los sindicatos sin excepción”.

Por último, ha manifestado que el catalán no es “la única barrera” para que los sanitarios se desplacen a las islas, sino que también existen otras problemáticas como el precio de la vivienda, la insularidad y el de “una pésima gestión”. “Si cuando abres la puerta no hay profesionales sanitarios, no hay médicos, no hay enfermeros, todos los derechos están en peligro. Y el derecho a una buena salud pública es un derecho fundamental para el Govern de Balears”, ha concluido.