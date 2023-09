La familia Matutes pelea por seguir explotando una cantera en una zona protegida de alto valor medioambiental

La zona de sa Serra Grossa, que comprende parte de los términos municipales de Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia y Sant Antoni de Portmany, es una área montañosa con una superficie de 1.175 hectáreas que está incluida en la lista de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Conservación (ZEC) y Área Natural de Especial Interés (ANEI) por su alto valor ecológico. Sus zonas más elevadas tienen, además, la consideración de Alto Nivel de Protección (AANP). Por eso es uno de los lugares más singulares de la isla, con un ecosistema muy rico, además de ser una zona de interés para los murciélagos y las aves, según consta en el Plan de Gestión Natura 2000 aprobado por la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio del Govern en junio de 2020.

En una área colindante al plan de gestión se encuentra la cantera de Cas Capità, que explota la empresa Can Escandell SL, de la familia Matutes. Esta cantera, que empezó su actividad en 1963, está actualmente activa, habiéndose iniciado en ella unas tareas de restauración, según consta en la documentación del Govern. Existe un acuerdo del pleno de la Comisión Balear de Medio Ambiente -dependiente de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad- del proyecto de restauración de la cantera, que destaca que “el ámbito de Red Natura 2000 afectado por la explotación ha de ser considerado de restauración prioritaria y de realización urgente”.

Igualmente, el plan de labores de 2016 indica que “se continuarán realizando labores dentro de los límites de la ZEC”. Por otro lado, el Decreto 61/1999, de 28 de mayo, de aprobación definitiva de la revisión del Plan Director Sectorial de Canteras, prohíbe expresamente el desarrollo de este tipo de actividades extractivas en el ámbito territorial que ocupan los espacios Red Natura 2000, exceptuando las existentes autorizadas según el plan.

Una cantera en una zona de alto valor ecológico

Sin embargo, la empresa Can Escandell SL también pretende explotar la zona de s’Espartar, colindante con la cantera que la compañía tiene activa en Cas Capità, según avanzó Diario de Ibiza, con el objetivo de producir, cada año, 192.500 toneladas de material durante más de tres décadas. El 11 de julio de 2023 salió a información pública la evaluación de impacto ambiental, de adecuación al plan de explotación y restauración de la cantera de S’Espartar, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) y de acuerdo a la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, según recoge el BOIB (Boletín Oficial de las Illes Balears).

“La tramitación de la cantera en la zona de la Granada [s’Espartar] es un despropósito tras otro”, aseguró el grupo ecologista GEN-GOB en un comunicado remitido a elDiario.es. Fuentes de la entidad ecologista aseguran que el proyecto tendría “un impacto tan grande que incluso la empresa promotora, que nunca ha destacado por tener un gramo de conciencia ambiental, negó públicamente que estuviera tramitándolo”. El GEN-GOB lamenta, además, que la Dirección General de Política Ambiental ya emitió una declaración de impacto ambiental negativa a la ejecución del proyecto de explotación de s’Espartar, en una resolución del 22 de diciembre de 1992.

La negativa se fundamentaba en que poner en funcionamiento esta cantera podría afectar al espacio de sa Serra Grossa (a 500 metros del punto de origen de la explotación), designado por el Govern como ANEI. “Esta área presenta importantes valores geomorfológicos e hidrológicos, estando en conjunto dominado por calizas con fuerte poder de infiltración, lo que hace que constituya una zona de especial interés en la reposición de aguas freáticas del Pla de Vila”, justificaba la resolución publicada en el BOE. “Cualquier cambio geomorfológico, fisiográfico o de textura de suelos puede alterar la dinámica hídrica del área, provocando graves repercusiones en el nivel freático, su calidad o en puntos carga-descarga del acuífero”, añadía.

Por estos motivos, tanto el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) y la Dirección General de Medio Ambiente del Govern informaron “desfavorablemente” a la apertura de la cantera de s’Espartar. “¿Qué ha cambiado? Los valores ambientales, no. Los efectos que produciría, ya evaluados e informados por la administración en su momento, tampoco. Ahora, sin embargo, mediante el falseamiento de los datos, se hace pasar [el proyecto] por restauración y el promotor es Matutes”, denuncia el GEN-GOB.

“La empresa de la familia Matutes pretende la apertura de una nueva cantera en una zona de altísimo valor ambiental y paisajístico”, insisten los ecologistas, pese a que, afirman, el grado de protección de la zona “impide la apertura de nuevas canteras” y, por eso, aseguran, tramitan el expediente como de “restauración” de la cantera existente [la colindante, de Cas Capità]. Se pretende, en palabras de los ecologistas, “destruir uno de los parajes naturales más vírgenes de la isla creando una nueva cantera para extraer áridos durante las próximas décadas”.

El GEN-GOB afirma que es de una evidencia “clamorosa” que no hay que “restaurar” nada en la zona, ya que se encuentra en un “extraordinario estado de conservación”, lo cual permitió incluirla en la Red Natura 2000, puntualizan, de espacios a proteger según las normativas europeas de protección de especies. “Que la tramitación del expediente es un completo despropósito lo demuestra el simple hecho de que el GEN-GOB, personado en el expediente desde hace más de seis años, no ha recibido una sola comunicación al respecto y ha sabido de la existencia de un procedimiento judicial mediante la prensa local”, critican.

El Govern de izquierdas archivó el proyecto

La sentencia del TSJIB, a la cual ha tenido acceso elDiario.es, estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por Can Escandell SL, que recurría la resolución de la Dirección General de Política Industrial -dependiente de la Conselleria de Transición Ecológica dirigida por Juan Pedro Yllanes-, de 25 de marzo de 2021.

La resolución del Govern de Francina Armengol declaraba finalizado el procedimiento de regularización de la disposición transitoria primera de la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera, y archivaba el expediente correspondiente “a la explotación minera de s’Espartar”. El fallo, sin embargo, anuló dicha resolución. En este sentido, lo que exige la empresa es que se “ordene la autorización de la solicitud de regularización y actualización de los derechos mineros de la cantera de s’Espartar”.

El fallo indica que el señor Victor Manuel -luego sucedido por la parte recurrente- recibió una autorización para la explotación de S’Espartar, según la Ley 22/1973 de Minas, con una superficie a explotar de 80.000 metros cuadrados y con una duración de 30 años, en una resolución del 3 de diciembre de 1992 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Cabe destacar que la declaración de impacto ambiental negativa a dicho proyecto, de la Dirección General de Política Ambiental, es del 22 de diciembre de ese mismo año.

En fecha de 4 de julio de 1994, dice el fallo, se autorizó la explotación conjunta “de la citada cantera de s’Espartar con la colindante Canal d’en Capità, siendo los derechos sobre ambas de la aquí demandante”. El 6 de octubre de 2015, Can Escandell SL solicitó, en aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 10/2014, de ordenación minera, “la actualización y regularización de los derechos mineros de la cantera de s’Espartar”. El 12 de noviembre del mismo año, el Jefe de Servicio de Minas emite informe favorable a la tramitación del procedimiento de regularización y destaca que “según los planes de labores presentados e inspecciones efectuadas recientemente la explotación minera de s’Espartar ha tenido una actividad mínima”. También indica que la cantera de Cas Capità y s’Espartar forman una única unidad de explotación.

Por otro lado, la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, el 23 de mayo de 2017, emitió informe favorable sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto de s’Espartar, en aplicación de la ley de minas de 2014, aunque no constaba la declaración de impacto ambiental de la Comisión Balear de Medio Ambiente, según la Ley 11/2006, de 14 de septiembre. Esto último es el motivo por el que la sentencia del TSJIB no autoriza los derechos mineros en la zona, ya que falta la declaración de impacto ambiental que exige la normativa balear, así como el informe del Consejo de Minería.

La Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria, el 25 de febrero de 2018, dictó una resolución para declarar la nulidad de la autorización del 3 de diciembre de 1992, aunque el Consell Consultiu de las Illes Balears, el 16 de octubre, emitió un dictamen negativo. Aún así, el Jefe de Sección de Minas archivó el expediente de regularización el 21 de marzo de 2021 porque entendía que “no se trata de una explotación minera en funcionamiento u operativa”.

La Justicia dio la razón, en parte, a Matutes

No obstante, el TSJIB dio, en parte, la razón a Can Escandell SL en el fallo del 21 de diciembre de 2022, que recurría el archivo del citado proyecto. Según la empresa, sí se dan las condiciones para regularizar el proyecto, ya que tanto “el proyecto de explotación como el de restauración contemplan una superficie de 80.000 metros cuadrados” cuando más detalladas mediciones indican, según defiende, que “la superficie real es de 99.275 metros cuadrados”, tal como ya se indicaba en los planes de labores de 2011. Este ajuste de las superficies justificaría la regularización, según la empresa. Además, defiende que s’Espartar no se encuentra “inactiva”, sino que conforma una unidad de explotación con la cantera de Canal d’en Capità, siendo la de s’Espartar “una reserva activa del total de dicha unidad”.

Empresa participada por la familia Matutes

elDiario.es se ha puesto en contacto con la empresa para contrastar las informaciones que han salido publicadas en la prensa local, en referencia a las críticas del GEN-GOB debido a la regularización que intenta tramitar Can Escandell SL tras la sentencia del TSJIB. Esta redacción ha preguntado sobre el presunto falseamiento de los datos que denuncian los ecologistas que habría en relación a este proyecto. El GEN-GOB asegura que se trata de un proyecto de apertura de una cantera y no de una “restauración”.

Este diario, sin embargo, no ha recibido respuesta en el momento en que se publica este reportaje. Fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad indican, a falta de una confirmación oficial, que este proyecto todavía no ha llegado a la Comisión Balear de Medio Ambiente, que tiene que emitir una declaración de impacto ambiental, trámite imprescindible para que el proyecto tenga el visto bueno.

Can Escandell SL es una empresa que opera bajo el nombre comercial de Suministros Ibiza, dedicada a la extracción de gravas y arenas, arcilla y caolín, según figura en el Registro Mercantil. La empresa está participada en un 50% por Suministros Ibiza, de la familia Matutes, y en otro 50% por Matias Arrom Bibiloni SL. La empresa cuenta con unos activos de 3,14 millones de euros y un patrimonio neto de 2,91 millones. En el ejercicio de 2022, último disponible, presentó unos resultados de 480.066 euros de beneficios.