El PP destituye al policía local de Palma que publicó la bandera LGTBI en las redes del cuerpo: “Ha sido una decisión política”

El PP destituye de su puesto al trabajador que gestionaba el perfil de la Policía Local de Palma en redes sociales y que publicó la bandera LGTBI como avatar, que el cuerpo retiró unas horas después. Pepe Castro, el policía afectado, ha asegurado a este diario que se trata de una “decisión política” y sospecha que también ha podido tener que ver con su “compromiso ideológico con la izquierda”. “Ya he estado en el ojo del huracán con mis tuits en contra de Vox que incluso llegaron hasta algún pleno del Ayuntamiento. En ese momento comenzaron a pedirle explicaciones a la antigua regidora de Seguridad Ciudadana, Joana Adrover. Desde ese momento me pusieron en el punto de mira”, asegura Castro a elDiario.es.

Esta destitución surgió después de que Castro publicara el viernes pasado un comunicado a través de las redes sociales de la Policía Local de Palma en referencia al mal estado del tráfico en Palma y recomendando a los ciudadanos que no utilizaran sus vehículos a no ser que sea necesario. Al día siguiente, todo el perfil se llenó de críticas negativas hacia la publicación con mensajes como “se nos pide no coger el coche para que los turistas puedan moverse a sus anchas”. Tras esta debacle, el mismo domingo se le comunicó Castro que dejara de publicar contenido en las redes sociales y se le ordenó que pasara todas las contraseñas de las mismas, según la versión del policía. “No he conocido vacaciones, no he conocido días libres y siempre he estado atendiendo a las redes sociales. No hice nada que no se me ordenara hacer”, lamenta Castro.

El pasado junio, en las fechas en las que se conmemora el Orgullo LGTBI, el cuerpo policial colocó la bandera arcoíris en su avatar en redes sociales. Apenas tres horas después, la retiró. Fuentes próximas a lo ocurrido apuntaron a las “instrucciones” procedentes del equipo de alcaldía, en manos del PP, para eliminar la publicación, aunque la portavoz municipal evitó pronunciarse al respecto y tildó de “anécdota” lo sucedido.

Esta destitución, aparentemente sin razón alguna, piensa Castro que no se habría efectuado si fuera de derechas: “Si no me hubiera encontrado en la tesitura de estar en el ojo del huracán por mi orientación política seguramente les hubiera dado igual. Si fuera del PP probablemente no habría ningún problema, de eso estoy convencido”. Y es que asegura que su destitución se debe a una decisión política porque comenta que el Comisario “recibió instrucciones” y asegura que “no hay nada por encima de él en la Policía porque la jefa está de vacaciones”.

Por su parte, el Ayuntamiento no ha podido dar a este diario una razón clara por la que se efectuó esta decisión. Sin embargo, aclaran que la política no ha tenido nada que ver y que la destitución no se ha efectuado bajo ningún tipo de decisión ideológica. Tras su salida del cargo, Castro volverá a la oficina de atestados.

Igualmente, cabe recordar que el Ayuntamiento está manejado por un gobierno en minoría del PP, pues desde el primer momento rechazó que Vox entrara en el equipo de gobierno municipal.